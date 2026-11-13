Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

El Millonario y las Garzas anunciaron el encuentro de preparación que disputarán en enero en Buenos Aires con la imagen del 10 rosarino

Lionel Messi volverá a la Argentina para disputar un amistoso con Inter Miami ante River.

Inter Miami y River Plate anunciaron que se enfrentarán en un partido amistoso el próximo 19 de enero de 2027 en el estadio Monumental , por lo que Lionel Messi volverá a jugar en el país . La noticia fue compartida a través de redes sociales con la imagen de las figuras de ambos equipos, entre ellos el 10.

Además del rosarino, el anuncio incluyó la presencia de Rodrigo De Paul, Casemiro y Luis Suárez por el lado del conjunto estadounidense, mientras que del Millonario aparecieron Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa y Gonzalo Montiel , los cuatro campeones del mundo.

Este partido amistoso que se jugará en Núñez formaría parte de una gira de preparación de Inter Miami antes del inicio del torneo de transición que tendrá la MLS a comienzos del próximo año, ya que igualarán el comienzo de la nueva temporada con el calendario europeo.

De esta manera, Messi volverá a pisar el Monumental tras su emotiva despedida de la selección argentina en la victoria 3 a 0 ante Benín del pasado 6 de octubre, donde marcó el punto final de su recorrido con la albiceleste.

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Por el momento no se confirmaron otros partidos de Inter en Sudamérica, pero este encuentro ante River será la primera vez que las Garzas jueguen en Argentina en su historia. Cabe destacar que, en años anteriores, el equipo del 10 rosarino pasó por distintos países de Latinoamérica: Colombia (frente a Atlético Nacional), Perú (Alianza Lima y Universitario), Ecuador (Barcelona SC), Puerto Rico (Independiente del Valle), Honduras (Deportivo Olimpia), El Salvador (seleccionado local) y Panamá (Sporting San Miguelito).

Messi ante la marca de Ian Glavinovich, en el partido amistoso jugado ante Newell's en 2024.

En tanto, será el segundo partido de Inter Miami ante un equipo argentino, con el antecedente del amistoso frente a Newell's que se disputó en Miami en febrero de 2024, con empate 1 a 1.