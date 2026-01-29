La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: tres miniseries con giros inesperados para maratonear el fin de semana

Algunas joyas del catálogo que han sabido sorprender a los espectadores con sus misterios intensos. De qué se tratan

29 de enero 2026 · 12:49hs
Anatomía de un escándalo propone un relato dramático y enigmático en Netflix

"Anatomía de un escándalo" propone un relato dramático y enigmático en Netflix

Algunos de los géneros que más disfrutan los usuarios de Netflix son aquellos que logran sacudirlos en sus propios sillones. Misterios, suspensos, dramas y enigmas se encuentran siempre entre lo más reproducido de la plataforma. Pero entre tanto para ver a veces es difícil elegir.

Aunque los títulos nuevos siempre dan de qué hablar, existen algunas joyas menos recientes albergadas en la plataforma con secretos listos para ser descubiertos por los usuarios. A continuación, una lista de tres miniseries que vale la pena conocer este fin de semana.

“Anatomía de un escándalo” (2022)

La duda es el componente principal de “Anatomía de un escándalo”, una miniserie que se presenta como un drama político/judicial clásico pero rápidamente se convierte en un misterio profundo.

La narración comienza cuando el ministro parlamentario James Whitehouse es acusado como el culpable de un delito sexual estremecedor. Este escándalo no solo pone en riesgo su función estatal sino fundamentalmente su relación con su familia, ya que Sophie, su esposa, queda en el ojo de la tormenta.

A medida que avanzan sus 6 episodios, el relato juega con la cabeza de los espectadores, haciéndolos cuestionar quién dice la verdad y por qué. Develando secretos de a poco con giros emocionales y psicológicos, la serie obliga a repasar constantemente escenas para descubrir la verdad.

“El inocente” (2021)

“El inocente” logró consagrarse como uno de los thriller españoles más sólidos de Netflix. Protagonizada por Mario Casas y dirigida por Oriol Paulo (“Contratiempo”), la miniserie ha cautivado a los espectadores por su trama impredecible.

La historia sigue a Mateo Vidal, un hombre que intenta rehacer su vida después de haber pasado años en prisión por un hecho violento ocurrido en su juventud. Justo cuando todo parece encarrilarse, una llamada inesperada lo devuelve a una espiral de secretos, mentiras y crímenes.

La serie salta entre tiempos y puntos de vista sorpresivos y esenciales para entender la historia. Con una narrativa engañosa y personajes que nunca se terminan de conocer, “El inocente” mantiene la tensión y la oscuridad a lo largo de sus 8 capítulos.

“Safe” (2018)

Harlan Coben es el puño y letra maestro detrás de una amplia lista de novelas de misterio que tarde o temprano se convierten en producciones audiovisuales. Este es el caso de “Safe”, una adaptación británica de la novela homónima llena de suspenso.

La miniserie de 8 capítulos sigue a Tom Delaney, un padre que recorre el barrio desesperado luego de que su hija Jenny no regresara a casa después de una fiesta y su novio también sea reportado como desaparecido.

Intrigante, enigmática y profunda, “Safe” presenta personajes con secretos oscuros y pasados traumáticos que empiezan a tejer una red de mentiras y enigmas en la que converge la desaparición de Jenny Delaney. En el barrio en que se desarrolla la historia todos los residentes se conocen y se relacionan de diversas maneras, pero a medida que avanza la narración el espectador irá descubriendo otra faceta de los mismos.

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

