Music Shop celebra sus 35 años con invitados especiales y música en la calle

Los discos no se manchan

La masivización de plataformas digitales de audio como Spotify provoca la tentación de considerar que las disquerías son un rubro en decadencia o propio de un nicho. Sin embargo, la permanencia de Music Shop viene a derribar varios mitos a la vez: que ya no se compran discos, o que solo los compran los nostálgicos de una generación en particular.

“Los discos se siguen vendiendo en todo el mundo. De hecho, hay un evento internacional muy grande dentro de pocos días que es el Record Store Day, que tiene que ver con disquerías independientes con locales a la calle. Argentina y Rosario no son la excepción. Todo el mundo conoce que el vinilo tuvo un resurgimiento en los últimos años, pero también sigue muy vigente el CD. Quizás no está tan visible, pero de hecho se venden muchos más CDs que vinilos”, aseguró Diego

“Hay también un público sub 30 y sub 20 que descubre los formatos físicos y les encantan, y quieren tenerlos como ha pasado siempre. Quizás porque cuando todo es virtual y digital, el objeto físico se vuelve incluso más importante y se revaloriza. Hay públicos distintos y de todas las edades: las personas que compraron discos toda su vida y lo siguen haciendo, y gente más joven. Se ve mucho en la disquería eso. Si te quedás un rato en el local, vas a ver personas de sesenta o cincuenta años, y chicos que salen de la secundaria y vienen a comprar algo”, agregó uno de los referentes de Music Shop.

Comprar discos, en cualquiera de los formatos mencionados, tampoco tiene que ver con un fetiche. La baja calidad de audio que ofrecen la mayoría de las plataformas populares para escuchar música (como Spotify o YouTube), hace que el físico sea en muchos casos la única forma de acceder a las canciones en una textura más cercana a la que pretendieron los artistas.

“No tiene nada que ver con ninguna nostalgia, es algo que está pasando hoy y ahora. De la misma manera, siempre digo que no hay música vieja o nueva, la música te conmueve o no te conmueve. Un amigo psicólogo, al que también le gusta mucho la música, decía el otro día que para el inconciente el tiempo no existe. Para la música tampoco. Una canción es una canción, la escuchás y te pasa algo o no te pasa nada, y da igual si está hecha ayer o hace cuarenta años”, apuntó Diego, con la ausencia exacta de prejuicios que fue clave para mantenerse siempre cerca de las necesidades del público y poder generar una oferta acorde.

El nuevo boom del rock argentino

El secreto de la supervivencia siempre está en adaptarse, sin que eso signifique necesariamente una “deformación”: ante cada cambio en las formas de consumo e incluso en las tendencias musicales, la gente de Music Shop vio una oportunidad y no una pérdida. Por eso, hace veinte años crearon su página web que les permitió la venta online, “mucho antes” de que fuera un imperativo del mercado. “Tenemos un sitio web importante, 100% rosarino por cierto, en el que podés encontrar el catálogo mundial completo, enlazado con proveedores de todo el mundo. Eso nos permite vender en todo el país e incluso fuera del país”, detalló Diego.

Cuando empezaron a vender desde esta plataforma, fueron parte de una comprobación sorpresiva: el “psych-prog” (el rock psicodélico progresivo) argentino de los sesenta y setenta era no sólo conocido sino altamente valorado en todo el mundo. Fue así que se multiplicaron los envíos de discos de Almendra, Manal, Los Gatos, y Crucis, entre muchas otras bandas. Hoy, el mercado internacional, prefiere a Gustavo Cerati y Soda Stereo.

“En estos últimos años hubo una revalorización en Argentina de todo el rock nacional argentino, que como me gusta decir a mí ha devenido un género en sí mismo, no es sólo un adjetivo. Se dio una revalorización masiva de la obra de, en este orden, Charly García, Cerati, Spinetta. En nuestro ranking de ventas, entre los diez primeros hay típicamente dos o tres de Taylor Swift, y el resto son de Charly García y Soda Stereo. Es algo muy impresionante y muy gratificante de ver”, detalló Diego.

Sin dudas, el furor eterno e intergeneracional por Charly dio señales de vida el año pasado con la salida de su nuevo disco “La lógica del Escorpión”, que de hecho se vendió durante unas horas de forma exclusiva en una edición limitada en formato vinilo. “De pronto, ‘Clics modernos’ o ‘Parte de la religión’ encabezan las ventas y tienen público de todas las edades. Es un fenómeno genial”, sumó el disquero. A esto se suma una “revalorización general de la música de los ochenta”, que Diego observa en que “se venden discos de Los Abuelos de la Nada y Virus como si fuera 1987” en que The Cure y Pet Shop Boys hayan encabezado la última edición argentina del Primavera Sound.

Sin embargo, la música nueva también se vende. Las fanáticas de Taylor Swift sobre todo, aunque también de artistas afines como Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter, van asiduamente a Music Shop a buscar lo último de sus ídolas. “Quieren el objeto físico y muchas tienen menos de veinte años. Hasta vinilos se venden incluso, aunque es un público más de CDs”, señaló Diego. Otro fenómeno que la disquería supo incorporar bien es el del K-POP, tal como se puede comprobar asomándose cualquier día a la vidriera.

“Están en la vidriera porque no hay forma de acomodarlos en ninguna parte, y eso es parte de lo interesante de los productos. Se les ocurrió que en vez de hacer un CD normal de cajita, iban a hacer cajas más grandes, con fotos, un libro, un diseño especial. Y fue un éxito y una explosión de ventas de lo que, en el universo del K-POP, se llama álbum”, explicó el referente. En Corea del Sur, materializaron lo que muchos trabajadores de la industria del disco le pedían hace tiempo a las compañías para levantar las ventas: ofrecer un producto diferenciado en tanto objeto.

Algunas de estas músicas, y también muchas otras, se podrán escuchar seguramente el sábado, de la mano de los invitados a compartir sus vinilos y CDs: Agus Faiola, Ale Nannini, Amelia, Andrea G., Andrés Tanito Ignaccolo, Carolina Taffoni, Charly, Manu, Facu y Tiago (Narciso). Damian Schwarzstein, Deep Mariano, Dez Moabit, Diego Popono Romero, Edgardo Mancinelli, Ellen Zacis, Eugenia Rov, Fabián Danelutti, Fabián Gallardo, Federico Fritschi, Flor Balestra, Fran Landó, Gala DK , Gia Gise Acosta, Gonzalo Aloras, Graciana Bonifazi, Greta Meyer, Guardiana de la Bahía, Gustavo Postiglione, Iva Rough & Luxchy, Laurita Gosh, Lisandro Maronna, Luisma Zanni, Maxo, Morena Pardo, Pablo Jubany, Patricia Dibert, Pedro Squillaci, Ricardo Vilaseca, Roberto Caferra, Rody Bertol, Susi Siox, Sustant, Tanja Vujovic, y Tita Smith.