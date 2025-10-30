Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

Cientos de personas pasan cada semana por los diversos talleres que se dictan en el centro cultural, que en 2027 celebrará su 40° aniversario

El Centro Cultural Parque Alem es un lugar de referencia para una amplia zona de Rosario y alberga múltiples actividades.

El Concejo Municipal tiene para su estudio un proyecto que busca poner en valor el Centro Cultural Parque Alem , un espacio por al que acuden muchos rosarinos para asistir a las actividades que se desarrollan en el lugar. Consideran que la reconstrucción de la explanada, entre otras mejoras edilicias, son vitales para su funcionamiento.

En 2027 el lugar celebrará su 40° aniversario y con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias de cara a esa celebración, la concejala Anahí Schibelbein presentó en el Concejo un proyecto para pedir al Ejecutivo la puesta en valor de ese espacio ubicado a escasos metros del río y de otros puntos turísticos como el Acuario y el estadio de Rosario Central o el complejo de piletas del Parque Alem.

Por el Centro Cultural Parque Alem pasan habitualmente cientos de personas que participan activamente de talleres, cursos y actividades que se dan en el espacio; sin embargo, "las instalaciones no son las adecuadas: filtraciones en techos, roturas y una explanada muy deteriorada producto del paso del tiempo forman parte de un paisaje que desentona con el entorno en el que convive", se lee en la iniciativa.

“Consideramos de suma importancia este proyecto ya que se propone mejorar la calidad de la experiencia y el confort de los trabajadores, trabajadoras, usuarios y público general que a diario utilizan las instalaciones”, señaló la edil. Y explicó: “El playón o explanada existente no está en condiciones para su uso pleno, dado que la carpeta está rota por levantamiento del mismo por raíces de los árboles”.

Actividades y talleres

El Centro Cultural cuenta hoy con un equipo de 13 trabajadores y trabajadoras que asumen, entre otras tareas, el dictado de las actividades y talleres que son abiertos y gratuitos para la comunidad, entre los que pueden mencionarse: taller de guitarra (para niños, niñas; jóvenes y adultos) coro, clases de teatro; grupo de canto libre; acuarela; yoga; esferodinamia, fortalecimiento corporal y serenateras.

Además, en la pospandemia nació la iniciativa “Propuestas Abiertas” que habilita el uso de las instalaciones del centro cultural para que artistas y docentes particulares dicten cursos y/o talleres abiertos a la comunidad con costo accesible.

“Es prioritario para el funcionamiento pleno del centro cultural las obras y tareas necesarias para la reconstrucción de la explanada actual, cuya superficie aproximada es de 600 metros cuadrados, de modo que un sector de la estructura pueda utilizarse como pista de baile para milongas”, solicita el proyecto, al tiempo que pone como prioritario el arreglo de las filtraciones existentes en varios sectores de la cubierta del Centro Cultural que condicionan o limitan el uso de las instalaciones en días de lluvia.

Las obras que se piden

Concretamente, el proyecto solicita la concreción de las siguientes obras:

El rediseño y reconstrucción de la explanada actual del CCP Alem, cuya superficie aproximada es de 600 m2, con una terminación de cemento pulido o similar.

Una rampa que asegure la accesibilidad desde el Salón Villafañe hacia el sector de los baños y otras dependencias del centro cultural.

Limpieza, preparación y/o arreglo de la superficie y la impermeabilización de la cubierta del establecimiento.

Colocación de cartelería urbana del tipo “señales de dirección” que guíen a la comunidad rosarina y visitantes sobre la ubicación del Centro Cultural Parque Alem.

