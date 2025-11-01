Noviembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada de "Belén" a Prime Video y de la tercera temporada de "Envidiosa" a Netflix

La tercera temporada de "Envidiosa" es uno de los estrenos destacados del mes en plataformas

En el mes de noviembre habrá estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Para acompañar el comienzo del final del año, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón.

Por un lado, este mes se destaca la llegada de "Belén", película argentina dirigida por Dolores Fonzi que retoma el caso de una joven tucumana que estuvo presa por un aborto espontáneo y se convirtió en un símbolo de la lucha por el aborto legal en Argentina. Aunque todavía está en cartelera en algunas salas, su desembarco en plataformas facilita el acceso para quienes todavía no pudieron verla.

Por otro lado, en el universo de las series, se distingue en primer lugar el estreno de "Pluribus", la nueva serie del creador de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", disponible en AppleTv Plus. Además, llega la tercera y última temporada de "Envidiosa", que cerrará la popular historia de Vicky y su búsqueda del amor.





Apple Tv Plus

- “Pluribus”. 7 de noviembre

El esperado drama “Pluribus” es una creación de Vince Gilligan, escritor y director de “Breaking Bad” y cocreador de “Better Call Saul”. Está protagonizada por Rhea Seehorn, nominada al Emmy en dos ocasiones por su interpretación de Kim Wexler en “Better Call Saul”. Con un enfoque que desafía los géneros, esta serie de nueve episodios narra la historia de la persona más miserable del planeta, destinada a salvar al mundo de la felicidad.

- “Palm Royale”. Temporada 2. 12 de noviembre

Maxine Dellacorte (la siempre icónica Kristen Wiig) lucha por abrirse camino en el implacable mundo de la alta sociedad de Palm Beach. Mientras intenta cruzar la línea infranqueable que separa a quienes lo tienen todo de quienes no tienen nada, la serie plantea una pregunta tan vigente como incómoda: ¿cuánto es capaz de sacrificar una persona para conseguir lo que otras personas tienen?

- “Abrázame en la luz”. 14 de noviembre

Este documental sigue la historia de amor “conmovedora e inesperadamente divertida” sobre dos poetas, Megan Falley y Andrea Gibson, quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer incurable con alegría, ingenio y una alianza inquebrantable. A través de la risa y un amor indestructible, transforman el dolor en propósito y la mortalidad en una celebración emocionante de la resiliencia.

- “Plan familiar 2”. 21 de noviembre.

Se vienen las fiestas y Dan (Mark Wahlberg) planeó las vacaciones perfectas para su esposa Jessica (Michelle Monaghan) y sus hijos. Pero todo cambia cuando una misteriosa figura de su pasado (Kit Harington, eterno John Snow de “Game of Thrones”) aparece con asuntos pendientes. En medio de una carrera internacional, Dan y su familia fortalecen su lazo mientras enfrentan robos de banco y persecuciones en auto.

Amazon Prime Video

- “Dime Tu Nombre”. 1 de noviembre

Dirigida por Hugo Stuven, esta serie combina terror sobrenatural con un trasfondo social y religioso. Ambientada en la España rural en 1997, la producción propone una mirada al miedo ancestral que surge en un pequeño pueblo dividido por la llegada de inmigrantes y las tensiones culturales y religiosas que despierta la convivencia.

El reparto está encabezado por Michelle Jenner, Darío Grandinetti, Younes Bouab, Raúl Arévalo y Elena Rivera, quienes dan vida a los principales habitantes de Río Blanco y la aldea vecina de Fuensanta.

- “La Batifamilia”. 10 de noviembre

Es una nueva serie de comedia animada que retoma con una estética propia los personajes clásicos de Batman. Se trata de una secuela de la película “Merry Little Batman” (2023), y se enfoca en la vida cotidiana y los desafíos de Batman, Alfred y otros miembros de la familia mientras viven en la Mansión Wayne. Una buena opción para toda la familia, ideal para introducir este universo clásico a los más chicos.

- “Belén”. 14 de noviembre

Seleccionada como representante oficial de Argentina en los Oscar y en los Premios Goya, "Belén", dirigida por Dolores Fonzi, sigue a Julieta, una joven presa por un aborto espontáneo, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender el que caso que se convirtió en un emblema de la lucha por el aborto legal en el país.

- “31 Minutos: Calurosa Navidad”. 21 de noviembre

Después del éxito global de su Tiny Desk (que acumula más de un millón de vistas), el emblemático programa chileno de títeres llega a plataformas con una nueva película. En el filme, Juan Carlos Bodoque, el periodista estrella de 31 Minutos, recibe el encargo de ir al Polo Norte a recoger los regalos de Navidad de todo el pueblo de Titirilquén. Mientras tanto, Mario Hugo intenta montar un show navideño en el estudio.

- “Asiento Mortal”. 26 de noviembre

Es una película estadounidense de crimen y suspenso dirigida por Nick Rowland, y protagonizada por Taron Egerton (“Rocketman”, “Kingsman”).

Recién liberado de la cárcel, Nate (Egerton) huye por el desierto con su hija Polly, perseguidos por una banda de supremacistas blancos que le puso precio a sus cabezas. En medio de la violencia, padre e hija recomponen su vínculo y encuentran redención.

- "¡Armados!". 28 de noviembre

Comedia de acción con Cristina Ricci, Kevin James y Luis Guzmán. Tras años colaborando en secreto con la mafia, un ex policía y padre de familia (James) ve cómo su doble vida estalla cuando un nuevo líder criminal toma el control. Con su familia en peligro, dispone de una sola noche para salvarlos y sobrevivir.

Netflix

- “Muerte por un rayo”. 6 de noviembre.

Una miniserie dramática histórica estadounidense creada por Mike Makowsky y basada en la novela Destiny of the Republic de Candice Millard. Cuenta la historia de James Garfield, quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU., y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó.

El elenco está formado por Michael Shannon, Matthew Macfadyen (Tom de “Succession”), Nick Offerman, Betty Gilpin y Bradley Whitford (“El cuento de la criada”, “The West Wing”).

- “Frankenstein”. 7 de noviembre

El ganador del Oscar Guillermo del Toro adapta el clásico relato de Mary Shelley, en una película protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christopher Waltz.

- "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa". 13 de noviembre.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, el mismo equipo responsable del documental “Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía”, esta serie de tres episodios narra el asesinato del joven desde una perspectiva íntima, a partir de los testimonios inéditos de su familia y sus amigos. También incluye el punto de vista de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

- “La bestia en mí”. 13 de noviembre.

Esta miniserie está protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys (“The Americans”), y producida por Jodie Foster y Conan O'Brien.

Desde la trágica muerte de su hijo, la aclamada autora Aggie Wiggs se ha retirado de la vida pública, incapaz de escribir. Pero encuentra un posible tema para un nuevo libro cuando Nile Jarvis, un famoso magnate inmobiliario que fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa, compra la casa de al lado. Horrorizada y fascinada a la vez por este hombre, Aggie se ve inmersa en una búsqueda compulsiva de la verdad, en un juego del gato y el ratón que podría volverse mortal.

- “Envidiosa”. Temporada 3. 19 de noviembre.

Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos, sin perder el equilibrio.

- “Stranger Things”. Temporada 5. Parte 1. 26 de noviembre.



Es 1987 y el pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales a "el otro lado". Los héroes se unen para lograr un objetivo común: encontrar y matar a Vecna, el demonio villano que acecha a la comunidad y al grupo de amigos hace tiempo, y ahora amenaza con destruir el mundo.

Pero Vecna desapareció sin dejar rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno declaró al pueblo en cuarentena e intensificó la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse una vez más. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca.



La tanda final de episodios estará disponible en la plataforma en tres entregas: el volumen 1, compuesto por cuatro episodios, se estrena el 26 de noviembre; el volumen 2, de tres episodios, el 25 de diciembre; y el final se verá el 31 de diciembre.

- “Una Navidad EXtra”. 12 de noviembre.

Se trata de una comedia navideña protagonizada por Alicia Silverstone y Oliver Hudson. Una mujer recién divorciada planea pasar la última Navidad perfecta en su antiguo hogar, pero sus planes se complican cuando su exmarido llega con su nueva novia. Esto la lleva a inventar un plan para darle celos, con la ayuda de un nuevo amigo.

- “El hijo de mil hombres”. 19 de noviembre

Una película brasileña basada en el libro homónimo del reconocido escritor Valter Hugo Mãe. Rodada entre Búzios, Río de Janeiro, y la Chapada Diamantina en Bahía, está dirigida y escrita por Daniel Rezende y protagonizada por Rodrigo Santoro.

La historia sigue a Crisóstomo (Santoro), un pescador solitario que sueña con tener un hijo. Su vida cambia cuando conoce a Camilo, un niño huérfano al que decide acoger. Isaura, una mujer que huye de su propio dolor, y Antonino (Johnny Massaro), un joven incomprendido, también conectan con ellos. Juntos, los cuatro aprenden el significado de la familia y el propósito de compartir la vida.

HBO

- “I LOVE LA”. 3 de noviembre.

Esta comedia está creada, escrita y protagonizada por Rachel Sennott, celebrada actriz de “Shiva Baby”, “Bodies Bodies Bodies” y “I Used to be Funny”. En su debut como realizadora, en esta serie cuenta la historia de un grupo de amigos codependientes que se reúne para afrontar cómo el tiempo separados, la ambición y las nuevas relaciones los han transformado.

- “Mi Ayrton, por Adriane Galisteu”. 6 de noviembre.

En este documental, la presentadora de televisión Adriene Galisteu rememora en primera persona su historia de amor con Ayrton Senna. Treinta años después de la trágica muerte del piloto, recuerda el vínculo, la exposición mediática y la controversias después del fallecimiento de la estrella de la F1.

- “Expediente Vallecas”. 7 de noviembre

Este documental explora en uno de los casos paranormales más mediáticos de España: el poltergeist de Vallecas. En los noventa, una niña de ese barrio de Madrid falleció de manera “súbita y sospechosa” una serie de episodios de insomnio, ansiedad y alucinaciones. Días previos al terrible desenlace, había realizado una sesión de espiritismo (ouija) junto a unas amigas en la escuela.

Tras la muerte de su hija, sus padres comenzaron a describir fenómenos sin ningún tipo de explicación lógica: armarios que se abrían solos, objetos que caían al suelo, una fotografía de Estefanía que ardía sin haber entrado en contacto con ninguna fuente de calor. Fue la única vez en la historia de España en la que la policía habla abiertamente de “sucesos paranormales”.

Disney+

- "Todo Vale". 4 de noviembre

En "Todo Vale", un nuevo drama de Ryan Murphy ("American Horror Story", "Pose"),un equipo de abogadas especializadas en divorcios abandona un estudio de abogados dominado por hombres para abrir su propio espacio. Feroces, brillantes y emocionalmente complejas, enfrentan separaciones de alto perfil, secretos escandalosos y lealtades cambiantes, tanto en la sala del tribunal como en sus propias filas. Protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor y Matthew Noszka, con Sarah Paulson y Glenn Close. Estreno de los primeros tres episodios. Luego, un nuevo episodio todos los martes.

- "Los 4 fantásticos: primeros pasos". 5 de noviembre

Esta película del Universo Cinematográfico de Marvel sigue a Reed Richards (Sr. Fantástico), Sue Storm (la Mujer Invisible), Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ben Grimm (la Mole) en un viaje a través del cosmos. Equilibrar la vida familiar con el deber heroico es solo uno de los desafíos que deben enfrentar como familia. Protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

- "La mano que mece la cuna". 19 de noviembre

Se trata de una reinterpretación moderna del clásico del cine. El thriller psicológico dirigido por Michelle Garza Cervera y protagonizado por Mary Elizabeth Winstead y Maika Monroe sigue a Caitlin Morales, una madre de clase alta que vive en los suburbios y que lleva a su casa a una nueva niñera, Polly Murphy, solo para descubrir que no es quien dice ser.

- "The Beatles Antología". 26 de noviembre

Con ocho episodios, esta antología recorre el camino que comienza en Liverpool y que rápidamente cautiva al mundo entero. En ellos se da vida a las historias atemporales: desde la Beatlemanía, la llegada revolucionaria de la banda a Estados Unidos, su papel al frente de la contracultura de los años 60, su exploración espiritual en India y hasta su separación. El noveno episodio incluye imágenes inéditas entre bastidores de Paul, George y Ringo cuando se reunieron entre 1994 y 1995 para trabajar en The Beatles Antología y reflexionar sobre la vida que compartieron como banda.