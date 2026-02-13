La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: tres películas recién agregadas de menos de dos horas

La plataforma estuvo incorporando producciones de distintos géneros y para todos los gustos. De qué se tratan las novedades

13 de febrero 2026 · 12:20hs
Películas como El gran Hotel Budapest fueron incorporadas recientemente en Netflix

Películas como "El gran Hotel Budapest" fueron incorporadas recientemente en Netflix

Como cada mes, Netflix viene sumando a su catálogo todo tipo de títulos . No solo recibe piezas de estreno, sino que también incorpora producciones más antiguas que sabe que podrían interesarle a sus suscriptores. Y, como es difícil seguirle el ritmo a las novedades, vale la pena repasar algunas de las películas más recientes y llamativas.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Por suerte, el fin de semana largo permite darle la oportunidad a más de un título y meterse de lleno en múltiples historias.

A continuación, una lista de tres incorporaciones cortas e imperdibles en la plataforma.

>>Leer más: Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Tres películas destacadas recién agregadas a Netflix

“El gran Hotel Budapest” (2014)

Es imposible no perderse entre la paleta de colores de Wes Anderson. Y, afortunadamente, su mundo estético se va extendiendo en el catálogo de Netflix. En esta ocasión, la plataforma incorporó “El gran Hotel Budapest”, una de sus obras más reconocidas.

“En el período de entreguerras, Gustave H, el conserje de un prestigioso hotel europeo, toma como su protegido a un joven botones llamado Zero”, adelanta Netflix sobre el comienzo de esta historia.

Con una cinematografía elogiada, personajes carismáticos y una trama llena de drama, emoción y comedia, la cinta promete una historia imperdible llena de aventuras y desventuras que mantienen al espectador comprometido.

Embed

“En tierra de santos y pecadores” (2024)

También llegaron incorporaciones para los fanáticos de la acción. Y si de acción se trata no hay como Liam Neeson. La película recién sumada al catálogo es una de sus más recientes y promete las tensiones y secuencias épicas en las que se suele envolver el actor.

En este thriller de acción en Irlanda, un antiguo asesino a sueldo sale de su retiro para salvar a una niña víctima de abuso.

Embed

>>Leer más: Netflix: cuatro estrenos imperdibles con mujeres protagonistas

“El falsario” (2026)

“Roma, años 70. Una mezcla de política, corrupción y arte pintan el telón de fondo de esta historia sobre un falsificador experto sumergido en el mundo criminal italiano”, adelanta la sinopsis oficial.

Se trata de un thriller dramático italiano que sigue a Toni, un pintor que se va deslizando lentamente hacia un mundo ilícito y turbulento. Un relato enérgico y caótico sobre el arte de engañar.

Embed

Noticias relacionadas
La exitosa serie Peaky Blinders tendrá su película.

Netflix presentó el póster oficial de la nueva película de "Peaky Blinders"

Nteflix dio a concoer el tráiler oficial de Parque Lezama

Netflix dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de "Parque Lezama", la nueva película de Campanella

Netflix invita a los fanáticos de Netflix a un evento especial

Netflix sorprende a los fans argentinos de "Bridgerton" con un evento porteño

Cómo ser soltera tuvo su paso por los cines en 2016 y este febrero llega a Netflix 

Netflix: cuatro estrenos imperdibles con mujeres protagonistas

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Lo último

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Fueron dos episodios a lo largo de la madrugada del viernes. Las aberturas aparecieron forzadas y en las paredes grafitis

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Ovación
Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él
Ovación

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico
Información General

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico