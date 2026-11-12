La Capital | Ovación | Gastón Avila

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

El zaguero de Central cometió una dura falta ante Estudiantes de Rio IV pero le dieron solo una fecha. No jugará ante Gimnasia de Mendoza

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

12 de noviembre 2026 · 18:58hs
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Tremenda falta de Gastón Ávila al arquero riocuartense. El tribunal le dió solo una fecha.

Celina Mutti Lovera

Tremenda falta de Gastón Ávila al arquero riocuartense. El tribunal le dió solo una fecha.

Tras su expulsión en el partido del sábado pasado ante Estudiantes de Río Cuarto, Gastón Ávila recibió una fecha de suspensión. Así lo hizo saber hace unas horas el tribunal disciplinario de AFA en su boletín semanal. Con esta sanción, Ávila se perderá, tal como se preveía, el partido del domingo 22 de noviembre cuando Rosario Central juegue por los octavos de final de los playoffs del Clausura ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante. En caso de que los auriazules avancen a cuartos de final, el Gato ya estará habilitado para reaparecer en el equipo que conduce Jorge Almirón.

El Gato Ávila había visto la tarjeta roja de parte del árbitro Hernán Mastrángelo cuando promediaba el segundo tiempo del partido contra Estudiantes de Río Cuarto.

El defensor de Central fue a buscar un centro en ataque lanzado desde una pelota detenida. Y en su intento de impactar el balón, Ávila se tiró con las piernas hacia adelante, en forma temeraria, poniendo en riesgo el físico del arquero rival, Lautaro Herrera, que recibió el impacto de parte del Gato.

Primero fue amarilla para Gastón Avila

En primera instancia, Ávila fue amonestado por Mastrángelo. Pero de inmediato llegó el llamado del árbitro VAR, Héctor Paletta, que invitó al juez del encuentro a revisar la imagen de la acción en cuestión.

Esa revisión determinó el cambio de tarjeta de parte de Mastrángelo, la amarilla se convirtió en roja para Ávila y Central se quedó con un hombre menos.

Ahora, Almirón debe buscarle reemplazo a Ávila. Y el principal candidato a sustituirlo es Sebastián Zaracho. El paraguayo de 27 años de edad ya ingresó a cubrir la vacante de Ávila en el partido ante los cordobeses de Río Cuarto. Y, al menos hasta ahora, el técnico auriazul utilizó al zurdo Zaracho solo una vez en una formación inicial.

Una vez de titular del posible reemplazo

Fue en el triunfo como visitante ante Barracas Central, por 1 a 0, cuando Almirón preservó titulares pensando en el partido de vuelta de octavos de final de Libertadores ante Corinthians en San Pablo, Brasil.

En cuanto a la temporada de Ávila en Rosario Central, sus números son notables. Y no solo los que marcan su desempeño en la defensa auriazul. El Gato aportó 5 goles al equipo de Almirón en este Clausura.

Y con esa cifra, el zaguero zurdo es el segundo artillero del equipo en la competencia, solo detrás de Ángel Di María, que anotó 6. Mientras que en la temporada 2026 completa, Ávila hizo 7 tantos, y con esa cantidad es el tercer goleadores de los auriazules, detrás de Di María que marcó 13, y de Enzo Copetti que anotó 8.

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