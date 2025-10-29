Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, donde está en juego la Copa Banco Macro

Encabezada por el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Rubén González Fresneda, se presentaron oficialmente este miércoles las instancias finales del Torneo Regional del Litoral (TRL) 2025, certamen donde está en juego la Copa Banco Macro, las que se disputarán íntegramente en las Cuatro Hectáreas del Jockey Club Rosario, organizadas, una vez más, por la empresa Santa Fe Producciones.

Además de la presencia de sponsors y autoridades de las tres uniones participantes, la conferencia de prensa estuvo galardonada por la asistencia de Leonardo Senatore, Emiliano Boffelli, Juan Imhoff y Rodrigo Crexell, Pumas que en algún momento de sus carreras han disputado este certamen.

Después de una etapa clasificatoria en la que sobró emoción, el Torneo Regional del Litoral 2025 llega a su nivel más apasionante. Este sábado 1° de noviembre se vivirá la primera jornada definitoria con un rugby de alto nivel donde los cuatro mejores equipos de la región empezarán la pelea por la corona.

La agenda de partidos de rugby

La actividad comenzará temprano, como para ir entrando en calor. A las 14.30, con la semifinal del bloque A entre Jockey Club y Duendes en Menores de 19 años.

El primer plato fuerte, en una de las semifinales más esperadas, estará a cargo de Estudiantes y Duendes, partido que será dirigido por Federico Longobardi y comenzará a las 17. El conjunto albinegro finalizó segundo en la fase regular tras una sólida campaña y el verdinegro de Las Delicias que, pese a algunos altibajos, terminó tercero.

Más tarde, desde las 19.15, será el turno entre Jockey Club Rosario y GER con el arbitraje de Emilio Traverso. El verdiblanco, que es el defensor del título y el primero que clasificó a esta instancia, tendrá enfrente a un conjunto auriazul que buscará dar el golpe para meterse nuevamente en una final. Ambos encuentros del Top 9 contarán con transmisión en vivo por DirecTV Sports, lo que garantiza una amplia difusión para el cierre de temporada de un torneo que se consolidó como el más importante del interior del país.