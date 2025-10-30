La Capital | Policiales | crimen

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

El asesinato de una mujer este miércoles, ataque que dejó otros dos heridos, ocurrió en un asentamiento levantado detrás de la obra del Hospital Regional Sur

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

30 de octubre 2025 · 18:31hs
Crimen en la zona sur: la escena del crimen

Foto: La Capital.

Crimen en la zona sur: la escena del crimen, un asentamiento levantado a las espaldas de la obra del Hospital Regional Sur. 

El asesinato de una mujer en el barrio Las Flores Sur, ataque en el que resultaron heridas otras dos personas, dejó en silencio a los vecinos del asentamiento en el que ocurrió. A la vez el crimen expuso una problemática habitacional que emerge detrás de la construcción del Hospital Regional Sur, donde cientos de viviendas precarias se levantaron en el último tiempo. Un territorio sin regulación que se volvió propicio para dinámicas violentas como el narcomenudeo y las usurpaciones, conflictos que ahora asoman detrás de este suceso.

Al paso de 20 horas del asesinato, ocurrido a las 23 del miércoles, la Fiscalía no había comunicado la identidad de la mujer asesinada. Sí se supo que fue atacada a tiros al igual que otras dos personas que estaban con ella dentro de la vivienda: un adolescente de 15 años y una mujer de 35 años. Los testigos que hablaron con la policía dijeron escuchar una conversación previa a los disparos.

>> Leer más: Crimen en zona sur: una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso hecho

Este jueves el cúmulo de pasillos que se abre en San Martín al 7000, detrás del hospital en obra, estaba prácticamente desierto. Un grupo de niños y adultos que volvían de cazar palomas con gomeras dieron señales de la hostilidad que sembró el crimen en ese territorio signado por la pobreza estructural. La policía informó que después del homicidio, en la misma vivienda donde ocurrió, secuestraron varias dosis de cocaína fragmentadas para la venta. También trascendió, aunque sin certezas, la hipótesis de un conflicto por usurpación como trasfondo.

El crimen

Desde la Fiscalía informaron este jueves a primera hora que pasadas las 23 del miércoles el 911 recibió un llamado por disparos y heridos en la zona de San Martín al 7000. Minutos después llegaron los médicos que constataron el fallecimiento de una mujer y fueron informados acerca de otros dos heridos trasladados por medios particulares al Hospital Roque Sáenz Peña.

>> Leer más: Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Uno de los heridos tiene 15 años, se llama Juan David A. y desde el Roque Sáenz Peña fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con una herida de bala en la zona cervical. La otra sobreviviente se llama Mariela Nancy I., tiene 35 años y fue derivada luego al Hospital Centenario con heridas en la espalda. Para el anochecer del jueves continuaba siendo un misterio la identidad de la mujer asesinada.

En los procedimientos policiales realizados tras el crimen la policía demoró a un joven identificado como Thiago Gabriel S., de 19 años, por una presunta mención que lo ligaba a la balacera. Pero con el paso de las horas las autoridades no confirmaron si hubo avances respecto de su posible relación con el crimen. También comunicaron el secuestro de 49 dosis de cocaína listas para la venta al menudeo que el Comando Radioeléctrico halló dentro de la vivienda donde la mujer fue asesinada.

Problemática habitacional

El asesinato ocurrió en lo profundo de un asentamiento precario que nace en el pasillo de tierra que se abre a la altura de San Martín al 7000, a las espaldas de la obra del Hospital Regional Sur. Los primeros cien metros configuran una hilera de ranchos de un lado y del otro el tapial de un terreno lindero que pertenece a una organización evangelista. Más al oeste el espacio se vuelve a abrir y ahí ya no hay formas. Es un laberinto de pasillos y viviendas construidas con lo que se tenga a mano.

>> Leer más: Doble crimen en barrio Gráfico: el dominio del narco ante la vulnerabilidad social y habitacional

En ese panorama lo que queda expuesto es la precariedad habitacional que atraviesa a un número inexacto de población sobre la cual una de las pocas certezas que se tiene es que incrementa con el paso del tiempo. La falta de regulación sobre este asunto favorece a las usurpaciones, las ventas informales de terrenos y la instalación de puntos de venta de drogas, lo que por decantación termina generando violencia. Una situación también signada por la pobreza estructural evidente en personas que, como contaron, tienen que cazar palomas con gomeras para poder comer.

Allí parece no haber vecindario ni lazos comunitarios. Con todo ese contexto puede entenderse la indiferencia de las pocas personas que aceptaron hablar con La Capital. Nadie sabía el nombre ni algún apodo de la mujer asesinada. Pocos escucharon los disparos y nada más. Todos sugirieron que era mejor no preguntar demasiado.

Noticias relacionadas
Piden 25 años de cárcel para el acusado por el homicidio de Ismael Barboza en un kiosco de Biedma al 2800.

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Crimen en la zona sudoeste: el joven asesinado fue hallado dentro de una casa. 

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

El juicio se extenderá una semana en los tribunales de Rafaela, cabecera del departamento Castellanos.

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Un joven de 28 años fue detenido el viernes 24 de octubre de 2025 en Cepeda al 3900 bajo sospecha por el crimen de Milton Sández, asesinado el 26 de julio de 2020 en el mismo barrio.

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lo último

Lucas Hoyos reapareció en Newells luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Es el primer encuentro formal entre el presidente y los gobernadores tras las elecciones. El santafesino llegó acompañado por su pares de Provincias Unidas
Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada
Política

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán
Información General

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Por María Laura Neffen
Negocios

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Por Gustavo Conti
Ovación

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Policiales
Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

La Ciudad
En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión
La Ciudad

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca