Femicidio en una pensión de Rosario: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja bajo un ropero

En 2023, Julio Ramírez se presentó en una comisaría bonaerense y confesó que veinte días antes había asesinado a Laura Benítez en Rosario. Irá a juicio por femicidio

30 de octubre 2025 · 14:53hs
Peritos del gabinete criminalístico en la escena del crimen de Laura Ramona Benítez. 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Peritos del gabinete criminalístico en la escena del crimen de Laura Ramona Benítez. 
Laura Ramona Benítez

Laura Ramona Benítez, víctima de femicidio, tenía 42 años, tres hijos y era oriunda de Villa Ana, provincia de Santa Fe.

El cuerpo de Laura Ramona Benítez estuvo veinte días oculto bajo un ropero en una pensión del barrio Parque Casado. La mujer de 42 años, madre de tres hijos y nacida en Villa Ana, convivía allí con quien era su pareja desde hacía cuatro años, Julio Alberto Ramírez. Su familia llevaba tres semanas sin poder comunicarse y sus hermanas había viajado a Rosario para buscarla cuando Ramírez se presentó en una comisaría de la ciudad bonaerense de González Catán a confesar que la había asesinado. La había ocultado bajo un cúmulo de cemento seco y encima colocó un pequeño ropero. Preso desde entonces, afrontará un juicio oral bajo un pedido de prisión perpetua como autor de un femicidio.

El equipo de la Fiscalía rosarina que en octubre de 2023 acudió a la habitación de Lisboa al 2900 encontró el cadáver de Benítez en estado de descomposición, en medio de la escena que había descripto su pareja al entregarse. El hombre de 40 años está imputado como autor de un homicidio calificado por ser cometido contra la persona con quien mantenía una relación de pareja.

A juicio por femicidio

Bajo ese encuadre la fiscal María de los Ángeles Granato solicitó llevar el caso a juicio. Fue en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal ante el juez Fernando Sosa, quien admitió la acusación y mantuvo la prisión preventiva de Ramírez por un año más, con los plazos extendidos de manera extraordinaria. Según planteó la fiscal, el crimen fue cometido mediante un golpe en la parte frontal del cráneo de la víctima y otros mecanismos que no se pudieron determinar ante el estado del cuerpo.

>>Leer más: Femicidio confeso: un hombre quedó detenido por asesinar a su pareja y ocultar el cadáver

El martes 10 de octubre de 2023 Ramírez se presentó en la comisaría La Matanza 1ª de González Catán y confesó que el 20 de septiembre había asesinado a su pareja en Rosario. Tres días antes la familia de la mujer había denunciado su desaparición en la Fiscalía Regional Rosario, tras varias semanas sin poder contactarse. Tras recibir la comunicación desde la seccional bonaerense, una comitiva policial se apostó frente a la pensión de Latzina y Lisboa a órdenes del ya fallecido fiscal Ademar Bianchini. Encontraron el cuerpo escondido bajo un armario en la habitación que Benítez compartía con su pareja.

La mujer era oriunda de Villa Ana, un pueblo del norte de la provincia de Santa Fe ubicado a 570 kilómetros de Rosario. Allí vivían sus padres, sus hijos de 25, 24 y 18 años y un nieto de 5. Se había instalado años antes en Rosario, donde estudiaba medicinas alternativas como reiki o biodescodificación. Viajaba con frecuencia a su pueblo o a Campana, provincia de Buenos Aires, donde vivían sus hermanas.

Las sospechas y el hallazgo

Cuando vieron que la mujer registraba su última conexión a WhatsApp el 29 de septiembre, sus hermanas decidieron comunicarse con Ramírez. “Mentía, decía una cosa y después otra”, contó a este diario Vanesa Benítez, una de las hermanas de la víctima, el día en que se constató el crimen. En la puerta de la pensión, mientas los peritos del Gabinete Criminalístico trabajan en la escena, reveló que los familiares habían pasado toda la noche en vela tras recibir la noticia de la declaración de Ramírez en González Catán y a la espera de una orden de allanamiento del lugar. "Queremos justicia, no hay nada que esclarecer, él confesó”, dijo.

>>Leer más: Quedó preso el femicida que mató a su pareja en una pensión de barrio Parque Casado

Sin antecedentes penales, Ramírez trabajaba de changas. Había limpiado baños en la terminal Mariano Moreno y transportado verduras con una carreta desde el Mercado de Productores de 27 de Febrero y San Nicolás hasta los fletes que llevaban la mercadería a los comercios de la ciudad.

Ese día del hallazgo, los vecinos les dijeron a los investigadores que Ramírez vivía allí pero desde hacía unos quince o veinte días se había ausentado, lo que era infrecuente. Otros testimonios dieron cuenta de que el acusado — imputado el 20 de octubre de ese año— solía ser “muy violento”. E indicaron que al cemento que arrojó sobre el cuerpo de la víctima lo había sacado de un espacio común de la pensión.

La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Alquileres temporarios: un fallo judicial prohibió esa modalidad en un edificio de Rosario

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
La Ciudad

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder
La Ciudad

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos
El Mundo

El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo
Economía

Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos
Economía

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei
Política

La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei

Dos ex-Newells jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad
Ovación

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas