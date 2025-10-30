La Capital | Policiales | crimen

Crimen en zona sur: una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso hecho

El incidente sucedió en los últimos minutos de ayer en San Martín al 7000. La Policía detuvo a un sospechoso en barrio Las Flores.

30 de octubre 2025 · 07:50hs
Crimen en zona sur. Sucedió en San Martín al 7000. Allí mataron a una mujer e hirieron a otras dos personas. 

Foto: Policía de Santa Fe.

Crimen en zona sur. Sucedió en San Martín al 7000. Allí mataron a una mujer e hirieron a otras dos personas. 

Un violento crimen sacudió a la zona sur en los últimos minutos de ayer. Una mujer fue asesinada anoche en el interior de un pasillo ubicado en avenida San Martín al 7000. Además, otra mujer de 35 años y un adolescente de 15 ingresaron minutos después con heridas de arma de fuego al Hospital Roque Saénz Peña, víctimas del mismo episodio que habría tenido como telón de fondo un intento de usurpación.

La Policía, en base al testimonio de las personas que sobrevivieron al ataque, detuvo horas después a un sospechoso en barrio Las Flores que quedó a disposición del fiscal Luis Schiappa Pietra.

Todo sucedió alrededor de las 23.30. Fuentes oficiales señalaron que a esa hora ingresó una comunicación a la Central de Emergencias 911 que denunciaba una situación con disparos de arma de fuego en San Martín al 7000. Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y constataron que en un pasillo orientado hacia el este de la avenida había una mujer herida de bala y sin signos vitales.

Ante esa situación se convocó a personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias que confirmó que la mujer ya había fallecido por herida de arma de fuego. En ese momento no fue posible identificar a la víctima. Voceros policiales indicaron que minutos después de esa novedad, se registró el ingreso al Hospital Roque Sáenz Peña de Mariela I., de 34 años, y de un chico de 15, también heridos con armas de fuego, presumiblemente en el mismo incidente ocurrido en avenida San Martín.

Las víctimas poco después fueron derivadas al Hospital Centenario. La mujer, según trascendió, presentaba una lesión en la espina ilíaca. En cuento al menor, trascendió que tenía una herida en la región cervical derecha con orificio de entrada y salida. Fuentes oficiales indicaron tras el testimonio recibido a las víctimas, quienes aportaron el apodo del presunto responsable del homicidio, agentes del Comando Radioeléctrico detuvieron en Clavel al 7000, en barrio Las Flores, a un sospechoso.

En ese sentido, los primeros indicios, que deberán ser corroborados por la investigación fiscal, indicaban que el hecho tendría como motivación un intento de usurpación. También trascendió que en el lugar donde ocurrió el crimen, la Policía halló una bolsa con unos 28 mil pesos y otra que contenía envoltorios que podrían ser de cocaína.

