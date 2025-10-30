Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria y a una ONG por manejo fraudulento en la campaña

Apuntan contra la cúpula de una asociación civil y a Caren Tepp y Oscar Martínez, integrantes de la lista peronista. Acusan supuesta administración indebida

Oscar Cachi Martínez a la izquierda, Caren Tepp y con micrófono en el acto tras las elecciones

La alianza Provincias Unidas realizó una denuncia formal contra quienes fueron candidatos nacionales santafesinos de Fuerza Patria , Caren Tepp y Oscar Cachi Martínez y la Asociación Civil 29 de Abril por presunta administración fraudulenta de fondos , utilizando dinero de la asociación civil para financiar campañas publicitarias de los candidatos.

La denuncia ante un juez federal con competencia electoral en Santa Fe y ante el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) recayó contra Tepp, diputada electa y cabeza de lista, contra Cachi Martínez, que no resultó electo pero conformaba la nómina en el cuarto lugar, y contra la presidenta, el secretario y el tesorero de la Asociación Civil 29 de Abril, Miriam Haydee Rebel , Osvaldo Juan Barbieri y Pedro Medei, respectivamente.

La denuncia advierte un pago de $21.885.000 pesos destinado a publicidad en redes sociales y un reporte de Google que confirma gastos de publicidad en favor de los candidatos , lo cual contraviene el objeto social de la Asociación Civil, que debe enfocarse en brindar ayuda social y mitigar efectos de catástrofes.

Los apoderados de la alianza Leonardo Stangaferro , Florencia Giupponi y Juan Callegari presentaron antes de las elecciones, el 22 y 23 de octubre, los escritos que apuntan contra la comisión directiva de la asociación y ambos candidatos. El denunciado tesorero Pablo Medei es concejal de la ciudad de Santa Fe por el peronismo .

fuerza patria escenario Solo Caren Tepp y Oscar Martínez de Fuerza Patria fueron denunciados por Provincias Unidas. La Capital / Marcelo Rubén Bustamante

“La utilización del andamiaje jurídico con el objetivo de financiar campañas electorales con fondos de dudosa procedencia es una acción reprochable en términos morales y jurídicos”, describe el texto de la denuncia. En resumen, la documentación enmarca estas acciones como un grave perjuicio al orden moral y al funcionamiento democrático que abusan de la confianza depositada en la Asociación Civil.

El Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) de la provincia de Santa Fe, emitió una cédula para notificar a la Asociación Civil 29 de Abril sobre la apertura de un sumario administrativo para investigar denuncias relativas a la utilización de fondos institucionales para fines ajenos al objeto social de la entidad. Otorgó un plazo de diez días hábiles para que presenten los estados contables, libros de actas, inventarios, balances y el detalle de gastos de publicidad y difusión realizados entre 2022 y 2025, con especificación y detalles.