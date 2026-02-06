Los hinchas de Central desataron la locura en la llegada del plantel a Mar del Plata

Cientos de hinchas Canallas se apostaron en el hotel, a la espera del plantel. Mucho color y un fuerte dispositivo de seguridad. Furor por Ángel Di María

Central ya está en Mar del Plata y el arribo del plantel al hotel Spa República fue en medio de una algarabía increíble por parte de los varios centenares de hinchas que desde muy temprano esperaban por la llegada de la delegación auriuazul, que arribó a las 21.18 al alojamiento de calle Córdoba.

El centro de La Feliz cambió su fisonomía , al menos en los alrededores del hotel que Central eligió como punto de concentración. La calle Córdoba, a la altura del 1900, fue un verdadero descontrol, con los hinchas obstruyendo el tránsito.

Todos con camisetas, algunos incluso con bombos , se apostaron en la puerta principal del hotel, que tuvo desde temprano un vallado importante y, además, contó con un fuerte operativo policial.

Se esperaba que muchos hinchas canallas que están de vacaciones en la costa se hicieran presentes y fue lo que sucedió. Es más, hubo varios que nada tenían que ver con Central que esperaron atentos por la llegada del plantel para poder ver en persona a Ángel Di María, que salió a firmar autógrafos lo mismo que Fatu Broun.

di maria central mar del plata Ángel Di María firmó autógrafos en la puerta del hotel en Mar del Plata. El ídolo de Central fue ovacionado por los hinchas. Marcelo Bustamante / La Capital

Un hincha Canalla reconoció que la presencia de Fideo es especial, pero destacó que “si Angelito no hubiera estado, la cosa hubiese sido igual porque Central es siempre una fiesta".

No fueron pocos los que se atrevieron a afirmar que este sábado por la tarde estarán presentes en el Minella, ya que la dirigencia de Aldosivi puso a la venta entradas para no socios. Sin dudas, habrá un gasto extra en estas vacaciones.

Así, en un marco de mucha euforia por parte de los hinchas y que el plantel tomó de la mejor forma, el Canalla ya hizo pie en La Feliz, a la espera del partido de este sábado, a las 17 frente a Aldosivi, en el estadio José María Minella.

De Rosario a La Feliz

La delegación Canalla arribó a La Feliz en vuelo chárter (salió de Rosario a las 19.20) y desde el aeropuerto se trasladó directamente hacia el hotel.

La delegación estuvo comandada por el presidente Gonzalo Belloso, pero viajaron otros dirigentes, como la vicepresidenta primera, Carolina Cristinziano, el vicepresidente segundo, Adrián Maglia, y el tesorero, Walter Buhler.

>> Leer más: Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Este sábado, el Canalla jugará su cuarto partido en el torneo, aspirando a lograr su segunda victoria. Hasta aquí sólo pudo vencer a Racing, en el Cilindro de Avellaneda. Antes de eso, perdió con Belgrano y después empató frente a River, ambos encuentros en el Gigante de Arroyito.

Lo que viene: la Copa Argentina

El choque en el Minella le puede servir a Central como inyección anímica de lo que será el partido del próximo miércoles frente a Sportivo Belgrano de San Francisco por Copa Argentina.

El Canalla ya está en La Feliz y espera que el regreso sea con la felicidad de esos tres puntos que pretende atesorar para pegar un salto cuantitativo y cualitativo en el grupo B del torneo Apertura. Incentivo para lograrlo no le faltó en lo más mínimo.