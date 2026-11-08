Netflix agregó la última película de una reconocida saga de terror

La franquicia de Warner Bros, “Destino Final”, ya tiene su primera y su última entrega disponible en la plataforma

Entre sus últimas incorporaciones, Netflix le dio la bienvenida a “Destino Final: Lazos de sangre”, la última película de la reconocida saga de terror “Destino Final” , creada por Warner Bros. Aunque la idea fue regalarle a los usuarios una intensa película de terror para la Noche de Brujas, muchos siguen disfrutando del final de la saga hasta el día de hoy.

“Destino Final: Lazos de sangre” es la última de las 6 películas que componen la franquicia por el momento, junto a nueve novelas y dos cómics. Su fecha de estreno fue en 2025 y, tras su éxito, se confirmó una séptima película que aún está por venir.

La saga en general es una de las más reconocidas dentro del género de terror. Siguiendo la premisa de un inescapable destino mortal, las distintas películas presentan nuevos personajes que intentan sobrevivir a la muerte. En Netflix, están disponibles la primera entrega (2000) y la sexta , que por el momento es la última. El resto de las películas se pueden disfrutar en otras plataformas de streaming.

De qué se trata “Destino Final: Lazos de sangre”

En esta oportunidad, la protagonista es Stefanie (Kaitlyn Santa Juana), una estudiante universitaria que comienza a sufrir pesadillas brutales de forma recurrente. Para entender lo que le está sucediendo, regresa a su hogar y descubre un secreto familiar: décadas atrás, en 1968, su abuela tuvo una premonición que le permitió salvar a varias personas de un accidente mortal.

Por haber alterado el plan original de la Muerte, las nuevas generaciones cayeron como víctimas fatales de una lista que busca cobrarse a cada una de las personas de la familia que nacieron gracias a la supervivencia del grupo de 1968.

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Trailer de “Destino Final: Lazos de sangre”