Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

La producción promete atraer a espectadores internacionales con una historia dramática enmarcada en la Europa de los años 40. Los detalles en esta nota

3 de noviembre 2025 · 10:55hs
Cuando se trata de talentos argentinos, Netflix no duda. Nuevamente, la plataforma vuelve a apostar por las producciones argentinas y en este caso lo hace de la mano de figuras emblemáticas. Con el Chino Darín como protagonista, Ricardo Darín como productor y Sebastián Borensztein como director, llega una nueva serie que promete captar a todo tipo de espectadores.

Aunque aún no lleva título, han trascendido algunos detalles de este nuevo proyecto que han sido suficientes como para emocionar a los usuarios de la plataforma. La producción estará en manos de Kenya Films -la empresa fundada por los Darín- y K&S Films.

El rodaje ya se puso en marcha en todo lo que respecta a las locaciones en Buenos Aires. Más tarde, se extenderá a algunos países europeos. El gran desafío para la producción será recrear los espacios, costumbres y vestimentas de los años 40, época en la que se desarrolla la historia. El realismo visual será posible gracias a una cuidadosa fotografía y ambientación.

La historia tendrá 5 episodios y se asegura un lugar especial entre los estrenos de este año. La fuerza del proyecto radica en sus creadores, todos reconocidos por su experiencia en sus campos artísticos.

De qué se tratará la nueva serie de los Darín

La historia del proyecto gira en torno a “El Ruso” (Chino Daín), un cantante de tango con ascendencia judía que, tras ser engañado por un cazatalentos falso, es llevado a la Alemania Nazi en medio de la Segunda Guerra Mundial.

Lo que en principio se veía como la posibilidad de concretar su sueño, se transforma en una pesadilla para “el Ruso”, que encuentra nuevos propósitos para su vida. En su nuevo contexto, el protagonista tendrá que hacerle frente al régimen y luchar por la libertad.

La narración se basa en períodos y acontecimientos históricos reales pero agrega una cuota de ficción para dramatizar y potenciar la propuesta. Con elementos visuales y narrativos destacados, la historia invita a reflexionar acerca de la identidad y la resistencia, marcada por el arte.

Una serie que reúne lo mejor de Argentina

La confianza depositada por Netflix en esta producción se explica por el increíble currículum que todos sus creadores llevan. La calidad de Sebastián Borensztein como director quedó demostrada en films como “La odisea de los giles” y “Un cuento chino”, donde Ricardo Darín ocupa los papeles protagónicos. Por lo que no es extraño que hayan dejado en sus manos un proyecto de tal magnitud.

“Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica”, expresó el director.

Como en la unión reside la fuerza, Borensztein no dejó de destacar la importancia del trabajo en equipo: “No imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir, y tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses”.

Para el Chino Darín, se trata de un desafío que le permitirá demostrar internacionalmente los dotes actorales que comparte con el mundo desde sus primeras apariciones en pantalla. Por su parte, Ricardo, en su rol de productor ejecutivo, pondrá sobre la mesa toda su experiencia como uno de los actores más reconocidos a nivel mundial.

