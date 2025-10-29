Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Un pozo de unos tres metros de profundidad y otros tres de ancho se abrió en el asfalto en Ayolas y Colón, en barrio Tablada, en la tarde de este miércoles, y fue vallado por Aguas Santafesinas para evitar accidentes.
Personal de Aguas Santafesinas lo cercó con un corralito para evitar accidentes
Un pozo de unos tres metros de profundidad y otros tres de ancho se abrió en el asfalto en Ayolas y Colón, en barrio Tablada, en la tarde de este miércoles, y fue vallado por Aguas Santafesinas para evitar accidentes.
El socavón se generó aproximadamente a las 18, después de que vecinos de la zona advirtieran que el asfalto se estaba hundiendo, por lo que ya habían realizado la denuncia.
Instantes después de que pasara un auto, el asfalto cedió y se abrió un pozo de aproximadamente tres metros de profundidad, tres de anocho y dos de largo.
Rápidamente acudió personal de Gendarmería y Prefectura, que cortó el tránsito hasta la llegada de personal de Aguas Santafesinas, que finalmente cercó el pozo con una valla.