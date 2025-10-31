Fin de semana de Halloween: las mejores películas de terror en cada plataforma

Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+ ofrecen una interesante variedad de títulos de terror para todos los gustos

Uno de los géneros infaltable en los catálogos de las plataformas de streaming es el de terror, que por estos días, con la llegada de Halloween , ha sido explorado con mayor entusiasmo. Y lo cierto es que este fin de semana la cuota de miedo no puede faltar.

Más allá de los clásicos del cine de terror y las reconocidas sagas, las plataformas alojan todo tipo de títulos de horror que se adaptan a la variedad de gustos de sus espectadores. A continuación, un repaso por algunos imperdibles de los catálogos de streaming.

Esta obra de arte argentina está ambientada en un pueblo y cuenta una historia llena de ansiedades, riesgos y tensiones. “Una influencia maligna ancestral desgarra a un hombre en dos. El miedo se apodera de un recóndito pueblo argentino cuando los pobladores entienden que un monstruo los acecha” , reza su sinopsis. La dirección está a cargo de Demián Rugna.

Embed

“Huye” ("Get Out") (2017)

Combinando el terror con un tinte de comedia, este thriller de Jordan Peele juega con la mente del espectador. La historia gira en torno a un joven que, al conocer a la familia de su nueva novia, empieza a descubrir una escalofriante y racista conspiración.

Embed

“Pearl” (2022)

“Pearl” es la segunda película de la aclamada trilogía de Ti West, pero funciona como una precuela por lo que cronológicamente ocupa el primer lugar. Protagonizada y coescrita por Mia Goth, la cinta está ambientada en 1918 y cuenta la historia de una chica de granja de Texas con un insaciable deseo de alcanzar la fama, lo cual la lleva a tomar todo tipo de riesgos.

Embed

Disney

“El sexto sentido” (1999)

Este suspenso psicológico sigue destacando a pesar del paso de los años. Sus giros argumentales y su complejo guion la transforman en una historia imperdible. La trama sigue a un psicólogo de niños (Bruce Willis) que descubre el increíble sexto sentido de uno de sus pacientes.

Embed

“Diabólica tentación” (“Jennifer’s body”) (2009)

En una mezcla de terror sobrenatural y comedia, la película sitúa al espectador entre conflictos en una secundaria donde una alumna poseída por demonios (Megan Fox) mata a sus compañeros mientras que su mejor amiga (Amanda Seyfried) intenta detenerla.

Embed

“El menú” (2022)

También sumando comedia al género de terror, “El menú” está ambientada en un lujoso restaurante isleño al cual una pareja viaja a visitar. Allí, el chef prepara un menú majestuoso y lleno de sorpresas que pronto enturbian la trama.

Embed

Prime Video

“Longlegs: coleccionista de almas” (2024)

Esta oscura e inquietante historia ha destacado recientemente por su potencia narrativa. En la cinta, una nueva agente del FBI es asignada a un caso sin resolver y su intuición la guiará hacia el asesino detrás de una ola de crímenes y cartas misteriosas. Las pistas empiezan a destapar un pasado perturbador.

Embed

“Hereje”

Con Hugh Grant a la cabeza, “Hereje” lleva al espectador a un inquietante encierro, cuando dos hermanas que comparten su fe por la ciudad tocan la puerta equivocada. “Obligadas a participar de un juego mortal, deberán poner a prueba sus creencias para escapar con vida”, adelanta Prime Video.

Embed

HBO Max

“La hora de la desaparición” (“Weapons”) (2025)

Una de las joyas que tuvo su paso por los cines este año es esta cinta de Zach Cregger. “A las 2.17 a.m diecisiete niños de la clase de la profesora Gandy se despertaron, caminaron hacia la oscuridad… y nunca regresaron”, cuenta el adelanto.

Embed

“Psicosis” (1960)

Este clásico de Hitchcock es de esas películas que hay que ver al menos una vez en la vida. Pionera en su forma de narrar, “Psicosis” cuenta la historia de una joven secretaria que se da a la fuga con dinero robado y se aloja en el extraño Motel Bates.