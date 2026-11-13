Netflix sumó una miniserie de médicos polaca ideal para maratonear

La trama sigue a un médico con métodos controvertidos que ingresa en un nuevo hospital para reconstruir su carrera después de una arriesgada cirugía que salió mal

Los amantes de los dramas médicos como “Grey’s Anatomy”, "ER" y “The Good Doctor” tienen un plan asegurado para el fin de semana. Es que Netflix estrenó una nueva miniserie médica de 8 episodios proveniente de Polonia, ideal para una maratón interminable.

Se trata de “Anestesia” , una producción dirigida por ukasz Ostalski y protagonizada por Leszek Lichota , actor de ficciones como “El curandero”, “Ni una palabra” y “La gran inundación”. En este caso, Lichota se pone en la piel de Dawid azarz, un médico que debe poner su vida en orden tras un error en una cirugía arriesgada.

La serie combina el drama médico típico de las clínicas con la revoltosa vida privada de Dawid , quien debe enfrentarse a un nuevo hospital, dominar sus propios demonios y atravesar un proceso judicial. Pero si algo está claro es que para Dawid nada está por encima de salvar vidas, ni siquiera las reglas a las que constantemente deberá desafiar.

De qué se trata “Anestesia”

La trama gira sobre Dawid azarz, un reconocido neurocirujano que goza de un enorme prestigio. La cuestión es que su vida se derrumba cuando realiza una arriesgada cirugía que sale mal y deriva en la muerte de la joven paciente.

En consecuencia, Dawid debe abandonar su puesto en la distinguida clínica de alta complejidad en la que trabajaba, y se traslada a un hospital público con bajos recursos. Mientras se enfrenta a su nuevo ambiente y condiciones de trabajo, Dawid debe poner su vida en orden y hacerle frente a sus propios conflictos internos morales y profesionales, mientras se prepara para un proceso judicial.

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Trailer de “Anestesia”