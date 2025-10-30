La Capital | La Ciudad | sueldos

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Las empresas prevén nuevas contrataciones y aumentos trimestrales. Los sueldos ya crecieron 34% en un año y planean sumar personal

30 de octubre 2025 · 15:45hs
Los sueldos promedio en el sector tecnológico supera los $2

Los sueldos promedio en el sector tecnológico supera los $2,3 millones. Los perfiles senior lideran las mejores remuneraciones.

El sector tecnológico rosarino sigue mostrando dinamismo. Según el Informe Salarial de septiembre 2025 elaborado por el Polo Tecnológico Rosario, los sueldos promedio bruto en la industria del software y servicios IT alcanzó los $2.316.325, lo que representa un aumento interanual del 34% respecto de septiembre de 2024.

El informe refleja un crecimiento sostenido en todos los niveles de experiencia, desde puestos junior hasta directivos, y confirma el rol de Rosario como uno de los polos tecnológicos más activos del país.

Salarios por nivel y crecimiento interanual

El informe desglosa la evolución de los salarios según jerarquía:

- Junior: $1.623.234

- Semisenior: $2.183.331

- Senior: $3.157.320

El salario promedio global pasó de $1.722.882 en septiembre 2024 a $2.316.325 en septiembre 2025, con una suba del 34%.

Entre los perfiles específicos más demandados, los desarrolladores de aplicaciones y sitios web registraron los siguientes valores promedio:

- Junior: $1.530.823

- Semisenior: $2.591.823

- Senior: $3.396.862

Perfiles senior mejor pagos

Los puestos senior especializados encabezaron la escala salarial, superando ampliamente el promedio general.

Según el relevamiento, los mejores salarios se registraron en:

- Consultor funcional: $4.666.667

- Director de proyecto: $4.467.052

- Líder de proyecto: $3.861.104

- Arquitecto de soluciones: $3.425.550

- Ingeniero electrónico: $3.131.129

- Biotecnólogo: $2.767.261

Estos datos consolidan la tendencia del crecimiento sostenido de los salarios técnicos y gerenciales, impulsados por la demanda de talento calificado y la competencia entre empresas del ecosistema local.

Más empleo y búsqueda de talento

El informe detalla que el 38% de las empresas del Polo incorporó personal entre marzo y septiembre de 2025.

Entre los perfiles más requeridos se destacan:

- Desarrolladores de aplicaciones (41%)

- Soporte técnico y mesa de ayuda (14%)

- Analistas tester (6%)

- Comercial y ventas (6%)

Además, las firmas proyectan 71 nuevas incorporaciones entre septiembre 2025 y marzo 2026, de las cuales 23 serán desarrolladores.

Frecuencia de actualización salarial

La frecuencia de actualización de sueldos también se mantuvo elevada.

El 53% de las empresas aplica ajustes trimestrales, el 14% semestrales, y un 8% lo hace de forma mensual. El promedio de aumento salarial aplicado hasta septiembre 2025 fue del 19,4%, mientras que la variación global interanual llegó al 34%.

Rosario, un polo tecnológico en expansión

Con un crecimiento constante en empleo, formación y salarios, el Polo Tecnológico Rosario reafirma su peso en el escenario nacional.

La mejora salarial, junto con la demanda de perfiles IT y la actualización permanente de valores, confirman la consolidación del sector como motor de innovación y desarrollo económico en la región.

Noticias relacionadas
La Municipalidad de Rosario convoca a los vecinos a integrar los denominados juicios por jurado contemplados en el Código de Convivencia Ciudadana

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Un repaso por los títulos más vendidos en la Feria del Libro Rosario 2025

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

El psicólogo rosarino Javier Pérez, conocido en redes como Dr. Chinaski.

Dr. Chinaski: el Colegio de Psicólogos abrió un expediente al profesional

La estafa se realiza en el pago de la EPE.

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lo último

Lucas Hoyos reapareció en Newells luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Es el primer encuentro formal entre el presidente y los gobernadores tras las elecciones. El santafesino llegó acompañado por su pares de Provincias Unidas
Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada
Política

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán
Información General

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Por María Laura Neffen
Negocios

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Por Gustavo Conti
Ovación

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Policiales
Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

La Ciudad
En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión
La Ciudad

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca