Netflix: tres películas recién agregadas de menos de dos horas

La plataforma estuvo incorporando producciones de distintos géneros y para todos los gustos. De qué se tratan las novedades

Como cada mes, Netflix viene sumando a su catálogo todo tipo de títulos . No solo recibe piezas de estreno, sino que también incorpora producciones más antiguas que sabe que podrían interesarle a sus suscriptores. Y, como es difícil seguirle el ritmo a las novedades, vale la pena repasar algunas de las películas más recientes y llamativas.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Por suerte, el fin de semana largo permite darle la oportunidad a más de un título y meterse de lleno en múltiples historias.

A continuación, una lista de tres incorporaciones cortas e imperdibles en la plataforma.

Tres películas destacadas recién agregadas a Netflix

“El gran Hotel Budapest” (2014)

Es imposible no perderse entre la paleta de colores de Wes Anderson. Y, afortunadamente, su mundo estético se va extendiendo en el catálogo de Netflix. En esta ocasión, la plataforma incorporó “El gran Hotel Budapest”, una de sus obras más reconocidas.

“En el período de entreguerras, Gustave H, el conserje de un prestigioso hotel europeo, toma como su protegido a un joven botones llamado Zero”, adelanta Netflix sobre el comienzo de esta historia.

Con una cinematografía elogiada, personajes carismáticos y una trama llena de drama, emoción y comedia, la cinta promete una historia imperdible llena de aventuras y desventuras que mantienen al espectador comprometido.

“En tierra de santos y pecadores” (2024)

También llegaron incorporaciones para los fanáticos de la acción. Y si de acción se trata no hay como Liam Neeson. La película recién sumada al catálogo es una de sus más recientes y promete las tensiones y secuencias épicas en las que se suele envolver el actor.

En este thriller de acción en Irlanda, un antiguo asesino a sueldo sale de su retiro para salvar a una niña víctima de abuso.

“El falsario” (2026)

“Roma, años 70. Una mezcla de política, corrupción y arte pintan el telón de fondo de esta historia sobre un falsificador experto sumergido en el mundo criminal italiano”, adelanta la sinopsis oficial.

Se trata de un thriller dramático italiano que sigue a Toni, un pintor que se va deslizando lentamente hacia un mundo ilícito y turbulento. Un relato enérgico y caótico sobre el arte de engañar.