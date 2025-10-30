Cambios en el gabinete de Milei: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Todavía resta confirmar quién ocupará el lugar de Petri en Defensa. Los tres deben irse del staff de ministros porque fueron electos en cargos legislativos

Se aproximan cambios en el gabinete de Javier Milei. Tras la renuncia del canciller Gerardo Werthein, previa a las elecciones y supuestamente motivado por una disputa interna con Santiago Caputo, se abrió el interrogante sobre posibles modificaciones en el staff de ministros de Milei. No obstante, hay tres renuncias obligadas: Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Luis Petri deben dejar sus cargos en sus respectivas carteras ya que fueron electos en cargos legislativos.

Por su parte, Bullrich, actual ministra de Seguridad, fue elegida como senadora por la Ciudad de Buenos Aires , mientras que el vocero presidencial Adorni fue electo como legislador porteño y Luis Petri como diputado nacional por Mendoza , su provincia natal. Los tres funcionarios se convertirán en legisladores el próximo 10 de diciembre, por lo que su salida del gabinete de Javier Milei es inminente.

Tanto la ministra de Seguridad como el vocero presidencial ya confirmaron quiénes ocuparán sus lugares a partir de su jura como legisladores. Se trata de dos personas de íntima confianza de Bullrich y Adorni, y que venían trabajando en conjunto en sus diferentes áreas.

Por otro lado, es una incógnita quién reemplazará a Luis Petri en el ministerio de Defensa , pero ya hay varios nombres que circulan como posibles candidatos.

Por último, todavía no se conoce si habrá más cambios, más allá de las bajas obligadas. Falta confirmar si Santiago Caputo -asesor presidencial y figura clave en el círculo íntimo de los Milei- pasará a ocupar un rol formal en el gabinete.

Los reemplazos de Bullrich y Adorni y los nombres que suenan para ocupar el lugar de Petri

Tanto Adorni como Bullrich eligieron sus reemplazos y se aseguraron que se trate de personas de su confianza. Para liderar cartera de Seguridad, la senadora electa eligió a Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional, y su mano derecha. “A ella se le pidió que fuera como candidata a senadora y tenía todo el derecho de elegir a su sucesora”, afirmó una alta fuente libertaria en conversación con Infobae.

En cuanto al reemplazo de Adorni, el vocero decidió que su sucesor será Javier Lanari, quien actualmente se desempeña como subsecretario de Prensa, por lo que viene trabajando codo a codo con el funcionario. Aún no se anunció quién deberá asumir el puesto de Lanari, pero se rumorea que podría reemplazarlo un integrante de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada.

La incógnita recae en quién ocupará el lugar de Luis Petri en el ministerio de Defensa. Trascendieron dos nombres: el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, y la jefa de Gabinete de Petri, Luciana Carrasco.

lanari adorni.jpg Manuel Adorni junto a Javier Linari, a quien designó como su "heredero natural"

Qué dijo Milei sobre los cambios en el gabinete

Tras el batacazo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Javier Milei planteó que los cambios en el gabinete de ministros “se van a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar” para lograr las modificaciones que propone.

En este sentido dejó abierta la puerta para incorporar a referentes de otras fuerzas políticas: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”, sostuvo el presidente en entrevista con A24.

Además, negó disputas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y la secretaría general de la presidencia, Karina Milei y los presentó como “los arquitectos” de La Libertad Avanza. En esta línea, destacó el trabajo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y planteó: “Me parece una falta de respeto que, a gente que ha hecho mucho, la agenda periodística los quiera sacar”.

“Dar esas definiciones implica que van a ir arruinarle la vida antes de asumir. Necesito que las cosas funcionen y que la gente pueda trabajar tranquila. Los que están definidos están definidos y lo saben”, concluyó Javier Milei.