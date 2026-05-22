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Del himno a la cancha: Brindis TV prepara un especial sobre la canción popular argentina

El programa de Brindis TV dedicado al análisis musical realizará este lunes 25 de mayo, desde las 19, una edición especial centrada en la canción popular argentina. La propuesta contará con la participación especial del músico rosarino Julián "Chula" Venegas, junto a José Santucho y Julia Pistono como invitados

22 de mayo 2026 · 19:51hs
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El especial del 25 de Mayo que se transmitirá por Brindis TV forma parte de “El Teléfono del Freak”

El especial del 25 de Mayo que se transmitirá por Brindis TV forma parte de “El Teléfono del Freak”, el ciclo creado y conducido por Gonzalo Luján junto a Lautaro Osorio y Valentina Solé.

Es lunes pero es feriado. Las personas en la calle están de celeste y blanco, una escarapela, un buzo, un gorro, una bufanda. Muy posiblemente comen locro, empanadas de carne fritas o un guiso de lentejas. Se destapan botellas de vino tinto en juntadas con amigos, con familia. La sobremesa se hace larga. Se saca el mantel sólo para sacudirle las migas de pan y volver a colocarlo en la mesa para hacer una ronda dulce con un mate, que se mezcla con un poco de comida salada de nuevo. Comienza a anochecer temprano y la vuelta al hogar es un hecho. El espíritu celeste y blanco se siente en el aire, pero ¿cómo suena la Patria?

En ese clima de celebración patria, el especial de Brindis TV buscará funcionar como un cierre cultural y musical para la jornada, reflexionando sobre el lugar que ocupa la música dentro de las tradiciones argentinas.

“Aprovechando toda la simbología sobre nuestra tradición que trae aparejada una fecha como el 25 de mayo, queremos pensar la música dentro de esos símbolos tradicionales”, sostuvo Gonzalo Luján, conductor de “El Teléfono del Freak” y conocido como "Gonzulu".

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, este programa especial buscará combinar música en vivo, conversación y reflexión cultural alrededor de las canciones que forman parte de la memoria colectiva argentina. La propuesta tomará a la canción popular como eje para pensar el vínculo entre música, celebración y tradición argentina.

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“Nuestra idea es poder hacer un programa homenaje, un programa alegórico del 25 de Mayo, utilizando como hilo conductor la canción popular”, explicó Gonzulu.

Según adelantó, el especial recorrerá distintos géneros y tradiciones, pasando por canciones de cancha e himnos que trascendieron a sus autores para convertirse en parte del repertorio cotidiano de varias generaciones. “El concepto de canción popular, al ser tan amplio, nos lleva por distintos géneros. Vamos a hablar de folklore también, de rock nacional, melodías que se han vuelto parte del cancionero popular argentino y, por qué no, también de canciones de cancha. En el sentido de cómo una melodía se vuelve tan popular que deja de importar de quién es y pasa a volverse una melodía replicada por un montón de equipos de distintas maneras”, señaló el conductor.

El programa también pondrá el foco sobre la figura del autor anónimo y sobre cómo ciertas canciones sobreviven al paso del tiempo incluso cuando se pierde registro de quién las escribió originalmente.

“Me parece que toma valor la figura del autor anónimo, o esto que pasa mucho cuando una canción es muy popular: uno se olvida de quién es, o la cantó toda la vida, pero nunca supo de quién era. Algo que pasa justamente mucho en el ámbito del folclore, en la cumbia también, y que se refleja principalmente en las canciones de cancha”, agregó Luján.

La dinámica del programa tendrá a Julián "Chula" Venegas como integrante estable de la mesa durante toda la emisión, funcionando como hilo conductor del recorrido musical y de la conversación. Los demás invitados participarán de manera rotativa con entrevistas e interpretaciones en vivo.

“Vamos a utilizar a la canción popular como hilo conductor del programa. Los invitados nos van a venir a regalar canciones. Canciones en las que están las voces de muchos años de historia”, describió el conductor.

Además, el estudio será adaptado con un living pensado especialmente para generar pequeños sets musicales entre bloque y bloque, privilegiando un clima íntimo de escucha y continuidad sonora durante toda la transmisión. Uno de los momentos destacados será una intervención especial de Venegas con guitarra en mano, donde desarrollará distintas explicaciones y reflexiones sobre la canción popular argentina desde una perspectiva musical y pedagógica.

“Para eso, nos parece importante la presencia de una figura como Chula Venegas, que no sólo es un músico muy valioso de nuestra ciudad, sino alguien que se dedicó a investigar sobre la canción popular y el impacto de eso en la cultura argentina”, expresó Luján.

Uno de los segmentos centrales estará dedicado al Himno Nacional Argentino, abordando su historia, las estrofas originales que dejaron de interpretarse, sus distintas versiones a lo largo del tiempo y el papel de Mariquita Sánchez de Thompson en sus orígenes.

“Vamos hablar de nuestro himno, de sus estrofas perdidas, de las distintas versiones que hubo, pero sobre todo de por qué creemos nosotros que es el himno más lindo del mundo, no sólo como argentinos, sino también como amantes de la música”, concluyó Gonzulu.

El especial forma parte de “El Teléfono del Freak”, el ciclo creado y conducido por Gonzalo Luján junto a Lautaro Osorio y Valentina Solé. Con producción de Catalina Druetta y operación técnica de Jorge Chemez, el programa se emite en vivo cada quince días y propone analizar la música desde una perspectiva que combina teoría, historia, sensibilidad y cultura popular.

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