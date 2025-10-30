La Capital | Política | Pullaro

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en la Casa Rosada

Es el primer encuentro formal entre el presidente y los gobernadores tras los comicios del domingo. Unidos para Cambiar Santa Fe prepara una cumbre poselectoral

30 de octubre 2025 · 08:00hs
Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el resto de sus pares que conforman Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por la Casa Rosada para dialogar con la mayoría de los jefes distritales del país acerca de las reformas que el presidente Javier Milei, entonado por el contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones intermedias del domingo pasado, pretende materializar de cara al segundo tramo de su mandato.

Pullaro y los demás gobernadores de PU resolvieron en las últimas horas, a través de un contacto virtual, aceptar el convite de Milei, previsto para las 17. En la previa, el santafesino había conversado telefónicamente con el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos. La ronda de contactos con los caciques provinciales incluyó al ministro del Interior, Lisandro Catalán. El titular de Economía, Luis Caputo, acompañará a ambos funcionarios y al primer mandatario en el cónclave.

Los gobernadores agendados

Los primeros en confirmar asistencia fueron los gobernadores aliados a La Libertad Avanza y del macrismo: Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Poggi (San Luis). Lo propio ocurrió con el alcalde porteño, Jorge Macri. La invitación se hizo extensiva a peronistas como el tucumano Osvaldo Jaldo. Se sumará Alberto Weretilneck, de Río Negro.

>>Leer más: Milei celebró el triunfo y convocó a los gobernadores a debatir reformas

En tanto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no fue citado a Balcarce 50, aunque en su entorno deslizaron que asistirá si es llamado por el Ejecutivo nacional.

Además del jefe de la Casa Gris, el frente Provincias Unidas está integrado por Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En medio de la celebración del triunfo, Javier Milei convocó a los gobernadores a debatir reformas.

En medio de la celebración del triunfo, Javier Milei convocó a los gobernadores a debatir reformas.

Por su parte, la Rosada quiere obtener una foto que emule aquella que reflejó el Pacto de Mayo firmado en Tucumán, el 9 de julio de 2024, por Milei y 18 gobernadores. Asimismo, tiene previsto recibir este viernes al exmandatario Mauricio Macri (actual jefe del PRO) en la Quinta de Olivos.

El domingo, en medio del eufórico festejo libertario, el presidente había afirmado: “Queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.

>>Leer más: Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero" en la reforma laboral

En las últimas horas, Pullaro sostuvo que acompañarán las reformas laboral (con reparos frente a un eventual recorte de derechos) y tributaria que el gobierno de LLA pretende materializar, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.

“No podemos tener esta carga tributaria en la Argentina, hay que bajarla. Existen impuestos que hay que eliminar, como el del cheque o las retenciones”, aseveró el mandatario santafesino.

Respecto de la reforma laboral (existe un proyecto presentado por Romina Diez, diputada nacional de LLA por Santa Fe), Pullaro enfatizó: “Hay que tener mejores leyes, pero no sólo para los empresarios, con una mirada que fortalezca a las pymes, sino también para los trabajadores para generar empleo”.

Otro punto a develarse en breve es si la Nación abrochará una sociedad más fuerte con los mandatarios provinciales en función de la sugerencia de Estados Unidos después de la ayuda financiera dispuesta por el gobierno de Donald Trump.

El gabinete y Unidos

Paralelamente, Pullaro encabezó este miércoles la primera reunión de su gabinete luego de las elecciones del domingo, en las que Provincias Unidas terminó en tercer lugar en Santa Fe. El veredicto de las urnas seguramente fue parte de la agenda, teniendo en cuenta que los comicios de medio término suelen tener impronta de plebiscito de gestión.

En el marco del inevitable análisis poselectoral (el gobernador cenó este martes con dirigentes radicales), por lo pronto el oficialismo provincial no exterioriza pases de factura ni críticas. “Nadie vio venir esto”, confió a La Capital un dirigente de Unidos acerca del impactante triunfo del partido violeta. Y completó: “Lo que ocurrió fue la nacionalización de los comicios”.

En modo catarsis, la coalición gobernante en Santa Fe también madura para la semana próxima un encuentro con referentes de la totalidad de los partidos que la integran.

“Lo importante es no tomar decisiones en caliente. Hay que concentrarse en gestión y salir del clima electoral, luego de un fenómeno nacional muy fuerte”, concluyeron en la vereda oficialista.

Acerca de la gestión, en la reunión de gabinete se definió que el presupuesto provincial 2026 ingresará este viernes (último día para hacerlo, según establece la nueva Constitución santafesina) a la Cámara de Diputados.

