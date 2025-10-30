Presunto homicidio en la zona oeste: hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza Carlos Zwetzig fue hallado sin vida por un familiar en su casa de barrio Belgrano Sur. Con el avance de las pericias se determinó que el cuerpo tenía golpes 30 de octubre 2025 · 11:33hs

Foto: La Capital / Archivo. El cuerpo de Carlos Osmar Zwetzig fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia y determinar si hubo homicidio.

Un caso de presunto homicidio es investigado por la Justicia de Rosario. Carlos Osmar Zwetzig, de 70 años, fue hallado sin vida en su casa de Bemporat al 7000, en la zona oeste de Rosario el lunes pasado. Este jueves se confirmó, tras la realización de los primeros estudios médicos forenses, que la muerte se habría producido por un traumatismo de cráneo.

A partir de esta novedad comenzó a investigar el fiscal Luis Schiappa Pietra, del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), familiares de Zwetzig señalaron que al no tener novedades de él, el lunes pasado se presentaron en su casa ubicada en barrio Belgrano Sur, y al ingresar a la vivienda lo hallaron sin vida.

Indicios de homicidio Fuentes del MPA indicaron que en primera instancia se dio aviso a la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía porque no había indicios de que se tratara de un homicidio. Pero tras los exámenes médicos forenses determinaron que el hombre presentaba golpes en la zona del cráneo.

Ante esa novedad se dio intervención al Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas. Schiappa Pietra solicitó la recolección de testimonios, pericias fotográficas y levantamiento de rastros, mientras se esperan los resultados definitivos de la autopsia que se realizó en el Instituto Médico Legal.