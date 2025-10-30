Investigación por fentanilo contaminado en Rosario: "Nos va a permitir visibilizar historias"

La comisión de la Cámara de Diputados sesionará en la ciudad el próximo 3 de noviembre. Rosario es la ciudad con más fallecidos a causa del opioide adulterado

La comisión investigadora del caso de fentanilo contaminado tendrá su próxima reunión en Rosario . Será el 3 de noviembre, desde las 12, en el Concejo Municipal de Rosario , que prestará sus instalaciones para recibir a diputados y familiares e involucrados en la causa que arrojó 124 fallecidos, unos 30 de Rosario.

En Rosario se desarrollará la séptima reunión de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado . En las anteriores, todas llevadas adelante en la sala de reuniones del Congreso de la Nación, pasaron autoridades del Hospital Italiano de La Plata y familiares de las víctimas. Este martes, el Congreso solicitó el recinto de sesiones del Palacio Vasallo donde se escuchará a familias, 14 hasta el momento, que expongan su mirada sobre la causa y las modificaciones que se esperan en el sistema de salud nacional. En esta ocasión, no habrá convocatoria a funcionarios o representantes de la salud.

En cada una de las reuniones que sucedieron, las familias de las víctimas de fentanilo mantuvieron un rol activo, sin ir más lejos en la última reunión de este martes solicitaron fortalecer los controles estatales y apostaron por una ley integral de trazabilidad. “Como parte de la comunidad, las familias entendemos que esto no fue un hecho aislado, sino que fue el reflejo de una crisis sanitaria que no tuvo precedentes” , dijo Ivana Esteban a La Capital , tras confirmarse la reunión del próximo martes en Rosario.

Desde un primer momento las familias plantearon ante los diputados nacionales que recorran los territorios donde ocurrieron los fallecimientos para “ conocer en primera persona los testimonios de las familias que pasaron por este calvario ”, sostuvo Esteban. Ante esto, la integrante de las familias rosarinas involucradas en la causa fentanilo contaminado destacó el arribo de los legisladores a Rosario: “Nos va a permitir visibilizar historias que de otra forma no salen a la luz” .

Esteban enfatizó en la necesidad del cumplimiento de leyes que están vigentes, como la de las historias clínicas, “que quedó demostrado con esta tragedia que muchas instituciones no la cumplen ya que no fue ágil el proceso y hasta cobraron por ese documento”.

“Esperemos que los diputados estén a la altura y puedan asumir el compromiso de una nueva legislación”, arremetió Esteban y recordó que el próximo 9 de diciembre se presentará el informe de la comisión que investiga la tragedia del fentanilo contaminado.

Para la próxima reunión, la cámara de Diputados habilitó la inscripción para familiares o afectados por el fentanilo contaminado con el objetivo de que expongan su historia, consecuencias y vivencias a raíz de este opioide contaminado.

Investigación judicial por el fentanilo contaminado

En la causa judicial, que lleva adelante en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, hay 17 personas imputadas, que hasta el momento están vinculadas a la fabricación de las ampollas del medicamento. La justicia investiga la producción, distribución de medicamentos adulterados y un posible desvío y tráfico ilegal de estupefacientes, por el manejo y desvío no autorizado de fentanilo, y la falsificación y manipulación de documentación sanitaria y de procesos de fabricación, con el objetivo de encubrir las irregularidades en la producción, control de calidad, distribución y trazabilidad de los lotes adulterados.

En la causa del fentanilo contaminado se investiga desvíos de calidad de los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo producidos por Laboratorios Ramallo SA y comercializados por HLB Pharma, que salieron al mercado contaminados con bacterias de Klebsiella y Ralstonia).

Según lo publicado por la Justicia de La Plata, donde se investiga esta causa, hay notificados 124 casos de pacientes víctimas fatales del fentanilo contaminado: 59 en la provincia de Santa Fe, de los cuales 30 fueron en Rosario; 54 en la provincia de Buenos Aires, 7 en Córdoba, 3 en Formosa y 1 caso en la Ciudad de Buenos Aires.

Las voces de las familias rosarinas

Ivana Esteban fue la primera en hablar en la reunión de la comisión en el Congreso. Si bien había pedido la palabra y estaba en la lista, interrumpió a las autoridades del hospital Italiano de La Plata para expresar su descontento sobre la concepción de “víctima” que tiene la institución médica.

Más tarde contó el caso de su madre, Ángela Campos, que ingresó en marzo al Hospital Italiano de Rosario y pasó un puñado de días internada en sala hasta que sufrió un cuadro respiratorio grave, que la derivó a terapia intensiva. “Me habían dicho que no era de gravedad, pero al día siguiente nos dicen que era un estado sumamente crítico y que estaba intubada. Ahí empezó un derrotero de varios días donde no sabían qué tenía y los antibióticos no hacían efecto”, relató la mujer.

Siguiendo atentamente las explicaciones de los médicos platenses, Esteban remarcó que “lo relatado por ellos, en Rosario no pasó” y luego fue contundente: “Estuve 30 días en el pasillo de la terapia, armamos una comunidad en el pasillo y todos los días veíamos morir a alguien". Una de ellas fue su madre, que falleció durante los primeros días de abril.

Aunque todavía no estaba enterada de la infección por el fentanilo adulterado, Esteban realizó la denuncia por el “deficiente atención médica” ante la Justicia de Santa Fe y ante el Pami. Este último avaló su reclamo y le impuso una multa de 10 mil pesos al efector, “la más alta que le podían poner, me dijeron”.

"Nunca más lo vi despierto"

Luego de Esteban, tomó la palabra Valeria Cuaglia, quien el 5 de mayo llevó a su padre Roberto, “caminando y riéndose” también al Italiano de Rosario, pero quedó internado al estar anémico. “Esa noche lo vi bien, pero al otro día me dicen que lo tuvieron que sedar y nunca más lo vi despierto”, recordó.

Muy unida a su padre, Valeria intentaba no cortar sus palabras: “No me entero por los médicos. Me decían que había una bacteria resistente. Y fallece el 20 de mayo”.

“Vi la movilización de La Plata y me quise contactar con los familiares. Después me encontré con las historias de Carla y Vanesa (las dos familiares que impulsaron la organización en Rosario) y me contacté con ellas, que me dijeron que mi papá estaba en la causa; me enteré por ellas pero no por el Italiano”, remarcó Cuaglia.

Dos meses para saber la verdad

Por último, vía videollamada, Estefanía Ferrari reconoció las palabras de los médicos del Italiano de La Plata, el "maravilloso trabajo” del juez Kreplak y se identificó con el relato de sus compañeras de Rosario. Además, pidió que el Pami revise los prestadores que tiene en su cartera.

“Mi papá Luis entró el 25 de abril para una operación. Le tenían que abrir el abdomen, pero el 3 de mayo nos dicen que había contraído neumonía. Preguntamos si era por el fentanilo contaminado y me dijeron que se estaba investigando”, detalló Ferrari.

El 1º de junio, el padre de Estefanía falleció y recién dos meses después se enteró de la presencia de las bacterias Klebsiella a raíz del fentanilo contaminado. "No nos quedamos nunca tranquilos. Recién el 7 de agosto nos enteramos de que mi papá estaba en la lista por los propios familiares de Rosario", dijo sobre el final de la reunión de comisión.