Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Ante las ausencias obligadas de Banega, Regiardo y Gómez Mattar, e técnico buscaría una mezcla para repartir las responsabilidades

Cuando parecía que muchos de la etapa anterior quedarían a un costado en Newell's, los paraguayos Salcedo, Espínola y González, podrían tener una nueva chance.

Con la intención de repartir en Newell's de manera equilibrada las cargas de las responsabilidades, entre los que venían arrastrando de este carro en pendiente en plena caída y los juveniles de las inferiores que empezaron a asomar con más decisión desde la asunción de Lucas Bernardi, de cara al partido de mañana, a las 21.15, ante Unión en el Coloso, por la 14ª fecha del Clausura, todo indica que el DT interino apostaría por un mix que intentará mezclar los orígenes, edades, potenciales y perfiles para alcanzar un funcionamiento colectivo que pueda disimular fallas y aumentar las virtudes de un equipo que viene entre necesidades y urgencias.

Hoy, el único objetivo en la Lepra es lograr la permanencia en los tres partidos que le quedan a la etapa de grupos (Unión, Huracán y Racing), en la que el conjunto rojinegro camina por una peligrosa cornisa. Hoy, lo más importante es unir filas y promover el máximo esfuerzo para salvarse del descenso.

Por eso, en la semana se acercaron al predio de Bella Vista, figuras muy destacadas del mundo Newell’s, como el Tata Martino, Roque Alfaro, Maxi Rodríguez, Nacho Scocco, Pomelo Mateo, el Gato Formica, el Gordo Sperduti, quienes exhibieron contundentes muestras de apoyo a Bernardi y al equipo. Esos gestos cayeron muy bien, hacia adentro y hacia afuera.

Los esbozos del Newell's de Bernardi

En ese marco, el DT todavía no realizó un ensayo de fútbol tradicional desde que tomó las riendas del plantel superior, y en todas las consignas mezcló nombres por lo que todavía resulta complicado ir conociendo el once al que apostará para recibir mañana al Tatengue.

Según trascendió, en la práctica de hoy podrían surgir novedades de consideración en relación a esas determinaciones, que está terminando de moldear en su cabeza Bernardi.

Lo cierto es que, lo más probable, es que se incline por un mix apoyado en un acto mesurado, no por una formación repleta de sangre joven, para que no paguen todos los platos rotos los chicos de la propia cantera.

Los tres borrados

Ya sin Jerónimo Gómez Mattar, quien está entrenando con el seleccionado nacional sub-17 que se está preparando para el Mundial en Qatar, el entrenador leproso empezó a despejar el camino y decidió la salida de Darío Benedetto, quien ya rescindió de común acuerdo con el club, y además ordenó bajar a reserva a Gaspar Iñíguez, Josué Colmán y Alejo Tabares, tres que no venían cumpliendo las expectativas desde sus llegadas.

En ese escenario, ante este tablero de necesidades, decidió subir al volante central Alan Mereles y al centrodelantero Francisco Scarpeccio, dos que venían destacándose en la temporada de la reserva, cuando Bernardi comandaba esa nave.

Hoy, una práctica clave

El plantel rojinegro trabajó en varias jornadas en doble turno y, ayer, tras los trabajos matutinos fue liberado. Hasta ahora, hubo muchos ejercicios que enfocaron su acento en conseguir mayor intensidad y mayor precisión en pases y en definición, todos mezclados, lo que no permitió aún conocer con certezas un posible once titular al que apunta Bernardi.

Más allá de eso, según se supo desde Bella Vista, sin poder disponer de Ever Banega (expulsado) ni Luca Regiardo (por acumulación de amarillas), en el arco podría ir con Juan Espínola; el fondo podría estar conformado por Alejo Montero, Saúl Salcedo, Luciano Lollo (o Cuesta), y Martín Luciano (o Luca Sosa o Brian Calderara).

En tanto, en el medio podría ir con Alan Mereles y Valentino Acuña (o Martín Fernández); unos metros más adelante podría actuar Facundo Guch, Gonzalo Maroni y Luciano Herrera; y arriba estaría estar Cocoliso González.

Habrá que ver si en la práctica de hoy ratifica estos nombres y esa probable disposición táctica.