La película de "Peaky Blinders" ya tiene fecha de estreno: todo lo que adelantó Netflix

La banda criminal liderada por Cillian Murphy en su papel de Tommy Shelby tendrá un nuevo capítulo y Netflix reveló datos clave en torno a su estreno. Todos los detalles en esta nota

9 de diciembre 2025 · 10:15hs
“Peaky Blinders: The Immortal Man” tendrá su estreno en cines y luego en Netflix

Llegó la hora de desempolvar las boinas porque la vuelta de los "Peaky Blinders" está más cerca que nunca. A cuatro años de su último capítulo, se confirmó que la historia continuará en una película que le dará cierre al relato conocido hasta el momento. Y lo mejor de todo es que “Peaky Blinders: The Immortal Man” ya tiene fecha de estreno.

El drama histórico protagonizado por Cillian Murphy en su papel de Tommy Shelby generó revuelo desde el estreno de sus primeros episodios en 2013 hasta sus últimos en 2022. A lo largo de seis temporadas, la serie sigue a los "Peaky Blinders", una familia de gánsteres de Birmingham que domina Inglaterra durante los años veinte.

Ahora, “Peaky Blinders: The Immortal Man” llegará para continuar con los conflictos y disputas de la banda. Ambientada en el Birmingham de 1940, la película estará marcada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Según adelantó Netflix Tudum, el foco nuevamente lo tendrá Tommy quien se verá “obligado a regresar de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su desafío más destructivo hasta la fecha”.

El éxito cosechado por la producción inglesa le valió un buen número de seguidores que encontraron en ese universo cinematográfico un lugar del que no quisieron salir. El estreno de “Peaky Blinders: The Immortal Man” se constituye como una fecha única para los amantes de la serie que esperaron pacientemente otro capítulo, pero además se trata de una fecha destacada a nivel mundial.

image
Cillian Murphy en el poster de la película

Cillian Murphy en el poster de la película "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Qué se sabe de la trama de “Peaky Blinders: The Immortal Man”

La película de “Peaky Blinders” retomará la historia en el final de la sexta temporada, cuando Tommy descubre que su diagnóstico terminal había sido una manipulación de sus enemigos. La producción mostrará las consecuencias de ese giro y las presiones que empujan a Tommy a retomar el campo de batalla que había dejado atrás.

El país está en guerra y, por supuesto, también lo están nuestros Peaky Blinders. Será un capítulo explosivo en la historia de Peaky Blinders. Sin límites. Peaky Blinders en plena guerra”, adelantó Steven Knight, creador y guionista de la serie con respecto a este nuevo capítulo.

Con el futuro del país y su familia en juego, Tommy Shelby en su responsabilidad como líder de la banda deberá enfrentar “sus propios demonios y elegir entre confrontar su legado o reducirlo a cenizas”.

Una historia con personajes conocidos y personajes nuevos

El regreso de Cillian Murphy a la pantalla estará acompañado por personajes clave en los nuevos entramados. Es así que Sophie Rundle regresará como Ada Shelby, Ned Dennehy volverá como Charlie Strong, Packy Lee interpretará nuevamente a Johnny Dogs, Ian Peck le dará vida otra vez a Curly y Stephen Graham tenderá su vuelta como Hayden Stagg.

Pero, a la par de estos personajes ya conocidos, el elenco se renovará con caras que no formaban parte de la historia hasta el momento. Según reveló Netflix, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth y Jay Lycurgo serán parte de “Peaky Blinders: The Immortal Man”.

image
Barry Keoghan y Cillian Murphy en el set de filmación de la película

Barry Keoghan y Cillian Murphy en el set de filmación de la película

Cuándo se estrena “Peaky Blinders: The Immortal Man”

“Peaky Blinders: The Immortal Man” tendrá una especie de doble estreno. Su primer gran debut será en pantalla grande, cuando desembarque en los cines el 6 de marzo de 2026. Más tarde, tendrá su aterrizaje en Netflix, donde estará disponible a partir del 20 de marzo de 2026.

Aunque la nueva película de la banda criminal le dará un cierre al relato de la sexta temporada de la serie, lo cierto es que no será la última producción en torno a la familia inglesa. En octubre de este mismo año, la BBC confirmó oficialmente que producirá dos temporadas de una secuela televisiva de los “Peaky Blinders”, que estará ambientada 17 años después y centrada en una nueva generación de Shelbys. Por su parte, Cillian Murphy participará como productor ejecutivo.

