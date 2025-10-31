La Capital | Zoom | Halloween

Halloween: los mejores episodios de series de televisión para esta Noche de Brujas

Top 5 de los capítulos más emblemáticos de la ficción para disfrutar en la noche más terrorífica del año

31 de octubre 2025 · 14:49hs
Halloween la tradicional celebración estadounidense.

Halloween la tradicional celebración estadounidense.

El mundo, aunque en particular Estados Unidos y parte del hemisferio norte, celebra este viernes Halloween y da la excusa perfecta para sumergirse en episodios memorables de series que capturan la esencia de esta festividad de origen estadounidense.

Cada 31 de octubre, varios lugares del mundo festejan la Noche de Brujas. Esta celebración se originó hace unos 3000 años con el festejo del “año nuevo celta”, que marcaba el final del verano, cuando las noches se alargan y adquieren más fuerza. Además, existía la creencia de que esa noche, los muertos podían regresar entre los vivos, permitiendo que tanto espíritus benevolentes como malévolos cruzaran al mundo físico.

La famosa historia de Halloween no solo se refleja en las tradiciones, sino también en cómo los estadounidenses celebran la festividad a través del cine y las series de televisión. Los clásicos programas de ficción norteamericanos suelen conmemorar esta fecha con capítulos especiales, en muchos casos de notable calidad.

Desde situaciones absurdas hasta giros sorprendentes, cada episodio ofrece una experiencia única que resuena con la tradición de Halloween. A continuación un recopilado de los cinco mejores episodios con temática Noche de Brujas para mirar este 31 de octubre:

1. Friends: “El de la fiesta de Halloween” (8x06)

Esta famosa serie a nivel mundial dedicó un capítulo especial a Halloween. En el sexto episodio de la octava temporada Mónica organiza una gran fiesta de disfraces. Úrsula, la hermana gemela de Phoebe, se va a casar por lo que Phoebe la invita a la fiesta con motivo de conocer a su futuro marido. Las cosas se ponen raras cuando Phoebe descubre que Úrsula lo ha estado engañando. Con Ross disfrazado de una papa y Chandler de conejito de pascuas, en este capítulo el famoso grupo de amigos celebra de manera cómica y caótica.

¿Dónde verlo? Friends está disponible en la plataforma HBO MAX.

2. Modern Family “Halloween” (2X06)

Este clásico de la comedia televisiva estadounidense también tiene su especial para Noche de Brujas. En este capitulo Claire decora su casa para celebrar su fiesta preferida del año. En su empeño porque todo salga bien, le da a cada miembro de la familia un papel para interpretar, pero las cosas no salen como esperaba. En este capítulo la moderna familia resume a la perfección lo que conlleva celebrar Halloween: un completo caos.

¿Dónde verlo? En Latinoamérica está disponible a través de Disney Plus y Prime video.

3. Élite "63 horas desaparecido" (2x06)

Las ficciones españolas no se quedan atrás. La serie "Élite" en su segunda temporada tiene un imperdible episodio dedicado a esta festividad, donde los disfraces y las mentiras son los protagonistas.

En este episodio, Rebeka, una alumna nueva en Las Encinas, organiza una gran fiesta de Halloween. Entre los asistentes, Ander se disfraza de Rocky de "The Rocky Horror Picture Show", Cayetana y Polo eligen trajes de Jackie O. y J.F. Kennedy, Lu se transforma en una versión moderna de Frida Kahlo, y Omar sorprende con su look de Doctor Frank-N-Furter (también de "Rocky Horror"). La noche da un giro inesperado con la llegada de Nano, lo que provoca un enfrentamiento entre Samuel y su hermano por el amor de la marquesa Carla. Además Rebeka utiliza un secreto sobre Cayetana para complicar aún más las cosas, convirtiendo la fiesta en un mar de revelaciones y tensiones.

¿Dónde verlo? "Élite" esta disponible en Netflix.

4. Stranger Things: "Dulce o truco, bicho raro" (2x02)

Uno de los disfraces más memorables y usado en Halloween es el que aparece en el segundo capitulo de la segunda temporada de "Stranger Things" donde el Dustin, Mike, Will y Lucas interpretan a los Cazafantasmas. Este capítulo, donde los miedos mas profundos cobran vida, mantiene el clima de misterio que caracteriza a toda la serie.

Mientras los chicos y Max salen a recoger dulces disfrazados, Will sufre un ataque de pánico y experimenta una visión aterradora en la otra dimensión, donde una sombra ominosa crece en el cielo. Al mismo tiempo, Once, ansiosa por unirse a la celebración, escapa de su aislamiento lo que le trae grandes problemas.

¿Dónde verlo? Todas las temporadas de "Stranger Things" están disponibles en la plataforma Netflix.

5. The Office “Concurso de disfraces” (7x06)

Esta comedia de televisión estadounidense, se trata de un falso documental que sigue la vida del día a día de los empleados de la oficina de Dunder Mifflin de Scranton, Pennsylvania. A lo largo de sus 9 temporadas ha celebrado en varios episodios Halloween, uno de los mas divertidos es el capitulo seis de sus séptima temporada.

En este episodio los empleados de Dunder Mifflin participan en la fiesta anual de Halloween, por una cupón de 15 mil dólares en ahorros. En la fiesta aparecen varios disfraces icónicos: Gabe como Lady Gaga, Kelly como Amy Winehouse. Hacia el final del episodio hay una sorpresa con el ganador.

¿Dónde verlo? "The Office" esta disponible en Netflix y Prime Video.

