Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

El sector tecnológico rosarino sigue mostrando dinamismo. Según el Informe Salarial de septiembre 2025 elaborado por el Polo Tecnológico Rosario, los sueldos promedio bruto en la industria del software y servicios IT alcanzó los $2.316.325, lo que representa un aumento interanual del 34% respecto de septiembre de 2024.
El informe refleja un crecimiento sostenido en todos los niveles de experiencia, desde puestos junior hasta directivos, y confirma el rol de Rosario como uno de los polos tecnológicos más activos del país.
Salarios por nivel y crecimiento interanual
El informe desglosa la evolución de los salarios según jerarquía:
- Semisenior: $2.183.331
- Senior: $3.157.320
El salario promedio global pasó de $1.722.882 en septiembre 2024 a $2.316.325 en septiembre 2025, con una suba del 34%.
Entre los perfiles específicos más demandados, los desarrolladores de aplicaciones y sitios web registraron los siguientes valores promedio:
- Junior: $1.530.823
- Semisenior: $2.591.823
- Senior: $3.396.862
Perfiles senior mejor pagos
Los puestos senior especializados encabezaron la escala salarial, superando ampliamente el promedio general.
Según el relevamiento, los mejores salarios se registraron en:
- Consultor funcional: $4.666.667
- Director de proyecto: $4.467.052
- Líder de proyecto: $3.861.104
- Arquitecto de soluciones: $3.425.550
- Ingeniero electrónico: $3.131.129
- Biotecnólogo: $2.767.261
Estos datos consolidan la tendencia del crecimiento sostenido de los salarios técnicos y gerenciales, impulsados por la demanda de talento calificado y la competencia entre empresas del ecosistema local.
Más empleo y búsqueda de talento
El informe detalla que el 38% de las empresas del Polo incorporó personal entre marzo y septiembre de 2025.
Entre los perfiles más requeridos se destacan:
- Desarrolladores de aplicaciones (41%)
- Soporte técnico y mesa de ayuda (14%)
- Analistas tester (6%)
- Comercial y ventas (6%)
Además, las firmas proyectan 71 nuevas incorporaciones entre septiembre 2025 y marzo 2026, de las cuales 23 serán desarrolladores.
Frecuencia de actualización salarial
La frecuencia de actualización de sueldos también se mantuvo elevada.
El 53% de las empresas aplica ajustes trimestrales, el 14% semestrales, y un 8% lo hace de forma mensual. El promedio de aumento salarial aplicado hasta septiembre 2025 fue del 19,4%, mientras que la variación global interanual llegó al 34%.
Rosario, un polo tecnológico en expansión
Con un crecimiento constante en empleo, formación y salarios, el Polo Tecnológico Rosario reafirma su peso en el escenario nacional.
La mejora salarial, junto con la demanda de perfiles IT y la actualización permanente de valores, confirman la consolidación del sector como motor de innovación y desarrollo económico en la región.