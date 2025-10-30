Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en La Paz al 700

La Ciudad
Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
Información General
Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General
Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
La Ciudad
Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
Información General
El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
La Ciudad
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder
Policiales
"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez
Política
Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Policiales
Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
La Ciudad
Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
Ovación
Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego
Ovación
Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
El Mundo
El megaoperativo en Río de Janeiro contra el narco dejó al menos 132 muertos
Economía
Masiva convocatoria para ser proveedor de la biorrefinería San Lorenzo
Economía
Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos
Política
La ola libertaria en Santa Fe: el top 5 de las ciudades donde arrasó Milei
Ovación
Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad
La Ciudad
Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas