Netflix: la película de ciencia ficción más vista basada en un clásico de Mary Shelley

La nueva producción de Guillermo Del Toro se convirtió en la más vista del catálogo y revive el libro de la autora con una reinterpretación moderna

Guillermo del Toro volvió a conquistar al público con su nueva película, “Frankenstein” , una adaptación del clásico de Mary Shelley que arrasa en Netflix . Luego de su estreno en los cines y su aclamada presentación en el Festival de Venecia, donde recibió una extensa ovación, la cinta se posicionó como la más vista en la plataforma .

La producción, dirigida por el director mexicano, combina terror gótico y drama. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, esta versión ofrece una mirada emocional y contemporánea de la leyenda creada en 1818.

A diferencia de otras adaptaciones, Del Toro centra la historia en la tragedia, la culpa y la ambición de Víctor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte. Oscar Isaac interpreta al creador del monstruo, mientras que Elordi encarna a su abominable creación.

De qué trata la película “Frankenstein”

El film sigue a Víctor Frankenstein, un joven científico que desafía las leyes naturales al dar vida a un ser construido con partes humanas. Horrorizado por el resultado, lo abandona y desencadena una cadena de tragedias y venganza. La historia, desarrollada en Europa del Este, explora temas como la responsabilidad del creador, la soledad y el rechazo social.

Además, aparece Mia Goth como Elizabeth y Christoph Waltz encarnando en Heinrich Harlander. Con una duración de 2 horas y 32 minutos, la película llegó a Netflix el viernes 7 de noviembre y rápidamente se ubicó entre las más vistas en el mundo.

Con su sello inconfundible, Guillermo del Toro logra una combinación de drama, poesía y vanguardia. “Frankenstein” se consolida como uno de los grandes estrenos del año y una de las obras más destacadas del realizador audiovisual mexicano. Más de dos siglos después de su publicación, el mito creado por Mary Shelley sigue cuestionando el amor, la ciencia y el poder en esta adaptación actual.

Tráiler oficial de "Frankenstein"