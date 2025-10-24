Netflix: el caso real detrás de "27 Noches", la película argentina furor en la plataforma

El film de Daniel Hendler lidera el ranking de Netflix con una historia inspirada en un conflicto judicial por la autonomía de una mujer mayor

La película protagonizada por Daniel Hendler y Carla Peterson tiene una duración de 148 minutos

“27 Noches” se convirtió en la película argentina más vista del catálogo de Netflix . Dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, la producción mezcla drama y comedia para abordar una historia real que generó controversia en Argentina.

El film está basado en la novela homónima de Natalia Zito , publicada en 2022, inspirada en el caso de Natalia Kohen , una mujer mayor internada en un neuropsiquiátrico contra su voluntad en 2005.

La historia causó tal repercusión que surgió un nuevo debate sobre si debía promulgarse una nueva ley sobre salud mental . Finalmente, el caso sirvió para que se reglamente en 2013.

El elenco se completa con Marilú Marini, Carla Peterson, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg y Paula Grinszpan, figuras que aportan fuerza a una trama cargada de tensión emocional y dilemas éticos.

De qué trata “27 Noches”

La historia sigue a Martha Hoffman (Marilú Marini), una mujer de 83 años con una vida libre, rodeada de arte, fiestas y viajes. Su independencia se quiebra cuando sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica alegando que sufre demencia.

En ese contexto aparece Leandro Casares (Daniel Hendler), un perito judicial designado para determinar si Martha padece una enfermedad mental o si, por el contrario, eligió vivir con autonomía.

A medida que avanza la investigación, Casares descubre que detrás de la internación podría esconderse un motivo económico: el control de la fortuna familiar. Lo que parecía un acto de cuidado se transforma en una disputa por poder y dinero.

“27 Noches” explora los límites entre la protección y la manipulación, poniendo en debate la autonomía en la vejez y el rol de la familia ante las decisiones personales.

Tráiler oficial de "27 noches"