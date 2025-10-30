La Capital | Ovación | Central

Central viajó con la idea de un cambio seguro y la posibilidad de otro que no estaba en los planes

Hay muchas chances de que el entrenador canalla modifique algo en la ofensiva. En defensa, por fuerza mayor, tuvo que probar algo distinto y sorprendió

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

30 de octubre 2025 · 18:29hs
Ariel Holan encontró sin dudas el equipo y por eso Central forma casi siempre con los mismos nombre.

Marcelo Bustamante / La Capital

Ariel Holan encontró sin dudas el equipo y por eso Central forma casi siempre con los mismos nombre.

A Ariel Holan le apareció la gran posibilidad de repetir equipo y mientras no haya confirmación habrá chances de ello, pero las últimas informaciones indican que el DT de Central parece dispuesto a meter mano en un puesto en particular. Igual, por los últimos ensayos, quedó una puerta abierta para alguna variante que no estaba en los planes.

Un cambio sí, un cambio no, no es lo verdaderamente importante a esta altura del campeonato, con un Central ya clasificado a los octavos de final y sobre todo a la próxima edición de la Copa Libertadores, pero sí constituye un indicativo de que el técnico tiene algo en mente. De lo que no hay dudas es que la base será la misma que viene jugando, como una especie de reafirmación de una idea y un postulado futbolístico.

Como suele suceder, Holan no oficializó a los once que saldrán a jugar desde el primer minuto frente a Instituto, pero de esa idea que iba a apostar por los mismos perdió algo de fuerza en estos últimos días.

Las pruebas de Holan en la semana

La única duda que exhibió el DT canalla fue en el sector derecho de la ofensiva, donde la principal apuesta fue Gaspar Duarte. Sin embargo, apareció Santiago López como alternativa en esas pruebas futbolísticas. Y aunque haya parecido un dato menor, la chance de que el ex-Independiente pueda meterse en el equipo son bastante altas.

>>Leer más: La Copa Libertadores le asegura a Central prestigio y también un buen ingreso económico

SantiVB
Santi López jugó su último partido ante Vélez y lo hizo como titular. Podría estar en el Central que enfrente a Instituto.

Santi López jugó su último partido ante Vélez y lo hizo como titular. Podría estar en el Central que enfrente a Instituto.

El último partido que jugo López fue contra Vélez y lo hizo justamente como titular. No fue una buena noche para el extremo, quien contra Platense volvió al banco.

Donde no está del todo claro lo que pueda pasar es en los laterales, donde Enzo Giménez es un nombre a tener en cuenta para jugar tanto por derecha como por izquierda. ¿Cómo es eso?

La ausencia forzada de Sández

Agustín Sández estuvo un par de días ausente por un viaje que debió realizar a Paraguay por trámites personales y el técnico ubicó a Giménez como lateral por izquierda.

Lo raro en ese caso es que haya sido Giménez y no Juan Manuel Elordi el sustituto de Sández. Más allá de eso, este jueves Sández ya estuvo de regreso y fue el lateral titular, aunque no durante toda la práctica. Es que se decidió no exigirlo por esos días en los que no pudo entrenarse junto al grupo y cuando salió, quien volvió a suplantarlo fue otra vez Giménez.

EnzoMB
Enzo Giménez parece tener un lugar asegurado entre los once de Central. Seguramente como lateral por derecha.

Enzo Giménez parece tener un lugar asegurado entre los once de Central. Seguramente como lateral por derecha.

Lo que se sabe es que Holan quedó muy a gusto con la forma en la que el paraguayo se desempeñó por izquierda y por eso la pequeña duda que quedó flotando. En un escenario normal, Sández debiera jugar sin problemas.

>>Leer más: Central, un claro merecedor del puesto que ya logró en Copa Libertadores

En ese caso, Enzo Giménez sólo se mantendría entre lo once como lateral por derecha, pero está la chance de que Emanuel Coronel recupere ese lugar. Si juega Coronel, las variantes serían dos.

Práctica y viaje a Córdoba

El Canalla se entrenó este jueves por la mañana por última vez antes del choque contra la Gloria en Córdoba, donde irá en busca de esos puntos que entreguen mayor tranquilidad de cara a la recta final.

Si no surge nada raro, Central formaría frente a Instituto con Jorge Broun; Emanuel Coronel o Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López o Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1984032616128115174&partner=&hide_thread=false

Ariel Holan llevó a Córdoba a 23 futbolistas, por lo que todos firmarán planilla. En caso de que Emanuel Coronel y Santiago López sean titulares, los que se sentarán en el banco de relevos son: Axel Werner, Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Francesco Lo Celso, Gaspar Duarte, Giovanni Cantizano, Agustín Módica, Enzo Copetti y Fabricio Oviedo.

Noticias relacionadas
instituto vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Central viene de jugar la Copa Libertadores en 2024, de la mano de Miguel Ángel Russo. Accedió como campeón de a Copa de la Liga 2023.

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

El superclásico se jugará en La Bombonera. Boca y River, otra vez cara a cara.

Día y hora confirmada para los choques decisivos entre Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Central se hizo fuerte de visitante, ganó en la última fecha y terminó como líder en la fase de grupos.

Torneo de reserva: Central terminó primero en su zona y espera rival para los octavos

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lo último

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

China reanuda las importaciones de soja desde EEUU y mueve el mercado

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El gobernador calificó el encuentro en la Casa Rosada como "muy cordial". Dijo que evaluarán los proyectos y, si están de acuerdo, van a acompañar
Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

San Jerónimo Sud: difundió material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

San Jerónimo Sud: difundió material pornográfico editado con caras de vecinas

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Por María Laura Neffen
Negocios

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo de La Favorita

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Newells vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Lucas Hoyos reapareció en Newells luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Lucas Hoyos reapareció en Newell's luego de 11 meses, pero no en primera sino en reserva

Tras el bochorno del árbitro con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Tras el bochorno del árbitro con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Policiales
Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas
Policiales

Puerto San Martín: derriban dos inmuebles que funcionaban como kioscos de drogas

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y precariedad habitacional

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan las empresas tecnológicas líderes?

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria
Política

Javkin habló sobre el desvío de fondos para la campaña de Fuerza Patria

Banco de horas: cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores
Política

"Banco de horas": cómo funciona y cómo podría afectar a los trabajadores

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe
Información General

Por sus vínculos con el agresor sexual Epstein, Andrés ya no será príncipe

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta
POLICIALES

Quedó en libertad la pareja del hombre asesinado en barrio República de la Sexta

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse
La Ciudad

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Los enroques entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

Por Álvaro Maté
Política

Los "enroques" entre funcionarios y legisladores tras las elecciones

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos
La Ciudad

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: Para ser tenista hay que ser tonto
Información General

La AAT repudió los dichos de Julia Mengolini: "Para ser tenista hay que ser tonto"

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni
Política

Cambios en el gabinete: ya se confirmaron los reemplazos de Bullrich y Adorni

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre