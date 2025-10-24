Un tenso thriller de los 2000 la rompe en Netflix

La película llena de acción y suspenso combina robos, secuestros y traumas del pasado en menos de dos horas

Michael Douglas y Brittany Murphy destacan en una película de los 2000 disponible en Netflix

El catálogo de Netflix es un lugar en el que convergen producciones nuevas y joyas del pasado. Aunque todas las semanas aparecen novedades, los usuarios no dejan pasar las incorporaciones de clásicos que vale conocer o repetir. Es así que entre lo más visto esta semana hay una película de los 2000 que en menos de dos horas presenta una historia atrapante.

Se trata de “Ni una palabra”, un thriller guionado por Anthony Peckham y Patrick Smith Kelly, y dirigido por Gary Fleder. Su sinopsis adelanta: “Un psiquiatra neoyorquino deberá extraer un código de la mente de una paciente en estado catatónico para que unos criminales le devuelvan a su hija”.

La película está basada en la novela “No digas nada”, de Andrew Klavan, y protagonizada por Michael Douglas, Sean Bean Brittany Murphy. Por la intriga que generan sus misteriosos personajes y los giros en su trama, “Ni una palabra” se ha convertido en una de las producciones favoritas de la última semana en Netflix.

La trama de “Ni una palabra” sigue a Nathan, un reconocido psiquiatra que vive con su pareja y su hija en un departamento espectacular con una vida envidiable. Sin embargo, esa rutina ideal se desmorona cuando una banda criminal secuestra a su hija.

Estos criminales no quieren dinero, sino algo mucho más complejo y retorcido. Para recuperar a su hija, Nathan está obligado a tratar a una paciente traumatizada que lleva una década sin pronunciar ni una sola palabra. ¿El motivo? Ella puede revelar el código que esconde la fortuna detrás de la cual se mueven los criminales.

Así, iniciará el recorrido de Nathan para salvar a su hija, con escenas llenas de tensión, acción, drama y suspenso.

Trailer de “Ni una palabra”