La Copa Libertadores le asegura a Central prestigio y también un buen ingreso económico

El Canalla conocerá más adelante cuánto recibirá por disputar el torneo, que posiblemente sea superior a la edición 2025. Los montos

Por Elbio Evangeliste

30 de octubre 2025 · 06:00hs
Central viene de jugar la Copa Libertadores en 2024, de la mano de Miguel Ángel Russo. Accedió como campeón de a Copa de la Liga 2023.

Central ya logró uno de los grandes objetivos que se había planteado en el inicio de la temporada, y con él sabe que además de lo deportivo obtendrá un rédito importante desde lo económico. La referencia tiene que ver con la clasificación a la próxima Copa Libertadores, en la que ya tiene asegurado un puesto en la fase de grupos.

Participar de una copa internacional siempre da prestigio y en Central lo tienen muy en claro, pero también es una buena noticia el fuerte ingreso de dinero que tendrá el próximo año, al menos en la primera etapa de la competencia.

Claro, participar de un certamen de este tipo implica también un gasto extra en lo que hace a logística, viajes e incluso premios que pueda cobrar el plantel, pero para todo eso el Canalla tendrá seguro un ingreso de dólares que no es menor.

En el sorteo, la Conmebol informará los montos

Hasta que no se realice el sorteo de la Copa Libertadores no se sabrá cuánto dinero dispondrá la casa madre del fútbol sudamericano para los clubes, pero está la referencia de lo que fe el reparto de la edición 2025, que todavía está en marcha.

>>Leer más: Central, un claro merecedor del puesto que ya lo logró el Copa Libertadores

Central viene de jugar la Copa Libertadores 2024, en la que debutó como local frente a Peñarol.

La Confederación del Fútbol Sudamericano (Conmebol) entrega una suma fija por cada partido de local que se va incrementando a medida que avancen las instancias del torneo. Esto es, en fase de grupos se cobra un dinero, en octavos de final otro y así sucesivamente hasta la final.

En la Copa de este año cada club cobró un millón de dólares por cada encuentro de local, por lo que todos los equipos recibieron 3 millones en la fase de grupos. Pero además la Conmebol pagó otros 330 mil dólares por cada partido ganado, independientemente de si el vencedor jugó de local o de visitante.

Claro que no hay que dejar de lado lo que será la recaudación en cada partido de local, en los que no habrá acceso libre para socios como sucede en el torneo doméstico, sino que todos deberán sacar su entrada. Habrá, como siempre, un porcentaje para la Conmebol, pero el grueso quedará para el club de Arroyito.

Un ingreso mínimo de 3 millones de dólares

De esta forma, Central sabe que como mínimo tendrá un ingreso de tres millones de dólares, más lo que pueda recaudar también por cada victoria que logre. Pero, suele suceder que la Conmebol incrementa esos montos año tras año, por lo que es de esperar que ese millón de dólares se transforme en 1,2 millón o quizá algo más.

>>Leer más: La segunda Copa Libertadores de Ángel Di María en Central será dos décadas después

Una mala: contra Mineiro, el Canalla debió jugar a puertas cerradas, algo que no lo resultó bueno.

Sería demasiado aventurar lo que pueda recaudar logrando la clasificación a octavos de final, pero también se puede recordar cuánto fue el desembolso de la Conmebol este año de esas instancias ya de corte eliminatorio.

Para los octavos de final el ingreso para los clubes (por un partido, el de local), fue de 1,25 millón de dólares; en cuartos de final 1,7 millón, en semifinal 2,3 millones, 7 millones al finalista y 24 millones al campeón.

Para afrontar ese primer semestre de 2026 en Central saben que deberán realizar una ingeniería financiera que le permita potenciar aun más el plantel que hoy tiene Ariel Holan.

Un sustento para potenciar el equipo

Seguramente habrá una renovación y en medio de ella la casi segura llegada de refuerzos, los cuales serán apuntados para esa Copa Libertadores. Y frente a ese panorama, nada mejor que el empujón económico que tendrá el club por los premios millonarios que suele entregar la Conmebol.

Módica lo grita con alma y vida en la goleada frente a Caracas, por la fase de grupos, en 2024.

Los montos se conocerán más adelante (el sorteo posiblemente sea entre fines de febrero y principios de marzo), pero en Arroyito ya saben que habrá una puerta que se abrirá para que ingrese un dinero que servirá como sostén para el Central que se viene.

Pese a que al semestre le queda hilo en el carretel y Central peleará por el título, nadie duda de que los dirigentes responsables del área fútbol ya están trabajando en el próximo mercado de pases, analizando llegadas y, posiblemente, también salidas. Pero ese trabajo se está llevando a cabo con la confirmación de que 2026 llegará con una Copa Libertadores que además de prestigio entrega un buen dinero.

Los premio de la Copa Libertadores en 2025

Fase de grupos: 1.000.000 de dólares.

Premio deportivo: 330.000 dólares (por partido ganado).

Octavos de final: 1.250.000 dólares.

Cuartos de final: 1.700.000 dólares.

Semifinal: 2.300.000 dólares.

Finalista: 7.000.000 de dólares.

Campeón: 24.000.000 de dólares.

