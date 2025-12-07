La Capital | Zoom | Netflix

Fin de semana XL con Netflix: las tres películas imperdibles del ranking

En un fin de semana ideal para descansar y recuperar energías, Netflix ofrece tres filmes con temáticas muy variadas para maratonear

7 de diciembre 2025 · 08:02hs
Las tres películas que se roban todas las miradas en Netflix

Las tres películas que se roban todas las miradas en Netflix

Como cada semana, Netflix sigue renovando su cartelera con películas y series para cumplir con las expectativas de sus usuarios y definitivamente es el aliado ideal para este fin de semana largo. Ahora bien, elegir qué ver en una plataforma tan amplia y variada como Netflix puede ser una tarea un tanto difícil.

La buena noticia es que hay tres títulos imperdibles que se prestan para maratonear desde la comodidad del sillón. Los recomendados son un documental, un clásico thriller y una comedia romantica para ir anticipadno la llegada de navidad. Se trata de “ Lali: la que le gana al tiempo”, “Observados” y “El secreto de Santa”.

En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

>> Leer más: Las películas navideñas ya están en netflix: una comedia entre las más vistas

“Lali: la que le gana al tiempo”

La producción de Netflix que se encunetra en lo más alto del ranking en Argentina es el documental sobre la vida de Lali Espósito. Se trata de una propuesta que recopila material inédito sobre los últimos años de su trayectoria, marcada por el regreso a la música, junto con testimonios de personas que la acompañaron durante esta etapa.

En el filme, la cantante pop aborda cómo lleva la fama y la exposición constante de su cotidianeidad. Además, el documental se centra en visibilizar el trabajo detrás de dos de los álbumes que la consagraron como una de las mayores exponentes de la musica argentina, el álbum "Lali", y el último álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" publicado este año.

La película se adentra en sus momentos de fragilidad y en las fortalezas que fue construyendo a lo largo del camino, retratando a una mujer capaz de hacerse sentir en el mundo con sus palabras.

>> Leer más:"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

Embed

“Observados”

En el catálogo de Netflix también se destaca “Observados” , una cinta de terror psicológico que en menos de dos horas presenta una historia atrapante y llena de tensión.

“Observados” lleva en su relato componentes sobrenaturales que se funden en una trama suspensiva llena de secretos y revelaciones. En menos de dos horas la cinta sumerge al espectador a una noche compleja en medio del bosque, donde nada es lo parece y escapar es un desafío.

La historia de “Observados” sigue a Mina, una artista de 28 años radicada en la ciudad de Galway, Irlanda. Atravesando ciertas crisis existenciales y haciéndole frente a algunos traumas del pasado, Mina sobrevive con un trabajo que le causa poco entusiasmo en una tienda de mascotas.

Cuando su jefe le encarga la entrega de un loro exótico en un zoológico lejano, Mina emprende un viaje que será frustrado. Tras un daño en su auto, la joven queda varada y perdida en un bosque aislado donde empieza a percibir algunos sucesos extraños. En su desesperación, Mina encuentra refugio en un búnker junto a tres extraños: Ciara, Madeline y Daniel.

Embed

“El secreto de Santa”

Entre lo más visto esta semana, se encuentra una película con temática navideña que en menos de dos horas presenta una historia más que atrapante. “El secreto de santa” es una comedia romantica dirigida por Mike Rohl y protagonziada por Alexandra Breckenridge y Ryan Eggold.

“Una madre soltera se disfraza de Santa Claus para conseguir un empleo en un hermoso resort, pero se enamora de su atractivo jefe”, detalla el resumen que hace la N roja de este filme.

La trama sigue a Taylor Jacobson, una madre soltera que, con el objetivo de que su hija pueda entrar a una academia de snowboard, decide trabajar en un hotel resort usando un disfraz de Santa Claus que oculta su identidad. Allí es donde comienza a enamorarse del gerente del lugar.

Embed

Noticias relacionadas
Los protagonistas de esta película son de actores de renombre como Olivia Holt y Connor Swindells

Las películas navideñas ya están en netflix: una comedia entre las más vistas

Lali Espósito, la mujer detrás de los escenarios y las pantallas

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

Observados llamó la atención de los usuarios en Netflix, convirtiéndose en una de las películas más elegidas

Netflix: un thriller tenso y suspensivo en menos de dos horas

Alicia Silverstone y Oliver Hudson protagonizan una historia navideña que la rompe en Netflix

Netflix: Alicia SIlverstone la rompe en una película navideña de 90 minutos

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Lo último

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

María del Carmen Renzo: Los pueblos deberían ser gobernados por mujeres

María del Carmen Renzo: "Los pueblos deberían ser gobernados por mujeres"

Líder en leasing y CEDEARs, el banco Comafi apuesta fuerte en Santa Fe

Líder en leasing y CEDEARs, el banco Comafi apuesta fuerte en Santa Fe

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

El calendario de celebraciones se extiende de marzo a noviembre con distintas fechas que ya se instalaron como rituales de finalización de la escuela media

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

Por Carina Bazzoni

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

Por Miguel Pisano
La Región

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

Leo Sbaraglia: Somos realmente muy pequeños al lado de todo lo que hay para aprender

Por Morena Pardo
Zoom

Leo Sbaraglia: "Somos realmente muy pequeños al lado de todo lo que hay para aprender"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

El tiempo en Rosario: las lluvias se adelantan y se viene un descenso de temperatura

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Bomba en el mercado de pases: Central va a buscar a Ledesma y River está dispuesto a venderlo

Bomba en el mercado de pases: Central va a buscar a Ledesma y River está dispuesto a venderlo

Ovación
Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

Regional Amateur: PSM Fútbol ganó en Teodelina y quedó bien parado para la revancha

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

La leyenda y el pibe que promete: los rosarinos Messi y Silvetti son campeones en la MLS

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Hockey: con gemelos rosarinos, los Leoncitos buscarán la clasificación a la final del Mundial

Policiales
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

La Ciudad
Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Santa Fe refuerza la vigilancia tras un caso confirmado de sarampión en Entre Ríos

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los estudiantes secundarios que quitan el sueño a familias y docentes

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Elecciones en el Colegio de Abogados: Molina apuesta por la continuidad de un modelo eficaz

Elecciones en el Colegio de Abogados: Molina apuesta por la continuidad de un modelo eficaz

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años
Policiales

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Milei presentó los F16: Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo
Política

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías