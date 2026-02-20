Desde el lunes el boleto de colectivo en Rosario aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelada desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la de la ciudad de Córdoba

La Municipalidad de Rosario dispuso que a partir del lunes 23 de febrero se actualizará la tarifa de transporte urbano de pasajeros a $1.720, es decir, un 8,8% . La última modificación del precio del boleto de colectivo había sido en agosto de 2025.

A través de la Secretaría de Movilidad, el municipio ajustó el valor del pasaje del transporte urbano de pasajeros por debajo de la inflación acumulada, que fue de 15,4% , sin tener en cuenta el dato de febrero que se publica a mediados de marzo.

Desde el lunes, el boleto de colectivo en Rosario se unificará con el valor de la ciudad de Córdoba. “Sin aportes nacionales y ante el incremento de los valores de los insumos, principalmente el combustible y neumáticos, el transporte público en todo el interior del país es sostenido por los gobiernos locales y provinciales”, señalaron desde el Palacio de los Leones.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad destacó que la suba del boleto se da en el marco de una renovación de la flota, con 150 unidades 0km (130 en 2025 y 20 en enero de 2026).

Según el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, emitido en diciembre de 2025, el estudio de costos arrojó un valor de $1.898,43. A raíz del desfasaje que existía superior al 20%, el municipio utilizó las facultades extraordinarias que le cedió el Concejo de Rosario para modificar el precio del boleto.

Además, esta actualización del pasaje del transporte en Rosario impacta también en los servicios de Mi Bici Tu Bici.

Boleto de colectivo en Rosario

El gobierno municipal tiene la potestad de incrementar el boleto de colectivo seis veces al año, todas ellas en los meses pares. Desde agosto de 2025 había evitado retocar el precio del pasaje en octubre y diciembre, sin embargo, para febrero lo dispuso.

Así, la tarifa básica pasó a $1.720, en tanto la tarifa social SUBE creció a $774. Además, existen los beneficios de uso frecuente para los usuarios sin tarifa social: del pasaje 30 al 79 sale $1.376 y del 80 en adelante $1.290.

Por otro lado, la tarifa estudiantil (subsidio otorgado por el municipio) se situará en $860. Cabe recordar que el gobierno provincial dispone del Boleto Educativo, que otorga dos pasajes gratis a estudiantes, docentes y personal escolar.