Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura La Lepra necesita una victoria urgente ante el Tatengue para escaparle a la lucha por la permanencia. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 30 de octubre 2025 · 11:11hs

Newell's recibe a Unión en el estadio Marcelo Bielsa por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Tatengue de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Newell's vs. Unión El partido correspondiente a la Zona A entre Newell's y Unión será este viernes 31 de octubre, desde las 21.15, en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Fernando Espinoza, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Unión La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Tatengue será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (3).jpg En el último enfrentamiento entre ambos, Unión y Newell's empataron 1-1 en Santa Fe. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: El cumpleaños 65 de Maradona: "Fui, soy y seré leproso", la frase de apoyo y amor eterno a Newell's

Posibles formaciones de Newell's y Unión Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Luciano Lollo o Víctor Cuesta, Martín Luciano o Brian Calderara; Alan Mereles, Valentino Acuña o Martín Fernández; Facundo Guch, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; y Carlos González. DT: Lucas Bernardi. Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón. Embed