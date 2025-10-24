Netflix: las 3 películas imperdibles para un fin de semana lluvioso

Tres historias llegan a Netflix para acompañar la lluvia. Un filme de terror, un thriller y un drama argentino ocupan los primeros puestos del ranking

Como cada semana, Netflix sigue renovando su cartelera con películas y series para cumplir con las expectativas de sus usuarios y definitivamente es el aliado ideal para un fin de semana lluvioso. En ese sentido, hay tres títulos imperdibles que se prestan para maratonear desde la comodidad del sillón.

Los recomendados son una película de terror, un clásico thriller y un film argentino que se posiciona por estos días como el más visto de la plataforma. Se trata de “El elixir de la inmortalidad” , “Ni una palabra” y “27 noches” .

En esta nota, una breve descripción de las tres producciones audiovisuales que se encuentran entre las más elegidas por los usuarios de Netflix.

Dirigida por Kimo Stamboel, esta película de terror llega desde Indonesia. "El elixir de la inmortalidad", a puro misterio, suspenso, desesperación y zombies, promete mantener al espectador al borde del asiento en sus dos horas de duración.

>> Leer más: Netflix: la serie italiana de cuatro capítulos que nadie se quiere perder

Ambientada en un pequeño pueblo de Indonesia, la trama sigue a una familia que se dedica a la producción de hierbas medicinales. En un intento por mantener en pie el negocio familiar, el padre desata sin querer un brote zombi al intentar crear un remedio milagroso.

Entre secretos familiares y oscuros, traiciones y antiguas tradiciones, deberán unirse para sobrevivir a la noche del apocalipsis que pone en juego sus vidas.

Embed

“Ni una palabra”

Entre lo más visto esta semana, se encuentra una película de los 2000 que en menos de dos horas presenta una historia más que atrapante. “Ni una palabra” es un thriller guionado por Anthony Peckham y Patrick Smith Kelly, y dirigido por Gary Fleder.

La trama de “Ni una palabra” sigue a Nathan, un reconocido psiquiatra que vive con su pareja y su hija en un departamento espectacular con una vida envidiable. Sin embargo, esa rutina ideal se desmorona cuando una banda criminal secuestra a su hija.

Estos criminales no quieren dinero, sino algo mucho más complejo y retorcido. Para recuperar a su hija, Nathan está obligado a tratar a una paciente traumatizada que lleva una década sin pronunciar ni una sola palabra. ¿El motivo? Ella puede revelar el código que esconde la fortuna detrás de la cual se mueven los criminales.

Embed

“27 noches”

“27 Noches” es la película argentina que ocupa el puesto numero uno en Netflix. Se trata de un filme basado en la novela homónima de Natalia Zito, publicada en 2022, inspirada en una historia real: en el caso de Natalia Kohen, una mujer mayor internada en un neuropsiquiátrico contra su voluntad en 2005.

La historia sigue a Martha Hoffman (Marilú Marini), una mujer de 83 años con una vida libre, rodeada de arte, fiestas y viajes. Su independencia se quiebra cuando sus hijas deciden internarla en una clínica psiquiátrica alegando que sufre demencia.

En ese contexto aparece Leandro Casares (Daniel Hendler), un perito judicial designado para determinar si Martha padece una enfermedad mental o si, por el contrario, eligió vivir con autonomía. A medida que avanza la investigación, Casares descubre que detrás de la internación podría esconderse un motivo económico: el control de la fortuna familiar.

En resumen, “27 Noches” explora los límites entre la protección y la manipulación, poniendo en debate la autonomía en la vejez y el rol de la familia ante las decisiones personales.