La AAT repudió a Julia Mengolini por decir que "para ser tenista hay que ser tonto"

La periodista criticó la capacidad intelectual de los que se dedican al tenis profesional. La Asociación Argentina de Tenis emitió un fuerte comunicado

30 de octubre 2025 · 13:13hs
La periodista aseguró ser demasiado inteligente para jugar bien al tenis

La periodista aseguró "ser demasiado inteligente para jugar bien al tenis"

La periodista Julia Mengolini volvió a estar en el eje de la polémica luego de una desafortunada declaración que generó el rechazo de todo el ámbito del tenis argentino. Durante su programa "Segurola y Habana" (Futurock), la conductora dijo en modo de chiste que aquellos que se dedican profesionalmente al deporte "son tontos".

Los comentarios de la directora de la radio surgieron durante el análisis de los resultados de las elecciones legislativas nacionales, donde el ex tenista profesional Diego Hartfield consiguió una banca en la Congreso. El candidato de La Libertad Avanza, quien llegó a ser el Nº 73 del mundo del ranking ATP en el 2007, obtuvo el 37,08 % de los votos en los comicios a diputados nacionales por la provincia de Misiones y logró que el partido libertario tenga dos representantes sobre tres posibles en la Cámara.

En la transmisión, Mengolini aseguró: “El tenis es un deporte encapsulado. Para poder pegarle bien a la pelota con la raqueta te tenés que concentrar tanto en eso que no tenés poder simbólico, no tenés poder de abstracción, apenas conocen las palabras”. Sus declaraciones mostraron el descontento de uno de los integrantes de la mesa. Cuando este locutor intentó retrucarle, la periodista continuó su mensaje: “Soy demasiado inteligente para jugar bien al tenis. Para ser profesional tenés que ser tonto”.

La AAT repudió las críticas de Julia Mengolini

Luego de las declaraciones de la conductora del programa de radio, la Asociación Argentina de Tenis emitió un comunicado al respecto: "Lamentamos profundamente que una comunicadora elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades".

Además, la organización presidida por Agustín Calleri ratificó el compromiso social del deporte nacional: "El tenis argentino ha formado a miles de niños y niñas en valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase social, género ni origen. A lo largo de su historia, este deporte ha sido un espacio de ascenso social, inclusión y desarrollo humano, y en nuestro país sigue creciendo día a día gracias al trabajo cotidiano de profesores, clubes, dirigentes y familias comprometidas".

Julia Mengolini no se quedó atrás y salió al cruce

Luego del mensaje que compartió la AAT en sus redes sociales, la periodista aprovechó la oportunidad para aclarar la situación sin dejar de lado su estilo polémico característico: "Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar... como que terminan por confirmar la hipótesis".

También, en sus historias de Instagram publicó fotos en donde se muestra dentro de las canchas de tenis, con raqueta en mano y la indumentaria de la disciplina, acompañada de la frase: "De lo que no tengo dudas es de los gorilas que deben ser ustedes porque la saña del comunicado no se explica de otro modo".

"Aguante el tenis manga de caretas", concluyó.

