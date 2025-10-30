Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Las empresas prevén nuevas contrataciones y aumentos trimestrales. Los sueldos ya crecieron 34% en un año y planean sumar personal

Los sueldos promedio en el sector tecnológico supera los $2,3 millones. Los perfiles senior lideran las mejores remuneraciones.

El sector tecnológico rosarino sigue mostrando dinamismo. Según el Informe Salarial de septiembre 2025 elaborado por el Polo Tecnológico Rosario , los sueldos promedio bruto en la industria del software y servicios IT alcanzó los $2.316.325 , lo que representa un aumento interanual del 34% respecto de septiembre de 2024.

El informe refleja un crecimiento sostenido en todos los niveles de experiencia , desde puestos junior hasta directivos, y confirma el rol de Rosario como uno de los polos tecnológicos más activos del país .

El informe desglosa la evolución de los salarios según jerarquía:

- Semisenior: $2.183.331

- Senior: $3.157.320

El salario promedio global pasó de $1.722.882 en septiembre 2024 a $2.316.325 en septiembre 2025, con una suba del 34%.

Entre los perfiles específicos más demandados, los desarrolladores de aplicaciones y sitios web registraron los siguientes valores promedio:

- Junior: $1.530.823

- Semisenior: $2.591.823

- Senior: $3.396.862

Perfiles senior mejor pagos

Los puestos senior especializados encabezaron la escala salarial, superando ampliamente el promedio general.

Según el relevamiento, los mejores salarios se registraron en:

- Consultor funcional: $4.666.667

- Director de proyecto: $4.467.052

- Líder de proyecto: $3.861.104

- Arquitecto de soluciones: $3.425.550

- Ingeniero electrónico: $3.131.129

- Biotecnólogo: $2.767.261

Estos datos consolidan la tendencia del crecimiento sostenido de los salarios técnicos y gerenciales, impulsados por la demanda de talento calificado y la competencia entre empresas del ecosistema local.

Más empleo y búsqueda de talento

El informe detalla que el 38% de las empresas del Polo incorporó personal entre marzo y septiembre de 2025.

Entre los perfiles más requeridos se destacan:

- Desarrolladores de aplicaciones (41%)

- Soporte técnico y mesa de ayuda (14%)

- Analistas tester (6%)

- Comercial y ventas (6%)

Además, las firmas proyectan 71 nuevas incorporaciones entre septiembre 2025 y marzo 2026, de las cuales 23 serán desarrolladores.

Frecuencia de actualización salarial

La frecuencia de actualización de sueldos también se mantuvo elevada.

El 53% de las empresas aplica ajustes trimestrales, el 14% semestrales, y un 8% lo hace de forma mensual. El promedio de aumento salarial aplicado hasta septiembre 2025 fue del 19,4%, mientras que la variación global interanual llegó al 34%.

Rosario, un polo tecnológico en expansión

Con un crecimiento constante en empleo, formación y salarios, el Polo Tecnológico Rosario reafirma su peso en el escenario nacional.

La mejora salarial, junto con la demanda de perfiles IT y la actualización permanente de valores, confirman la consolidación del sector como motor de innovación y desarrollo económico en la región.