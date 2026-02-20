Histórico: Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras, la franquicia profesional de rugby de la región, sale a escena. Juega este sábado en el Hipódromo desde las 20.30 ante Peñarol Rugby

Con el monumento como testigo. En la previa al encuentro, los capitanes de Capibaras XV, Ignacio Gandini, y Peñarol Rugby, Felipe Aliaga, posan en el icónico lugar de la Cuna de la Bandera. FOTO. GENTILEZA PRENSA CAPIBARAS XV

El rugby de la ciudad y de la región se aprestan a vivir una jornada histórica. Este sábado, Capibaras XV , la franquicia profesional del Litoral sale a la cancha, ahora para jugar por lo puntos. Arranca la séptima edición de Súper Rugby Américas y por esos caprichos que tienen los fixtures el equipo debutante se medirá con Peñarol, el último campeón. El encuentro se disputará en la cancha ubicada en el óvalo del Hipódromo Independencia desde las 20.30, con el arbitraje del internacional Damián Schneider, quien tendrá como asistentes a Federico Solari y Luca Solda.

La presentación de este partido se realizó este viernes en el Salón Carrasco del Palacio de Leones y en ella estuvieron presentes el intendente Pablo Javkin, el secretario de deportes provincial Fernando Maletti, el secretario de gobierno municipal Rogelio Biazzi, la secretaria de turismo municipal Alejandra Matheus, el gerente de competencia de Sudamérica Rugby Horacio Herrera, el presidente de la Unión de Rugby de Rosario Martín Vergara, el coordinador de los Juegos Suramericanos 2026 Julián Galdeano y el CEO de Litoral Rugby Carlos Fertonani.

En los papeles a Capibaras XV le tocará bailar con la más fea, sobre todo si se tiene en cuenta de que el equipo charrúa es el último campeón del certamen. Sin embargo, los partidos hay que jugarlos. La franquicia litoraleña tiene hombres con experiencia, con jugadores que jugaron en otras franquicias en años anteriores y saben de lo que se trata, con otros de un muy buen nivel que pueden llegar a dar un dolor de cabeza a más de uno. Pero además, hay que tener en cuenta de que en esta temporada, el Carbonero apuesta a una amplia renovación, lo que equipararía la balanza. Muchos jugadores de enorme experiencia ya no están en el equipo, como Mateo Sanguinetti, Guillermo Pujadas, Santiago Civetta, Santiago Alvarez, Felipe Etcheverry, Baltazar Amaya, Bautista Farise y Andrés Vilaseca, entre otros. De los tres veces campeones en la historia del torneo quedan pocos, lo que abre múltiples oportunidades.

Esto no significa que Peñarol sea un equipo accesible. Tiene trece jugadores elegibles para el Mundial M20 que Los Teritos jugarán este año, quienes estarán guiados por jugadores con mucho recorrido como el experimentado capitán Felipe Aliaga, y otros hombres como Joaquín Myszka, Manuel Diana, Juan Manuel Alonso y Manuel Ardao (referente de Los Teros), por ejemplo, para conformar un equipo que mezcla juventud con experiencia.

Los elegidos para el debut

Capibaras XV saldrá a la cancha con Diego Correa, Manuel Cuneo y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit y Gino Dicapua; Tomás Sigura.

En el banco de relevos, esperando el momento para ingresar estarán Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.

En consecuencia, el equipo inicial litoraleño contará con cinco debutantes en el torneo: Manuel Cuneo, Enzo Avaca, Alejo Sugasti, Guido Chesini y Tomás Sigura. Para estos últimos dos y para el hooker sanjuanino también será su primer partido oficial como profesionales. A excepción de Juan Lovell, todos los integrantes del plantel estarán haciendo su debut en el Súper Rugby Américas en caso de ingresar.

De los 23 el jugador con más partidos en el certamen continental es Manuel Bernstein con 42 acumulados entre Cobras, Jaguares y Pampas. Lo escoltan Ignacio Gandini con 39 repartidos entre Olimpia y Dogos, y Lorenzo Colidio con 36 entre Olimpia, Pampas y Dogos. El que más puntos suma en la competencia es Juan Bautista Baronio con 219 producto de 5 tries, 46 conversiones y 34 penales.

Peñarol tiene lo suyo

Peñarol, en tanto, alistará a Francisco Suárez, Joaquín Myszka y Agustín Iglesias; Bautista Cat y Manuel Rosmarino; Pedro Suárez, Lucas Bianchi y Manuel Ardao; Alejandro Molinas y Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso y Tomás Baca Castex; Santiago Marolda.

El banco de relevos del equipo de Ivo Dugonjic lo integrarán Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Juan Francisco Bessio, José Ignacio Rodríguez, Ignacio Merli, Francisco Lawlor, Icaro Amarillo y Alfonso Perillo.

En cuanto al reglamento, en esta edición se implementará la tarjeta roja de 20 minutos. Súper Rugby Américas acordó, junto con las franquicias participantes, que todas las tarjetas rojas, tendrán una extensión de 20 minutos. Cumplido ese período, el equipo infractor podrá completar sus quince jugadores con un jugador que esté en el banco de suplentes en ese momento. El jugador expulsado no podrá reingresar y finalizado el partido deberá participar de los procesos disciplinarios que definirán si merece una sanción posterior.

De la misma manera, todas las decisiones que tome durante el encuentro serán finales. En 2026, el Súper Rugby Américas no utilizará el TMO (oficial de televisión) para dar una mayor fluidez del juego, menos detenciones y también para empoderar a los oficiales de partido en sus tomas de decisiones.

IMG-20260220-WA0022 El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, fue el anfitrión en la presentación del partido entre Capibaras XV y Peñarol Rugby. FOTO. GENTILEZA PRENSA CAPIBARAS XV

Más rugby en la Caldera tucumana

Cinco países, ocho franquicias, once sedes, cincuenta y nueve partidos, miles de sueños, un campeón. Anoche, al cierre de esta edición, arrancó el Súper Rugby Américas 2026. El silbatazo inicial del torneo lo dio a las 21 horas el referí Tomás Bertazza, en el encuentro entre Tacuras y Selknam, en La Caldera del Parque 9 de Julio en San Miguel de Tucumán.

En la continuidad del certamen, este sábado, previo al encuentro entre Capibaras XV y Peñarol, desde las 18.30, se medirán Yacare XV y Pampas bajo la supervisión de Francisco González.

El restante partido, entre Dogos XV y Cobras Brasil Rugby, a disputarse en la cancha de Córdoba Ahtletic, se postergó para el lunes 23 a las 20. El motivo de la postergación se debió a que el conjunto brasileño no pudo viajar a Argentina el jueves 19 de febrero, como tenía previsto, por la Huelga General que afectó a nuestro país.