Fin de semana XL con Netflix: las tres películas imperdibles del ranking

En un fin de semana ideal para descansar y recuperar energías, Netflix ofrece tres filmes con temáticas muy variadas para maratonear

Como cada semana, Netflix sigue renovando su cartelera con películas y series para cumplir con las expectativas de sus usuarios y definitivamente es el aliado ideal para este fin de semana largo. Ahora bien, elegir qué ver en una plataforma tan amplia y variada como Netflix puede ser una tarea un tanto difícil.

La buena noticia es que hay tres títulos imperdibles que se prestan para maratonear desde la comodidad del sillón. Los recomendados son un documental, un clásico thriller y una comedia romantica para ir anticipadno la llegada de navidad. Se trata de “ Lali: la que le gana al tiempo”, “Observados” y “El secreto de Santa”.

En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

“Lali: la que le gana al tiempo”

La producción de Netflix que se encunetra en lo más alto del ranking en Argentina es el documental sobre la vida de Lali Espósito. Se trata de una propuesta que recopila material inédito sobre los últimos años de su trayectoria, marcada por el regreso a la música, junto con testimonios de personas que la acompañaron durante esta etapa.

En el filme, la cantante pop aborda cómo lleva la fama y la exposición constante de su cotidianeidad. Además, el documental se centra en visibilizar el trabajo detrás de dos de los álbumes que la consagraron como una de las mayores exponentes de la musica argentina, el álbum "Lali", y el último álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" publicado este año.

La película se adentra en sus momentos de fragilidad y en las fortalezas que fue construyendo a lo largo del camino, retratando a una mujer capaz de hacerse sentir en el mundo con sus palabras.

“Observados”

En el catálogo de Netflix también se destaca “Observados” , una cinta de terror psicológico que en menos de dos horas presenta una historia atrapante y llena de tensión.

“Observados” lleva en su relato componentes sobrenaturales que se funden en una trama suspensiva llena de secretos y revelaciones. En menos de dos horas la cinta sumerge al espectador a una noche compleja en medio del bosque, donde nada es lo parece y escapar es un desafío.

La historia de “Observados” sigue a Mina, una artista de 28 años radicada en la ciudad de Galway, Irlanda. Atravesando ciertas crisis existenciales y haciéndole frente a algunos traumas del pasado, Mina sobrevive con un trabajo que le causa poco entusiasmo en una tienda de mascotas.

Cuando su jefe le encarga la entrega de un loro exótico en un zoológico lejano, Mina emprende un viaje que será frustrado. Tras un daño en su auto, la joven queda varada y perdida en un bosque aislado donde empieza a percibir algunos sucesos extraños. En su desesperación, Mina encuentra refugio en un búnker junto a tres extraños: Ciara, Madeline y Daniel.

“El secreto de Santa”

Entre lo más visto esta semana, se encuentra una película con temática navideña que en menos de dos horas presenta una historia más que atrapante. “El secreto de santa” es una comedia romantica dirigida por Mike Rohl y protagonziada por Alexandra Breckenridge y Ryan Eggold.

“Una madre soltera se disfraza de Santa Claus para conseguir un empleo en un hermoso resort, pero se enamora de su atractivo jefe”, detalla el resumen que hace la N roja de este filme.

La trama sigue a Taylor Jacobson, una madre soltera que, con el objetivo de que su hija pueda entrar a una academia de snowboard, decide trabajar en un hotel resort usando un disfraz de Santa Claus que oculta su identidad. Allí es donde comienza a enamorarse del gerente del lugar.