Golf: buen debut del rosarino Franco Romero en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Líder del ranking argentino de profesionales, el golfista surgido en el club Miter de Pérez está en el segundo puesto en el YPF Neuquén Invitational by Macro

El rosarino llega de coronarse hace dos semanas en el Abierto de golf de Salta.

Hace dos semanas, Franco Romero se convertía en el número uno del ranking del Tour Profesional del Golf Argentino. Con esa condición de líder, el rosarino comenzó a jugar este jueves en el YPF Neuquén Invitational by Macro, que se disputará hasta el domingo en Los Canales Golf Club de Plottier.

La bolsa de premios que entregará el torneo es de 40 millones de pesos.

Romero finalizó la vuelta con 69 golpes (-2), consecuencia de dos birdies, a un impacto de Franco Scorzato, para ubicarse en el segundo lugar tras la jornada de apertura de la competencia, que cuenta con 80 golfista profesionales de primer nivel, no solo de la Argentina sino de Latinoamérica.

El jugador surgido del club Mitre de Pérez es uno de los favoritos a coronarse en una cancha diseñada por una leyenda mundial, el estadounidense Jack Nicklaus , considerado el mejor golfista de la historia y ganador de 18 majors en su carrera (6 Masters, 5 PGA Championships, 4 US Open y 3 Open Championships) entre las décadas del 60 y el 80.

La cancha de Neuquén, en el top 3 del país

“A la hora de hablar de diseño, Jack Nicklaus es ampliamente el mejor. La cancha es increíble, te diría que top 3 de las mejores del país", manifestó Romero, de 30 años sobre las condiciones del campo de juego de Los Canales Golf Club de Plottier.

Entre los principales rivales de Romero se encuentran el chaqueño Fabián Gómez, ganador de dos torneo del PGA Tour, el tucumano César Costilla (2º del ranking argentino), los cordobeses Ignacio Marino y Clodomiro Carranza (campeón del Clásico Argentina Neuquén en 2018) y los bonaerenses Sergio Acevedo y Rafael Gómez.

El casildense Leandro Marelli se encuentra en las posiciones preferenciales, en el 4º puesto, con 72 golpes (par). Mientras que otro rosarino, el aficionado Tomás Argonz, está 11, con 74 (+2).

Las principales ubicaciones

Franco Scorzato 69 (-3)

Franco Romero 70 (-2)

Sergio Acevedo 70 (-2)

Miri Carranza 72 (0)

Leandro Marelli 72 (0)

Román Rebora 72 (0)

Ezequiel Beloqui 72 (0)