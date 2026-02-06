La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: cuatro estrenos imperdibles con mujeres protagonistas

Este mes, Netflix recibió en su catálogo 4 series donde las mujeres lideran el elenco. De qué se tratan

6 de febrero 2026 · 12:25hs
Cómo ser soltera tuvo su paso por los cines en 2016 y este febrero llega a Netflix 

"Cómo ser soltera" tuvo su paso por los cines en 2016 y este febrero llega a Netflix 

Como cada mes, Netflix difundió los estrenos que llegarán a la plataforma con el correr de los días. Este febrero, el catálogo de novedades tendrá una particularidad: varias de las producciones incorporadas tienen a mujeres como protagonistas, una composición de reparto que no se ve todos los días y que vale la pena aprovechar.

Comedias, dramas y crímenes son algunos de los géneros que llegan de la mano de un elenco femenino con caras conocidas y otras más nuevas. La pantalla se constituye como un lugar de disputa en el que mostrar, producir y difundir historias de mujeres juega un papel fundamental en la representación de género.

A continuación, 4 estrenos con mujeres protagonistas que prometen ser furor en Netflix.

>>Leer más: Febrero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, Disney+ y MUBI

Cuatro producciones con mujeres que llegan a Netflix

“Las leonas”. 5 de febrero.

La serie francesa de acción y comedia tiene a un grupo de cinco mujeres como protagonistas y destaca por su impronta provocativa. A lo largo de sus 8 capítulos, “Las Leonas” imprime con humor negro una fuerte mirada social que explora no solo el crímen sino el contexto en el que este se inscribe.

La historia comienza cuando a un grupo de mujeres la vida las deja al borde de la cornisa, en una situación económica desesperante . Así, deciden que su única salida es formar una banda, conseguir armas y empezar a robar bancos.

Embed

“Cómo llegar al cielo desde Belfast”. 12 de febrero

Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica por Irlanda para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto y descifrar verdades enigmáticas.

Este thriller de 8 capítulos combina el crimen y la comedia en una historia excéntrica. La serie fue creada por Lisa McGee, la aclamada creadora de "Derry Girls”.

Embed

>>Leer más: Netflix: tres miniseries con giros inesperados para maratonear el fin de semana

“Cómo ser soltera”. 13 de febrero.

En esta comedia de 2016 protagonizada por Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie y Leslie Mann, cuatro amigas lidian con la soltería a su modo. Desde encuentros sin compromiso hasta descifrar los sitios de citas, el grupo siente que el momento de hacer un cambio radical ha llegado.

Con personajes profundos y diferentes, la cinta dirigida por Christian Ditter explora la efervescencia de Nueva York y el mundo de las citas que, entre risa y risa, invita a reflexionar sobre algunas cuestiones del día a día.

Embed

“En el barro”: Temporada 2. 13 de febrero

El spin off de “El Marginal” estrena su segunda temporada este febrero. Gladys, “la Borges”, (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero “La Quebrada” de este tiempo ya no es la misma. Con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.

Junto a una inesperada aliada, Nicole (“China” Suárez), y la ayuda de las “embarradas” y de la “Zurda” (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

Embed

