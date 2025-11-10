Netflix: la película de ciencia ficción más vista basada en un clásico de Mary Shelley

Guillermo del Toro volvió a conquistar al público con su nueva película, “Frankenstein”, una adaptación del clásico de Mary Shelley que arrasa en Netflix. Luego de su estreno en los cines y su aclamada presentación en el Festival de Venecia, donde recibió una extensa ovación, la cinta se posicionó como la más vista en la plataforma.
La producción, dirigida por el director mexicano, combina terror gótico y drama. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, esta versión ofrece una mirada emocional y contemporánea de la leyenda creada en 1818.
A diferencia de otras adaptaciones, Del Toro centra la historia en la tragedia, la culpa y la ambición de Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte. Oscar Isaac interpreta al creador del monstruo, mientras que Elordi encarna a su abominable creación.
De qué trata la película “Frankenstein”
El film sigue a Víctor Frankenstein, un joven científico que desafía las leyes naturales al dar vida a un ser construido con partes humanas. Horrorizado por el resultado, lo abandona y desencadena una cadena de tragedias y venganza. La historia, desarrollada en Europa del Este, explora temas como la responsabilidad del creador, la soledad y el rechazo social.
Además, aparece Mia Goth como Elizabeth y Christoph Waltz encarnando en Heinrich Harlander. Con una duración de 2 horas y 32 minutos, la película llegó a Netflix el viernes 7 de noviembre y rápidamente se ubicó entre las más vistas en el mundo.
Con su sello inconfundible, Guillermo del Toro logra una combinación de drama, poesía y vanguardia. “Frankenstein” se consolida como uno de los grandes estrenos del año y una de las obras más destacadas del realizador audiovisual mexicano. Más de dos siglos después de su publicación, el mito creado por Mary Shelley sigue cuestionando el amor, la ciencia y el poder en esta adaptación actual.
Tráiler oficial de "Frankenstein"