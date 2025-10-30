La Capital | Política | Milei

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

Sería para "agradecer el voto" en los distritos donde se impuso La Libertad Avanza en las últimas legislativas

30 de octubre 2025 · 20:16hs
Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

El presidente Javier Milei decidió "agradecer el voto" de las provincias hacia La Libertad Avanza (LLA) en las últimas elecciones legislativas y una vez por mes realizaría visitas a las provincias, entre ellas Santa Fe, donde realizará reuniones de Gabinete.

Según trascendió, se trata de un planteo que le realizó la mesa chica al presidente tras analizar el resultado electoral del pasado domingo.

>> Leer más: Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

El objetivo sería federalizar la gestión y mostrarse más cercano a las provincias donde el oficialismo nacional obtuvo un fuerte respaldo, aunque no tendría planeado reunirse con los respectivos gobernadores.

Aún sin un anuncio oficial, los primeros distritos que visitaría Milei en esta nueva gira serían Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Chaco y Santa Fe, donde el oficialismo logró resultados cercanos al 50 %. Todavía no trascendió si las reuniones de Gabinete en Santa Fe se realizarían en la capital provincial o en Rosario.

Milei se reunió en la tarde de este jueves en Casa Rosada con veinte gobernadores para comenzar a debatir los consensos para las reformas estructurales libertarias y el presupuesto 2026.

El santafesino Maximiliano Pullaro participaba de la reunión, a la que no fueron invitados cuatro gobernadores peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

El gobierno busca una foto que emule aquella que reflejó el Pacto de Mayo firmado en Tucumán, el 9 de julio de 2024, por Milei y 18 gobernadores. Asimismo, tiene previsto recibir este viernes al exmandatario Mauricio Macri (actual jefe del PRO) en la Quinta de Olivos.

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El gobernador calificó el encuentro en la Casa Rosada como "muy cordial". Dijo que evaluarán los proyectos y, si están de acuerdo, van a acompañar
Por Mariano D'Arrigo
