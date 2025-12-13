Netflix: la película de acción más vista tiene a Bruce Willis como protagonista

El filme, de menos de dos horas, se está robando todas las miradas en la plataforma con una historia de venganza y justicia

Semana tras semana, Netflix suma producciones a su catálogo que se convierten en un éxito a días de su estreno . Ante la gran cantidad de opciones y géneros, los usuarios están en búsqueda de las mejores películas para entretenerse en su tiempo libre . La buena noticia es que en los últimos días, la plataforma le dio la bienvenida a un filme de menos de dos horas que promete mantener al espectador al borde del sillón.

Se trata de “Deseo de matar”, una producción dirigida por Eli Roth y protagonizada por Bruce Willis que aborda una historia que combina acción y una cuota emocional a la perfección. No faltarán en esta película las escenas de tensión, violencia y suspenso.

“Tras un brutal ataque perpetrado contra su esposa y su hija, el doctor Paul Kersey recurre a su propia justicia para obtener una violenta venganza", relata la breve sinopsis que hace la plataforma de streaming sobre este filme.

De qué se trata "Deseo de matar"

"Deseo de matar" es una reversión del clásico "El vengador anónimo" (Death Wish, 1974), el recordado film dirigido por Michael Winner. Este remake retoma la premisa original y la adapta con Bruce Willis en el papel principal.

La historia gira en torno a Paul Kersey, un prestigioso cirujano cuya vida transcurre en tranquilidad. Pero todo cambia cuando, de un día para el otro, sufre un asalto en su casa que deja a su esposa y a su hija gravemente afectadas. La falta de respuestas por parte de la policía empujan a Kersey a actuar por su cuenta en búsqueda de justicia y venganza.

Con un ritmo vertiginoso y escenas de acción violentas y a la vez atrapantes, la película apuesta por un relato directo y efectivo. Aunque la premisa es conocida, la interpretación de Willis y la narrativa de suspenso la convierten en una opción atractiva para quienes buscan entretenimiento asegurado.

>> Leer más: Qué se sabe de la participación de la China Suárez en "En el barro"

El elenco de "Deseo de matar"

Bruce Willis como Paul Kersey.

Vincent D'Onofrio como Frank Kersey.

Elisabeth Shue como Lucy Kersey.

Camila Morrone como Jordan Kersey.

Dean Norris como Detective Kevin Raines.

>> Leer más: El éxito detrás de "Jay Kelly": la película de Netflix con George Clooney y Adam Sandler como protagonistas

El tráiler de "Deseo de matar"