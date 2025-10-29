La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, donde está en juego la Copa Banco Macro

Este sábado, en las Cuatro Hectáreas, se jugarán las semis de rugby: Duendes v. Estudiantes y Jockey Club v. GER. Partidazos

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

29 de octubre 2025 · 21:56hs
Las instancias finales del Regional del Litoral fueron presentadas oficialmente.

Gustavo de los Ríos / La Capital

Las instancias finales del Regional del Litoral fueron presentadas oficialmente.

Encabezada por el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Rubén González Fresneda, se presentaron oficialmente este miércoles las instancias finales del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2025, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro, las que se disputarán íntegramente en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club Rosario, organizadas, una vez más, por la empresa Santa Fe Producciones.

Además de la presencia de sponsors y autoridades de las tres uniones participantes, la conferencia de prensa estuvo galardonada por la asistencia de Leonardo Senatore, Emiliano Boffelli, Juan Imhoff y Rodrigo Crexell, Pumas que en algún momento de sus carreras han disputado este certamen.

Después de una etapa clasificatoria en la que sobró emoción, el Torneo Regional del Litoral 2025 llega a su nivel más apasionante. Este sábado 1° de noviembre se vivirá la primera jornada definitoria con un rugby de alto nivel donde los cuatro mejores equipos de la región empezarán la pelea por la corona.

>>Leer más: La reserva de Newell's: Hoyos vuelve tras la lesión y se define si hay clásico en la siguiente ronda

La agenda de partidos de rugby

La actividad comenzará temprano, como para ir entrando en calor. A las 14.30, con la semifinal del bloque A entre Jockey Club y Duendes en Menores de 19 años.

El primer plato fuerte, en una de las semifinales más esperadas, estará a cargo de Estudiantes y Duendes, partido que será dirigido por Federico Longobardi y comenzará a las 17. El conjunto albinegro finalizó segundo en la fase regular tras una sólida campaña y el verdinegro de Las Delicias que, pese a algunos altibajos, terminó tercero.

Más tarde, desde las 19.15, será el turno entre Jockey Club Rosario y GER con el arbitraje de Emilio Traverso. El verdiblanco, que es el defensor del título y el primero que clasificó a esta instancia, tendrá enfrente a un conjunto auriazul que buscará dar el golpe para meterse nuevamente en una final. Ambos encuentros del Top 9 contarán con transmisión en vivo por DirecTV Sports, lo que garantiza una amplia difusión para el cierre de temporada de un torneo que se consolidó como el más importante del interior del país.

Noticias relacionadas
El superclásico se jugará en La Bombonera. Boca y River, otra vez cara a cara.

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Eduardo Schwank, Ricardo Gonzálvez y Augusto Lucarelli, finalista del certamen.

Tenis con un alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Asociación Rosarina de Fútbol. Silvina y Mario Giammaría junto Cintia Pinillos, Javier Gañan y Celina Barón en la presentación del libro Capital del fútbol   

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" llegó a la Universidad y fue un éxito

Hoyos sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y retorna en la reserva de Newells.

La reserva de Newell's: Hoyos vuelve tras la lesión y se define si hay clásico

Ver comentarios

Las más leídas

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Lo último

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Quedó en medio de una polémica tras su análisis de la relación profesional-paciente. Varios testimonios apuntan contra su accionar
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Ovación
Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newells
Ovación

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newells

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Tenis con un alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Tenis con un alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro Rosario, capital del fútbol llegó a la Universidad y fue un éxito

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" llegó a la Universidad y fue un éxito

Policiales
Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

La Ciudad
Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero"

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto
Política

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá
Economía

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias
La Ciudad

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
Salud

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro
El Mundo

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas
Política

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio
Policiales

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre