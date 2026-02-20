La Capital | Ovación | Capibaras

Histórico: Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras, la franquicia profesional de rugby de la región, sale a escena. Juega este sábado en el Hipódromo desde las 20.30 ante Peñarol Rugby

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

20 de febrero 2026 · 17:04hs
Con el monumento como testigo. En la previa al encuentro

Con el monumento como testigo. En la previa al encuentro, los capitanes de Capibaras XV, Ignacio Gandini, y Peñarol Rugby, Felipe Aliaga, posan en el icónico lugar de la Cuna de la Bandera. FOTO. GENTILEZA PRENSA CAPIBARAS XV

El rugby de la ciudad y de la región se aprestan a vivir una jornada histórica. Este sábado, Capibaras XV, la franquicia profesional del Litoral sale a la cancha, ahora para jugar por lo puntos. Arranca la séptima edición de Súper Rugby Américas y por esos caprichos que tienen los fixtures el equipo debutante se medirá con Peñarol, el último campeón. El encuentro se disputará en la cancha ubicada en el óvalo del Hipódromo Independencia desde las 20.30, con el arbitraje del internacional Damián Schneider, quien tendrá como asistentes a Federico Solari y Luca Solda.

La presentación de este partido se realizó este viernes en el Salón Carrasco del Palacio de Leones y en ella estuvieron presentes el intendente Pablo Javkin, el secretario de deportes provincial Fernando Maletti, el secretario de gobierno municipal Rogelio Biazzi, la secretaria de turismo municipal Alejandra Matheus, el gerente de competencia de Sudamérica Rugby Horacio Herrera, el presidente de la Unión de Rugby de Rosario Martín Vergara, el coordinador de los Juegos Suramericanos 2026 Julián Galdeano y el CEO de Litoral Rugby Carlos Fertonani.

El éxtasis de la primera vez

En los papeles a Capibaras XV le tocará bailar con la más fea, sobre todo si se tiene en cuenta de que el equipo charrúa es el último campeón del certamen. Sin embargo, los partidos hay que jugarlos. La franquicia litoraleña tiene hombres con experiencia, con jugadores que jugaron en otras franquicias en años anteriores y saben de lo que se trata, con otros de un muy buen nivel que pueden llegar a dar un dolor de cabeza a más de uno. Pero además, hay que tener en cuenta de que en esta temporada, el Carbonero apuesta a una amplia renovación, lo que equipararía la balanza. Muchos jugadores de enorme experiencia ya no están en el equipo, como Mateo Sanguinetti, Guillermo Pujadas, Santiago Civetta, Santiago Alvarez, Felipe Etcheverry, Baltazar Amaya, Bautista Farise y Andrés Vilaseca, entre otros. De los tres veces campeones en la historia del torneo quedan pocos, lo que abre múltiples oportunidades.

Esto no significa que Peñarol sea un equipo accesible. Tiene trece jugadores elegibles para el Mundial M20 que Los Teritos jugarán este año, quienes estarán guiados por jugadores con mucho recorrido como el experimentado capitán Felipe Aliaga, y otros hombres como Joaquín Myszka, Manuel Diana, Juan Manuel Alonso y Manuel Ardao (referente de Los Teros), por ejemplo, para conformar un equipo que mezcla juventud con experiencia.

Los elegidos para el debut

Capibaras XV saldrá a la cancha con Diego Correa, Manuel Cuneo y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini, Jerónimo Gómez Vara y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Franco Rossetto, Guido Chesini, Bruno Heit y Gino Dicapua; Tomás Sigura.

En el banco de relevos, esperando el momento para ingresar estarán Federico Cescut, Juan Ignacio Rodríguez, Lisandro Dipierri, Ignacio Gallo, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.

En consecuencia, el equipo inicial litoraleño contará con cinco debutantes en el torneo: Manuel Cuneo, Enzo Avaca, Alejo Sugasti, Guido Chesini y Tomás Sigura. Para estos últimos dos y para el hooker sanjuanino también será su primer partido oficial como profesionales. A excepción de Juan Lovell, todos los integrantes del plantel estarán haciendo su debut en el Súper Rugby Américas en caso de ingresar.

De los 23 el jugador con más partidos en el certamen continental es Manuel Bernstein con 42 acumulados entre Cobras, Jaguares y Pampas. Lo escoltan Ignacio Gandini con 39 repartidos entre Olimpia y Dogos, y Lorenzo Colidio con 36 entre Olimpia, Pampas y Dogos. El que más puntos suma en la competencia es Juan Bautista Baronio con 219 producto de 5 tries, 46 conversiones y 34 penales.

Peñarol tiene lo suyo

Peñarol, en tanto, alistará a Francisco Suárez, Joaquín Myszka y Agustín Iglesias; Bautista Cat y Manuel Rosmarino; Pedro Suárez, Lucas Bianchi y Manuel Ardao; Alejandro Molinas y Justo Ferrario; Ignacio Facciolo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso y Tomás Baca Castex; Santiago Marolda.

El banco de relevos del equipo de Ivo Dugonjic lo integrarán Sebastián Pérez, Mateo Perillo, Juan Francisco Bessio, José Ignacio Rodríguez, Ignacio Merli, Francisco Lawlor, Icaro Amarillo y Alfonso Perillo.

En cuanto al reglamento, en esta edición se implementará la tarjeta roja de 20 minutos. Súper Rugby Américas acordó, junto con las franquicias participantes, que todas las tarjetas rojas, tendrán una extensión de 20 minutos. Cumplido ese período, el equipo infractor podrá completar sus quince jugadores con un jugador que esté en el banco de suplentes en ese momento. El jugador expulsado no podrá reingresar y finalizado el partido deberá participar de los procesos disciplinarios que definirán si merece una sanción posterior.

De la misma manera, todas las decisiones que tome durante el encuentro serán finales. En 2026, el Súper Rugby Américas no utilizará el TMO (oficial de televisión) para dar una mayor fluidez del juego, menos detenciones y también para empoderar a los oficiales de partido en sus tomas de decisiones.

IMG-20260220-WA0022
El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, fue el anfitrión en la presentación del partido entre Capibaras XV y Peñarol Rugby. FOTO. GENTILEZA PRENSA CAPIBARAS XV

El intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, fue el anfitrión en la presentación del partido entre Capibaras XV y Peñarol Rugby. FOTO. GENTILEZA PRENSA CAPIBARAS XV

Más rugby en la Caldera tucumana

Cinco países, ocho franquicias, once sedes, cincuenta y nueve partidos, miles de sueños, un campeón. Anoche, al cierre de esta edición, arrancó el Súper Rugby Américas 2026. El silbatazo inicial del torneo lo dio a las 21 horas el referí Tomás Bertazza, en el encuentro entre Tacuras y Selknam, en La Caldera del Parque 9 de Julio en San Miguel de Tucumán.

En la continuidad del certamen, este sábado, previo al encuentro entre Capibaras XV y Peñarol, desde las 18.30, se medirán Yacare XV y Pampas bajo la supervisión de Francisco González.

El restante partido, entre Dogos XV y Cobras Brasil Rugby, a disputarse en la cancha de Córdoba Ahtletic, se postergó para el lunes 23 a las 20. El motivo de la postergación se debió a que el conjunto brasileño no pudo viajar a Argentina el jueves 19 de febrero, como tenía previsto, por la Huelga General que afectó a nuestro país.

Noticias relacionadas
El festejo de gol de Ángel Di María en el 2-0 de Central ante Barracas

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

El Coloso Marcelo Bielsa será escenario del clásico rosarino el domingo 1º de marzo 

Clásico rosarino: cuánto y quiénes pagarán el bono del hincha de Newell's

banfield vs newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Nahuel Amarilla durante una práctica en Armenia y con la nieve de fondo. La temperatura oscila en los diez grados bajo cero.

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Lo último

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelado desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la tarifa de la ciudad de Córdoba
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ovación
El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni
Ovación

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

Capibaras XV sale a la cancha a jugar por los puntos y recibe a Peñarol, el último campeón del SRA

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado