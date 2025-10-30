La Capital | Política | gobernadores

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

El presidente recibe este jueves a los mandatarios provinciales para una nueva ronda de diálogo político. Los gobernadores que no fueron invitados

30 de octubre 2025 · 16:34hs
El presidente Javier Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo

Foto: Archivo / La Capital.

El presidente Javier Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei encabeza este jueves una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en lo que se anticipa como una reedición del Pacto de Mayo, celebrado en Tucumán el año pasado. La cita está prevista para las 17 en el Salón Norte del primer piso del palacio de gobierno.

Desde la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior confirmaron que todos los mandatarios convocados aceptaron la invitación. Solo quedaron fuera cuatro gobernadores peronistas: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes no recibieron convocatoria oficial.

El regreso de Ziliotto y Vidal

Milei podrá repetir la foto del Pacto de Mayo, aunque con dos gobernadores más que en aquella ocasión. Esta vez participarán Claudio Vidal (Santa Cruz), quien el año pasado no asistió por una nevada histórica en su provincia, y Sergio Ziliotto (La Pampa), que tras su triunfo en las elecciones provinciales del domingo se mostró abierto al diálogo con la Casa Rosada.

“Siempre vamos a estar dispuestos a fijar políticas que contengan a todos. Queremos pelear por lo que nos corresponde sin quitarle nada a nadie”, afirmó Ziliotto en declaraciones radiales, antes de confirmar su presencia.

>> Leer más: Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre las próximas reformas

Los gobernadores confirmados

Entre los asistentes confirmados figuran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Por Mendoza, asistirá la vicegobernadora Hebe Casado, ya que Alfredo Cornejo se encuentra de viaje en Francia. En tanto, Neuquén estará representada por la diputada Zulma Reina, en nombre del gobernador Rolando Figueroa.

Una reunión con tono político

El encuentro fue organizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según fuentes oficiales, el objetivo es abrir una nueva etapa de diálogo con las provincias, centrada en la discusión del presupuesto 2026 y en la coordinación de políticas de desarrollo.

La convocatoria se da en un contexto de recomposición del vínculo entre la Nación y los gobiernos provinciales. Milei busca reforzar su alianza con los mandatarios aliados y tender puentes con sectores del peronismo dialoguista, aunque mantiene su línea de confrontación con los gobernadores que considera “populistas”.

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas asistirán este jueves a la reunión convocada por Milei

Los gobernadores se encontraron con el jefe del Estado argentino en la firma del Pacto de Mayo.

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas

Los gobernadores de Provincias Unidas no lograron ser competitivos y ahora su posicionamiento tiene otro valor.

Milei arma acuerdos ¿de barro?

“Hay un consenso cada vez más absoluto de que el populismo es una estafa sin igual, afirmó el líder del PRO.

Macri asegura que el PRO tendrá un candidato competitivo en 2027

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lo último

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Es el primer encuentro formal entre el presidente y los gobernadores tras las elecciones. El santafesino llegó acompañado por su pares de Provincias Unidas
Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada
Política

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán
Información General

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Por María Laura Neffen
Negocios

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Ovación
Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Los medios porteños vuelven a la carga: TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

Los medios porteños vuelven a la carga: TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

Policiales
Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

La Ciudad
En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión
La Ciudad

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca