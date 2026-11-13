La Capital | Zoom | Netflix

Netflix sumó una miniserie de médicos polaca ideal para maratonear

La trama sigue a un médico con métodos controvertidos que ingresa en un nuevo hospital para reconstruir su carrera después de una arriesgada cirugía que salió mal

13 de noviembre 2026 · 14:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Anestesia

"Anestesia", la nueva miniserie médica, ya está disponible en Netflix

Los amantes de los dramas médicos como “Grey’s Anatomy”, "ER" y “The Good Doctor” tienen un plan asegurado para el fin de semana. Es que Netflix estrenó una nueva miniserie médica de 8 episodios proveniente de Polonia, ideal para una maratón interminable.

Se trata de “Anestesia”, una producción dirigida por ukasz Ostalski y protagonizada por Leszek Lichota, actor de ficciones como “El curandero”, “Ni una palabra” y “La gran inundación”. En este caso, Lichota se pone en la piel de Dawid azarz, un médico que debe poner su vida en orden tras un error en una cirugía arriesgada.

La serie combina el drama médico típico de las clínicas con la revoltosa vida privada de Dawid, quien debe enfrentarse a un nuevo hospital, dominar sus propios demonios y atravesar un proceso judicial. Pero si algo está claro es que para Dawid nada está por encima de salvar vidas, ni siquiera las reglas a las que constantemente deberá desafiar.

>>Leer más: Tres películas para un fin de semana a puro Netflix

De qué se trata “Anestesia”

La trama gira sobre Dawid azarz, un reconocido neurocirujano que goza de un enorme prestigio. La cuestión es que su vida se derrumba cuando realiza una arriesgada cirugía que sale mal y deriva en la muerte de la joven paciente.

En consecuencia, Dawid debe abandonar su puesto en la distinguida clínica de alta complejidad en la que trabajaba, y se traslada a un hospital público con bajos recursos. Mientras se enfrenta a su nuevo ambiente y condiciones de trabajo, Dawid debe poner su vida en orden y hacerle frente a sus propios conflictos internos morales y profesionales, mientras se prepara para un proceso judicial.

>>Leer más: En Netflix, una miniserie adolescente promete drama y misterio

Trailer de “Anestesia”

Noticias relacionadas
Un buen abogado ya se encuentra disponible en Netflix

Netflix estrenó una película judicial de suspenso hecha en Francia

Ingrid Guimarães y Mônica Martelli protagonizan esta comedia brasileña disponible en Netflix

Netflix: una comedia reconfortante sobre la adultez, entre lo más visto

“Destino Final: Lazos de sangre” ya se encuentra disponible en Netflix

Netflix agregó la última película de una reconocida saga de terror

Colisión, el nuevo thriller policial español, ya está disponible en Netflix

Tres películas nuevas para conocer en Netflix

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Lo último

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Netflix sumó una miniserie de médicos polaca ideal para maratonear

Netflix sumó una miniserie de médicos polaca ideal para maratonear

Se agotó el libro de Marta Torres, la mujer con parálisis cerebral que emocionó a León XIV

Se agotó el libro de Marta Torres, la mujer con parálisis cerebral que emocionó a León XIV

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Tras la detención de su hijo este jueves en Funes, Esteban Alvarado fue acusado como jefe de una asociación ilícita manejada desde el penal de Ezeiza

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La Ciudad

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura
La Ciudad

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Ovación
Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental
Ovación

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

Policiales
Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

La Ciudad
Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento
La ciudad

Piden 10 días de prisión para la rosarina que increpó y escupió a Lilia Lemoine en el Monumento

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: Regreso a mi patria
El Mundo

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: "Regreso a mi patria"

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado
Policiales

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado