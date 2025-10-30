Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de ARCA

El registro de las trabajadoras de casas particulares es una obligación del empleador. Cómo se realiza la inscripción online

El trámite que necesitan las trabajadoras de casas particulares para ejercer su oficio

El empleador, al realizar el trámite de registro de las empleadas domésticas , le permite a las trabajadoras de casas particulares obtener los beneficios sociales de cualquier trabajador registrado, como aporte jubilatorio, seguro por accidentes de trabajo y obra social , entre otros.

El registro debe hacerlo frente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) . En Argentina, el trabajo en casa particulares históricamente se realiza de manera irregular, “en negro”, lo que hace que la trabajadora no cuente con aportes jubilatorios, entre otros beneficios. No obstante, la inscripción de las empleadas domésticas es una obligación de los empleadores, sin importar la modalidad de la contratación, ya sea por hora, jornada parcial o tiempo completo.

Además, el no registro de las empleadas domésticas frente a ARCA puede derivar en conflictos legales para el empleador, como sanciones económicas, reclamos judiciales o multas por parte del Ministerio de Trabajo.

El trámite de inscripción frente al organismo nacional puede realizarse de manera online, a través del sitio web de ARCA. Para operar con el sistema, el empleador debe contar con clave fiscal nivel 2. Si no la tiene, puede ingresar y obtenerla en Solicitud de Clave Fiscal.

Qué hay que tener a mano para el registro de empleadas domésticas

Para realizar la inscripción, se necesita conocer ciertos datos del trabajador para dar de alta la relación laboral. Estos son:

N° de CUIL.

Nombre y apellido.

Fecha de nacimiento.

Domicilio real.

Obra social (si no tiene obra social el sistema por defecto le asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares).

Si es una persona jubilada.

CBU (en caso de ya estar bancarizada).

Número telefónico.

Correo electrónico.

Cómo realizar el registro de empleadas domésticas en simples pasos

Obtener la clave fiscal: dentro de “Herramientas” en la opción “Solicitud y/o recupero de clave fiscal”.

Dirigirse a la ventana de “Simplificación Registral/Casas Particulares”.

En ese apartado se deben rellenar los datos de la empleada doméstica. Se solicita: el número de CUIL, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el domicilio, la obra social (si no tiene una, se asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares) y el CBU (si ya tiene cuenta bancaria)

Se solicita: el número de CUIL, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el domicilio, la obra social (si no tiene una, se asignará la Obra Social del Personal de Casas Particulares) y el CBU (si ya tiene cuenta bancaria) Luego se deben rellenar las condiciones laborales. Allí se detalla: el tipo de trabajo y la cantidad de horas semanales. Asimismo, se debe completar la modalidad de pago y la fecha de inicio de la relación laboral.

Allí se detalla: el tipo de trabajo y la cantidad de horas semanales. Asimismo, se debe completar la modalidad de pago y la fecha de inicio de la relación laboral. Una vez que se hayan completado todos los pasos, verificar los datos ingresados y confirmar el proceso.

Descargar la constancia de alta y realizar el pago del seguro de riesgos de trabajo (ART).

La constancia de alta es el documento que demuestra la relación laboral. Se debe imprimir y entregarle una copia firmada a la trabajadora. Es necesario para que la empleada verifique su registro y acceda a la obra social.

El último paso es el pago de la ART. Una vez dada de alta la relación laboral, se debe abonar la primera cuota de la ART para tener cubierto el mes por adelantado. Luego se hará junto al pago de los aportes y contribuciones mensuales.