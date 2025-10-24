La Capital | Zoom | Netflix

Un tenso thriller de los 2000 la rompe en Netflix

La película llena de acción y suspenso combina robos, secuestros y traumas del pasado en menos de dos horas

24 de octubre 2025 · 19:19hs
Michael Douglas y Brittany Murphy destacan en una película de los 2000 disponible en Netflix

Michael Douglas y Brittany Murphy destacan en una película de los 2000 disponible en Netflix

El catálogo de Netflix es un lugar en el que convergen producciones nuevas y joyas del pasado. Aunque todas las semanas aparecen novedades, los usuarios no dejan pasar las incorporaciones de clásicos que vale conocer o repetir. Es así que entre lo más visto esta semana hay una película de los 2000 que en menos de dos horas presenta una historia atrapante.

Se trata de “Ni una palabra”, un thriller guionado por Anthony Peckham y Patrick Smith Kelly, y dirigido por Gary Fleder. Su sinopsis adelanta: “Un psiquiatra neoyorquino deberá extraer un código de la mente de una paciente en estado catatónico para que unos criminales le devuelvan a su hija”.

La película está basada en la novela “No digas nada”, de Andrew Klavan, y protagonizada por Michael Douglas, Sean Bean Brittany Murphy. Por la intriga que generan sus misteriosos personajes y los giros en su trama, “Ni una palabra” se ha convertido en una de las producciones favoritas de la última semana en Netflix.

De qué se trata “Ni una palabra”

La trama de “Ni una palabra” sigue a Nathan, un reconocido psiquiatra que vive con su pareja y su hija en un departamento espectacular con una vida envidiable. Sin embargo, esa rutina ideal se desmorona cuando una banda criminal secuestra a su hija.

>> Leer más: Netflix: la serie italiana de cuatro capítulos que nadie se quiere perder

Estos criminales no quieren dinero, sino algo mucho más complejo y retorcido. Para recuperar a su hija, Nathan está obligado a tratar a una paciente traumatizada que lleva una década sin pronunciar ni una sola palabra. ¿El motivo? Ella puede revelar el código que esconde la fortuna detrás de la cual se mueven los criminales.

Así, iniciará el recorrido de Nathan para salvar a su hija, con escenas llenas de tensión, acción, drama y suspenso.

Trailer de “Ni una palabra”

Embed

Noticias relacionadas
La miniserie de suspenso se encuentra entre lo más visto en Netflix

Netflix: la serie italiana de cuatro capítulos que nadie se quiere perder

Las tres series más vistas de Netflix

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

En lo más alto del ranking de Netflix se ubican dos películas y un documental

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

La miniserie consta de cinco capítulos y esta basada en una novela de Tamara Trottner

Netflix arrasa con "Nadie nos vio partir", la serie mexicana basada en un caso real de secuestro familiar

Ver comentarios

Las más leídas

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Lo último

Netflix: las 3 películas imperdibles para un fin de semana lluvioso

Netflix: las 3 películas imperdibles para un fin de semana lluvioso

Netflix: el caso real detrás de 27 Noches, la película argentina furor en la plataforma

Netflix: el caso real detrás de "27 Noches", la película argentina furor en la plataforma

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Es una enfermedad respiratoria muy contagiosa que puede traer severas complicaciones. Ya hubo cuatro muertos en el país. Cuál es la situación local

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación
La Región

Funes: tras la paliza en manada en el María Auxiliadora, habrá una manifestación

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda
Economía

En la previa de las elecciones, el dólar volvió a rozar el techo de la banda

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newell's

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

Ovación
Ariel Holan, tras el triunfo de Central: Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos

Por Carlos Durhand
Ovación

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos

Ariel Holan, tras el triunfo de Central: "Lo logrado hasta acá lo conseguimos entre todos"

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

El uno por uno Canalla: Di María, el más destacado, volvió a ser la llave de la victoria de Central

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Ángel Di María se fue insultado por primera vez tras su regreso a Argentina

Policiales
Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste
Policiales

Balacera al Heca: la Policía secuestró celulares y ropa en tres allanamientos en zona oeste

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

La Ciudad
El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Exhibirán una Virgen del Rosario de más de 250 años en la vereda de la renovada Catedral

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia
La Ciudad

El alerta por tormentas en Rosario se extendió tras una madrugada cargada de lluvia

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque copian el método del kirchnerismo
Política

Pablo Javkin apuntó contra La Libertad Avanza porque "copian el método" del kirchnerismo

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá
Política

Milei: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro, antes de las elecciones: "El domingo vamos a romper la grieta"

Tepp cerró su campaña: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Tepp cerró su campaña: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Policiales

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante
Ovación

Denuncia de Central Córdoba a la Policía de Córdoba por un spot publicitario insólito y estigmatizante

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación inminente en Alpine

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes
Política

Milei en Rosario: los libertarios también recurrieron a colectivos para movilizar militantes