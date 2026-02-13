La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Drama, acción, misterio y romance, entre los géneros que la están rompiendo

13 de febrero 2026 · 12:25hs
Unfamiliar es una de las series que los usuarios no dejan de elegir actualmente en Netflix 

"Unfamiliar" es una de las series que los usuarios no dejan de elegir actualmente en Netflix 

La incorporación de nuevas producciones al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el top 10 de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara al fin de semana largo, vale la pena revisar cuáles son esas series imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones los usuarios tarde o temprano van eligiendo sus favoritas y configurando un ranking de lo que no hay que perderse.

Este fin de semana largo se transforma en el escenario perfecto para envolverse en una historia de pocos capítulos y mucha emoción. Afortunadamente, se estrenaron opciones para todos los gustos.

Cinco series recomendadas de Netflix

“Unfamiliar”

“El pasado de dos ex espías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad”, adelanta la sinopsis de Netflix. Los protagonistas Meret y Simon deben encontrar quién va detrás de ellos y por qué motivos, mientras su propio matrimonio también lucha por sobrevivir.

La serie alemana de 6 capítulos mezcla el suspenso con la acción y viene posicionándose como una de las favoritas en distintos países. Se trata de una historia que aborda el peso del pasado y el precio de las mentiras. Destacada por su inteligencia y por la facilidad que han tenido los espectadores para conectar con su historia, “Unfamiliar” promete una experiencia de adrenalina desde el sillón.

“Salvador”

“La hija de Salvador está muerta. La policía, desconcertada. Ahora, el violento círculo neonazi al que pertenecía puede ser su única esperanza para descubrir quién la mató y por qué”, describe Netflix. La historia sigue a un conductor de ambulancias que ve a su hija perderse en un grupo peligroso con ideas opuestas a la que intentó inculcarle y que deberá meterse en él para descubrir la verdad detrás de su muerte.

A lo largo de sus 8 capítulos, la serie española explora las complejidades de los vínculos familiares, la necesidad de justicia y los peligros de la polarización social. En estrecha concordancia con su suelo, trabaja la violencia y la tensión sociopolítica en España.

“El museo de la Inocencia”

“Atormentado por un amor perdido, Kemal recorre Estambul recolectando fragmentos del mundo de Füsun, convirtiendo su dolorosa historia de amor en un santuario de su obsesión”, narra su sinopsis. Dramática, nostálgica y profundamente romántica, la serie turca promete enganchar al espectador en una historia que se cuenta a través de los recuerdos.

Ambientada en el Estambul de los años 70, la producción de 9 capítulos, explora el valor de los recuerdos, la carga emocional de los objetos y la capacidad de que las emociones sobrevivan al paso del tiempo.

“Las leonas”

A un grupo de mujeres la vida las deja al borde de la cornisa, en una situación económica desesperante. Así, deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos. Entre acción y comedia, la serie francesa destaca por su impronta provocativa

A lo largo de sus 8 capítulos, “Las Leonas” imprime con humor negro una fuerte mirada social que explora no solo el crímen sino el contexto en el que este se inscribe.

“Niños de plomo”

Cuando una enfermedad misteriosa empieza a cobrarse la vida de una gran cantidad de niños, una médica valiente empieza a buscar respuestas por donde haga falta. Inspirada en la historia real de Jolanta Wadowska-Król, la mujer que expuso una epidemia infantil por plomo, la serie tiene como escenario la Silesia industrial, en el suroeste de Polonia, durante los años setenta.

El drama de 6 capítulos aborda cómo la médica se enfrentó a las instituciones y el gobierno nacional para investigar lo que permanecía oculto, convirtiendo un problema sanitario en un conflicto social y político.

