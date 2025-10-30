La Capital | Política | Milei

Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

El encuentro se desarrolló en la Casa Rosada y contó con la presencia de 20 de los 24 mandatarios. Manuel Adorni dio una conferencia de prensa con detalles de los próximos pasos del gobierno

30 de octubre 2025 · 19:52hs
El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

Luego de su triunfo en las elecciones legislativas a nivel nacional del domingo pasado, el presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con un nutrido grupo de gobernadores dialoguistas, en busca de su apoyo en el Congreso para llevar adelante las reformas laboral y tributaria, entre otras iniciativas.

Milei junto a todo su gabinete recibió a 20 mandatario provinciales y consiguió así una foto robusta de cara a la ambiciosa agenda de reformas que planean impulsar en el Congreso.

Si bien participó la mayoría de los jefes provinciales, no fueron invitados los peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Al terminar la cumbre, Manuel Adorni, vocero presidencial, dio detalles de los pasos a seguir por la Casa Rosada y ratificó que “la voluntad es trabajar con todos”.

El vocero mencionó uno por uno a los mandatarios provinciales que estuvieron presentes en la Casa Rosada esta tarde y reiteró la gratitud del Presidente por su presencia. “Javier Milei agradece a cada uno de los gobernadores y a cada uno de los que van a hacer a partir de ahora una Argentina mejor”, dijo Adorni.

Como se esperaba, la reunión giró en torno a la agenda de reformas en las que busca avanzar el Gobierno desde el Congreso, aprobando leyes para una reforma laboral, tributaria y del Código Penal.

Así lo expresó el vocero presidencial: “El primer desafío del nuevo Congreso debe ser la modernización laboral, la reforma tributaria y del código penal”.

Luego detalló: “La reforma tributaria va a eliminar un sin fin de impuestos, bajar alícuotas, aumentar la formalización y devolverle al sector privado millones de dólares”.

“La modernización laboral va integrar a los que hoy están en la informalidad, terminar con la industria del juicio y vincular el crecimiento de los salarios con el de la proactividad”, agregó.

“Y la reforma del código penal para que los delincuentes paguen en serio y garantizar el derecho a la propiedad privada que es parte de la columna vertebral del crecimiento. El que las hace las paga”, dijo finalmente sobre los ejes que marcarán la agenda de temas en el Congreso que a partir del 10 de diciembre tendrá una conformación distinta, con un número mayor de diputados y senadores que responderán al presidente Javier Milei.

“Los argentinos ratificaron el rumbo de cambio y se manifestaron en favor de las reformas que el Presidente había planteado en la campaña electoral”, dijo Adorni, en su primera conferencia de prensa luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Luego brindó algunos detalles de la reunión que mantuvo el jefe de Estado junto a la primera línea de funcionarios de su gabinete y la mayoría de los gobernadores de las provincias. “En este encuentro se dio un paso importante en este camino. Los argentinos decidieron terminar con el populismo en 2023, continuó con el Pacto de Mayo y se va a consolidar con la nueva conformación del congreso, que será el más reformista de la historia”.

Detalles de la reunión con la gobernadores

El encuentro fue convocado por el propio presidente luego de las elecciones del domingo pasado, que pintaron de violeta el país con la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA). La marca se impuso en 16 de los 24 distritos. Así las cosas, Milei busca dar un mensaje de institucionalidad y respaldo político a Washington, atento a la situación de la Argentina.

En su ingreso al Salón Eva Perón, el presidente saludó con un abrazo a la mayoría de los gobernadores -algunos más y otros menos efusivos según se vio en las imágenes que trascendieron después- y a todos los integrantes del Gabinete que participaron de la reunión en la Casa Rosada. Incluso, le dio un abrazo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien le había negado el saludo durante el último Tedeum del 25 de Mayo.

Tras la reunión, la ministra de Seguridad y senadora electa por la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, afirmó que el gobierno y las provincias van a "construir los consensos que hacen falta para sacar adelante las reformas que la Argentina necesita".

"Para que a cada argentino le vaya bien, pueda progresar y proyectar su futuro con esfuerzo y libertad", escribió en su cuenta de X.

