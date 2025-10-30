La Capital | Policiales | Pareja

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en La Paz al 700

La investigación del caso quedó caratulada como homicidio y el fiscal espera el resultado del relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona.

30 de octubre 2025 · 12:29hs
El edificio de La Paz al 700 donde el martes mataron a un hombre de 78 años

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

El edificio de La Paz al 700 donde el martes mataron a un hombre de 78 años

El fiscal Luis Schiappa Pietra, quien investiga el homicidio de un hombre de 78 años en un departamento de La Paz al 700, le concedió la libertad a la pareja de la víctima luego de recibir resultados de las primeras pericias realizadas y distintos testimonios que la ubicaban en el papel de víctima.

La muerte de Carlos Alberto Roger sucedió el martes, alrededor de las 17.45. La primera versión del homicidio con la que cuenta la Justicia la aportó la esposa de Roger, M.M., de 36 años.

Qué declaró la mujer sobre el homicidio

La mujer declaró que esa tarde ella estaba en el departamento de La Paz al 700 cuando llegó Carlos acompañado por otro hombre. La mujer contó que esa persona que acompañaba a su pareja la golpeó en la cabeza y que esa agresión le hizo perder el conocimiento.

Al recomponerse del desmayo, constató que Carlos también estaba desvanecido y que el otro sujeto se había marchado. La mujer pidió auxilio. Primero llegó la Policía y luego personal del Sistema Integrado de Emergencias (Sies), que constató que Roger había fallecido.

Con las primeras medidas de la investigación, la mujer quedó en medio de algunas dudas y por ese motivo estuvo demorada hasta el miércoles a la noche. Al despejar sospechas, el fiscal ordenó su libertad, mientras espera el resultado de varias medidas adoptadas para tratar de esclarecer el caso, como el relevamiento de cámaras de video vigilancia públicas y privadas de la zona.

