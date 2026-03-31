Los estrenos que llegan en abril a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV, y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destaca la llegada de la película argentina "El último gigante" y la nueva entrega de "Euphoria"

La tercera temporada de "Euphoria" es uno de los estrenos más esperados en HBO Max

El año sigue avanzando con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas de streaming. Con el comienzo de abril y la llegada del otoño, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear en el sillón.

Por un lado, se destaca el lanzamiento de una película argentina protagonizada por Oscar Martínez. También llega el estreno de "La casa de los espíritus", basada en la icónica novela de Isabel Allende y protagonizada por Dolores Fonzi . A esto se suma la incorporación de la película internacional brasileña "El agente secreto", nominada en cuatro ocasiones al Oscar.

Además, las distintas plataformas apuestan por nuevas temporadas de series exitosas, entre ellas la esperada tercera entrega de "Euphoria".

Disney +

-“Dear Killer Nannies: criado por sicarios”. 1 de abril

La historia de esta serie sigue a Juampi, el hijo de Pablo Escobar Gaviria, un niño solitario que vive colmado de lujos y ve a su papá como un exitoso empresario y un benefactor de los humildes de Medellín, con una fortuna que obliga al pequeño a vivir rodeado de guardaespaldas. Los custodios son mayormente jóvenes que, de tanto estar a su lado, funcionan como sus “niñeros” y amigos. Para ellos, trabajar junto a Pablo Escobar Gaviria es una de las maneras de ascender socioeconómicamente.

Sin embargo, a medida que Juampi crece, ese mundo ideal en el que está inmerso poco a poco comienza a resquebrajarse ante el inconmensurable crecimiento de las actividades ilegales de Pablo y su ejército. Nada es tan glamoroso como Juampi creía o se lo contaron: su papá es narcotraficante y sus entrañables “nannies” son miembros de un sicariato narco, contratados para dar la vida por él y su familia.

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-“Star Wars: Maul – Lord de las Sombras”. 6 de abril

Tras los acontecimientos de "Star Wars: La Guerra de los Clones", esta emocionante aventura muestra a Maul tramando reconstruir su organización criminal en un planeta ajeno al Imperio. Allí se cruza con un joven padawan Jedi desilusionado que podría ser el aprendiz que busca para ayudarle en su implacable búsqueda de venganza. Dos nuevos episodios cada semana.

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-“Los Testamentos: De las hijas de Gilead”. 8 de abril

Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, autora de “The Handmaid’s Tale”, esta historia dramática está ambientada en Gilead y sigue a las adolescentes Agnes, obediente y piadosa, y a Daisy, una recién llegada y convertida de más allá de las fronteras de Gilead. Mientras recorren los lujosos pasillos de la exclusiva escuela preparatoria de la Tía Lydia para futuras esposas (un lugar donde la obediencia se impone con brutalidad y siempre bajo justificación divina), su vínculo se convierte en el detonante que sacudirá su pasado, su presente y su futuro. Estrena con 3 episodios, luego un episodio todos los miércoles.

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Prime Video

-"The Boys". Temporada 5. 8 de abril

El plato fuerte de Amazon Prime Video para abril es el estreno de la quinta y última temporada de “The Boys”, una de las series más aclamadas de la plataforma. En esta nueva edición, la producción se seguirá rigiendo bajo la premisa de: ¿Qué pasa cuando los superhéroes abusan de sus superpoderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien?

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-”Balls Up”. 15 de abril

Protagonizada por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser, en esta comedia subida de tono, los mercadólogos Brad y Elijah van por todo y proponen un atrevido condón como patrocinador de la Copa del Mundo. Tras un desenfrenado festejo en Brasil que se convierte en un escándalo mundial, deben huir de fanáticos enojados, criminales y funcionarios hambrientos de poder para salvar sus carreras y regresar vivos a casa.

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-“Cochinas”. 24 de abril

Serie de comedia protagonizada por Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mel. “Cochinas” está ambientada en Valladolid en 1998 y sigue la historia de Nines, un ama de casa conservadora cuya vida cambia por completo cuando su marido entra en coma y queda a cargo del videoclub familiar.

Al descubrir que el negocio está en quiebra, decide apostar por el único género rentable: el cine para adultos. Con la ayuda de Chon, una empleada sin filtros, y Agu, un cinéfilo apasionado, transformará el local en el primer videoclub porno de la ciudad.

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-”La casa de los espíritus”. 29 de abril

La primera adaptación en español de "La casa de los espíritus", la icónica novela de Isabel Allende, llega como una saga familiar de ocho episodios que recorre medio siglo de historia. La serie se centra en tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba— en un país sudamericano conservador atravesado por la lucha de clases, la agitación política y lo mágico.

Estrena en la plataforma con tres episodios, seguidos de nuevos capítulos semanales hasta su gran final el 13 de mayo. Está dirigida por Francisca Alegría, Andrés Wood y Fernanda Urrejola, y protagonizada por Alfonso Herrera como Esteban Trueba, junto a Nicole Wallace y la actriz argentina Dolores Fonzi, quienes interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida.

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Netflix

-"El último gigante". 1 de abril

Oscar Martínez regresa a la pantalla con una nueva película hecha en el país, protagonizada junto a Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Yoyi Francella y Alexia Moyano, con la participación especial de Luis Luque.

Dirigida y escrita por Marcos Carnevale, la película narra la historia de Boris, un carismático guía en las Cataratas del Iguazú, cuyo mundo comienza a tambalear cuando el padre que nunca estuvo presente regresa a su vida. Lo que en un principio parece un reencuentro incómodo se transforma en un íntimo viaje de sanación, en el que ambos deberán enfrentarse al pasado para descubrir si es posible reconstruir el vínculo y darse una segunda oportunidad como padre e hijo.

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-"Comer, rezar, ladrar". 1 de abril

Esta comedia alemana sigue la historia de cinco dueños de perros que viajan a las montañas para consultar a un reconocido adiestrador, buscando soluciones para el comportamiento de sus mascotas. Sin embargo, a lo largo del proceso queda en evidencia que quienes realmente necesitan cambiar no son los perros, sino sus dueños.

Dirigida por Marco Petry, la película está protagonizada por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow y Anna Herrmann.

- "Errores épicos". 9 de abril

Esta serie de comedia policiaca, creada por Dan Levy y Rachel Sennot, narra la historia de dos hermanos que son chantajeados y obligados a participar en el mundo del crimen organizado.

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-"Ronaldinho". 16 de abril

Dirigida por Luis Ara, esta serie documental de tres capítulos presenta la vida y la carrera de la estrella del fútbol brasileño Ronaldinho. Con material de archivo inédito y entrevistas exclusivas a figuras como Lionel Messi, Neymar Jr. y Roberto Carlos, repasará la vida del exfutbolista.

- “Machos alfa”. Temporada 5. 17 de abril

En esta quinta temporada de la comedia española, tras intentar reinventar la masculinidad y la convivencia, los amigos se topan con la realidad: divorcios, custodias, autocaravanas, hipotecas y la comuna “Pacto Patriarcal, S.L.” un gran plan maestro para ser felices entre colegas.

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-“Los no elegidos”. 21 de abril

Una serie creada por Julie Gearey y protagonizada por Molly Wuinsor, Ana Butterfield y Fra Fee.

La producción narra la historia de una joven madre de una secta cerrada que, tras toparse con un hombre misterioso, se involucra en un peligroso romance que destapa deseos y secretos.

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-”Santita”. 22 de abril

Con el protagonismo de Paulina Dávila y Gael García Bernal, esta serie sigue a una doctora testaruda que, tras sufrir un accidente que la deja en silla de ruedas, pone a prueba los límites entre el amor y el control cuando su exprometido regresa a su vida.

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-"Ápex". 24 de abril

Protagonizada por Taron Egerton y la ganadora del Oscar a mejor actriz, Charlize Theron, esta película de acción sigue la historia de una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana pero queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa.

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-"Hombre en llamas". 30 de abril

Esta serie de acción, basada en la serie de libros de A.J. Quinnell , narra la historia de John Creasy, un antiguo mercenario de las Fuerzas Especiales, experto en sobrevivir en las situaciones más extremas.

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Apple Tv Plus

-”Amigos y vecinos”. Temporada 2. 3 de abril

El drama protagonizado por Jon Hamm regresa con una segunda temporada compuesta por diez episodios. La nueva entrega se estrenará con su primer capítulo en la fecha anunciada, y a partir de allí continuará con un lanzamiento semanal hasta el 5 de junio.

En esta ocasión, Hamm vuelve a interpretar a un ladrón que intenta mantener una vida aparentemente tranquila en los suburbios. Sin embargo, la calma no dura demasiado: la llegada de un nuevo vecino comienza a generar tensiones inesperadas.

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-“Resultado” (“Outcome”). 10 de abril

“Outcome” es una comedia negra protagonizada por Keanu Reeves, Cameron Diaz, Matt Bomer y Jonah Hill.

La producción se centra en la historia de Reef Hawk, una querida estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso vídeo que amenaza con destrozar su imagen y acabar con su carrera. Con el apoyo de sus amigos de toda la vida, Kyle y Xander, y su abogado de crisis, Ira, Reef emprende un viaje de autodescubrimiento para enmendar sus errores con cualquiera a quien haya podido perjudicar, con la esperanza de identificar al chantajista.

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-“Margo tiene problemas con el dinero”. 15 de abril

La serie, compuesta por ocho episodios, es una comedia dramática protagonizada por grandes estrellas como Elle Fanning, Michelle Pfeiffer y Nick Offerman, y cuenta la historia de Margo, la hija de una antigua mesera y un exluchador profesional que acaba de abandonar la universidad y aspira a ser escritora. Con un bebé recién nacido, una montaña de facturas pendientes y cada vez menos recursos para pagarlas, Margo debe encontrar cómo salir adelante.

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HBO Max

-“Hacks”. Temporada 5. 10 de abril

Se trata de la quinta y última temporada de las serie creada y dirigida por los ganadores de un Emmy Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky.

Tras la publicación de noticias erróneas y poco halagüeñas que anunciaban su fallecimiento, Deborah Vance (Jean Smart) y Ava (Hannah Einbinder) regresan a Las Vegas más decididas que nunca a asegurar el legado de Deborah como comediante.

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-"Euphoria". Temporada 3. 13 de abril

Uno de los estrenos más esperados de la plataforma es "Euphoria", la serie creada, escrita, dirigida y producida por Sam Levinson, que regresa con su tercera temporada.

En esta nueva entrega, un grupo de amigos enfrenta temas profundos como la fe, la redención y el problema del mal, en medio de sus propias luchas personales.

La temporada vuelve a estar protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, el falleido Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace. Además, regresan como invitados Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles.

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-“Half Man”. 24 de abril

Protagonizada por Richard Gadd, Jamie Bell, esta serie de seis episodios cuenta la historia de dos hermanos: Niall y Ruben. No están emparentados por sangre, pero son lo más parecido a ello. Uno es feroz y leal. El otro, dócil y afable. Unidos por la muerte y las circunstancias, lo único que tienen es el uno al otro pero cuando Ruben aparece en la boda de Niall tres décadas después, todo parece diferente: Está nervioso. Inquieto. No actúa como él mismo. Y pronto se produce una explosión de violencia que explora la hermandad, la violencia y la intensa fragilidad de las relaciones masculinas.

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-“Y entonces huyes”. 30 de abril

Se trata de una serie alemana que sigue a una joven de 18 años llamada Tara que, tras la visita a su padre con el que no tiene relación, termina involucrada en un asesinato. Junto a sus amigas Stink, Ruth y Nessi, emprende una huida por Europa en busca de su madre desaparecida.

En el camino enfrentan la falta de dinero, romances incómodos y un embarazo inesperado, mientras son perseguidas por Reagan, el temido gánster de Róterdam y tío de Tara, a quien le roban un cargamento de drogas.

MUBI

-"Mis amigos indeseables: Parte I-Último aire en Moscú". 3 de abril

Esta producción captura tiempos oscuros junto a algunas de las personas más ingeniosas. En los meses previos a la invasión rusa de Ucrania, la cineasta Julia Loktev sigue a un grupo de periodistas independientes, muchas de ellas catalogadas como “agentes extranjeras” por el régimen de Vladimir Putin, mientras documenta sus vidas bajo vigilancia y persecución estatal.

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-“El Agente Secreto”. 17 de abril.

El thriller político brasileño "El Agente Secreto" (2025), dirigido por Kleber Mendonça Filho y protagonizado por Wagner Moura que obtuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar, llega a la plataforma.

Ambientada en el Brasil de los años 70, en plena dictadura militar, Wagner Moura protagoniza un thriller político cargado de tensión. Entre ecos del cine de espionaje y una atmósfera marcada por la vigilancia constante, el film retrata un país atravesado por el miedo, la paranoia y las identidades ocultas. Una historia donde el pasado, la política y la identidad se entrelazan en un clima de permanente amenaza, construyendo un relato inquietante sobre memoria, resistencia y supervivencia.

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-"Agon". 24 de abril

Dirigida por Giulio Bertelli, se sitúa en la antesala de los ficticios Juegos Olímpicos de Ludoj 2024 para seguir a tres atletas que se preparan para competir en tiro con rifle, esgrima y judo. A medida que se acerca la competencia, la película observa sus entrenamientos, rituales y tensiones, revelando las exigencias físicas y mentales que atraviesan a quienes se miden en el alto rendimiento. Más allá de la arena deportiva, AGON construye un retrato del cuerpo contemporáneo enfrentado a sistemas de control, expectativas sociales y avances tecnológicos, explorando el deporte como un espacio donde se cruzan disciplina, poder y resistencia.