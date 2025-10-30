Netflix: la miniserie danesa de seis capítulos que lidera el ranking de las más vistas

Netflix sumó a su catálogo “La agente encubierta” , una miniserie danesa de seis capítulos que rápidamente se ubicó en el puesto número uno del top 10 en Argentina . Con una historia de espionaje, acción y tensión psicológica, se convirtió en uno de los estrenos más comentados de la semana.

Creada por Adam August y dirigida por Kasper Barfoed, la serie de suspenso policial plantea un universo donde no hay espacio para la redención, solo para la supervivencia.

Con solo seis episodios, la producción se presenta como una opción ideal para maratonear el fin de semana.

De qué trata "La Agente Encubierta"

La protagonista es Tea (Clara Dessau), una aspirante a policía reclutada por el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca (PET). Su tarea es infiltrarse en la organización de Miran (Afshin Firouzi), un narcotraficante que logró evadir a las autoridades durante meses.

Para lograr su objetivo, Tea adopta una nueva identidad y se acerca a Ashley, la esposa del líder criminal. Lo que empieza como una estrategia fría de infiltración pronto se transforma en un vínculo peligroso que pone en jaque su misión y su estabilidad emocional. A lo largo del relato, Tea enfrenta no solo a los criminales, sino también a su propio pasado, sus adicciones y los límites de su moral.

“La Agente Encubierta” se diferencia de otros dramas policiales porque evita los golpes de efecto y apuesta por un relato constante y preciso. Cada escena refleja la tensión permanente en la que vive la protagonista, incluso en los momentos más simples, como tomar un café o realizar una rutina cotidiana.

Tráiler oficial de "La Agente Encubierta"