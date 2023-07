Nebbia canta cada día mejor, quien quiera oír que oiga

La noche arrancó con un nervioso pero a la vez distendido Lucky Rivers, quien cantó con su guitarra algunos temas de su disco “Actemio”, que no casualmente está inspirado en “Los días de Actemio”, tema que integró el repertorio de Nebbia en este show de cumple. Como si el tiempo se ensañara con una cierta circularidad que siempre tiene a la música de autor como estandarte. Es más, el show de Lucky terminó con “Pato trabaja en una carnicería”, tema de Moris, que también fue homenajeado por el mismo Litto en Lavardén.

Con lentes negros y una sonrisa, Nebbia salió a escena y el teatro se vino abajo. Los clásicos no tardaron en llegar. “Yo no permito”, que era el tema que cerraba el disco doble de “Rosario Rock ’83”, aquel del Rocksariazo; “Nueva zamba para mi tierra”; “Viento, dile a la lluvia”; “El rey lloró” y “Ayer nomás”. “Con esto ya está paga la entrada”, me dijo Osvaldo La Barbera, fan número 1 de Litto en Rosario. Y encima era gratis, doble regalo para su público.